Kızılcık suyu nelere faydalıdır? Kızılcık meyvesi ve suyunun mucizevi etkileri

Kızlcık meyvesinde bulunan flavonoidler, antioksidanlar, C, E ve K vitaminleri, diyet lifi, manganez, kalsiyum, bakır, amin asit, mineraller, demir ve sodyum gibi pek çok faydalı madde içeren kızılcık meyvesi suyu insan sağlığı için çok önemli etkilere sahiptir. vücudun hastalıklara karşı korunmasına yardımcı olan mineraller ve diğer gerekli besinlerle dolu olan kızılcık suyu kalp sağlığından gribe kadar pek çok hastalığa karşı da savaş açar.

Böbreklerde taş oluşumunu önlemeye, kemikleri ve dişleri güçlendirmeye ve soğuk algınlığı, grip gibi enfeksiyon hastalıklarına karşıda iyi gelen kızılcık meyvesi suyu düzenli tüketildiği takdirde arterlerde plak birikmesini önler ve kalp krizi riskinin yanı sıra felç riskini de azaltır.

İdrar yolu enfeksiyonunu (İYE) oluştuğunda yaşanılan ağrılardan kurtulmak için de kızılcul suyu tercih edilebilir. İYE, bazı mikroorganizmaların idrar yolu bölgesinde normalden daha fazla miktarda bulunmasının bir sonucudur ve kızılcık suyu bu bakterilerin mesane duvarına yapışmasını engellediği için enfeksiyon durumunda oluşan ağrıların geçmesine de yardımcı olur.

Kızılcık meyvesinin ekstraktlarında bulunan fitokimyasalların, kanser hücreleriyle savaşmak için çalıştığı bilinir ve kızılcık’ta bulunan bazı bileşiklerin, kanser hücrelerini öldürmede ve kanserin önlenmesinde faydalı olduğu da araştırmalarla kanıtlanmıştır. Kızılcıkların, karaciğer, meme, yumurtalık, prostat ve kolon gibi farklı kanser türlerindeki ilerlemeyi yavaşlatması ile ilgili yine bilimsel çalışmalar yapılmıştır.

Zengin bir diyet lifine sahip olan kızılcıkların düzenli tüketimi mide zarında meydana gelen bir tür iltihap olan gastriti bastırmaya yardımcı olur. Kızılcık suyu içmek, yiyecekleri parçalayarak ve sistemden sorunsuz ve fazla uğraşmadan daha kolay geçmesini sağlayarak sindirimi kolaylaştırı. Kızılcık suyu antioksidanlar açısından zengin olduğundan, zararlı toksinleri ve serbest radikülleri sistemden temizlemeye ve bağırsak hareketini düzenli hale getirir.

Yüzde 90'ı sudan oluşan kızılcık sadece 25 kaloridir. Vitaminler, mineraller ve diğer temel besinler açısından zengin olan kızılcık suyu, hazır bulunan kolaların ve tatlı ve asidik içerik açısından zengin diğer içecekleryerine tercih edebilirsiniz. Fakat tek başına kızılcık suyu içmek, kilo sorunlarından kurtulmanıza yardımcı olamaz. Bunu diyet programınıza dahil ederek daha iyi bir sonuç alabilirsiniz.

Kızılcık meyvesinde bulunan antioksidanların ve polifenoller vücudunuzu serbest radiküllere ve zararlı toksinlere karşı korumanıza yardımcı olur ve soğuk algınlığı ile grip gibi enfeksiyona neden olan virüslerle mücadele eder.