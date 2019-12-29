Klima kullanımı sağlığı nasıl etkiler? Klimanın insan sağlığına olumsuz etkileri

Klimanın Zararları

Klima, insan yaşamını kolaylaştıran en önemli cihazların başında gelmektedir. Yaz ve kış aylarında kullanılan bu cihazın temizliğine dikkat edilmediği takdirde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Klimanın yol açtığı zararların temel sebebi yanlış kullanımdır. Klima kullanılan bir ortamda bir süre kalan insanlarda bazen baş ağrısı, grip ve nezle gibi rahatsızlıklar oluşmaktadır. Klimanın zararlarına değinecek olursak;

Klimanın nemli ve buharlı bir sistem olması nedeniyle bakteri, mantar ve mikrop barındırma oranı yüksektir.

Klima eve hava verirken taşıdığı organizmaları da çevreye saçar

Klima bağışıklık sistemini zayıflatır

Vücut direncini azaltır

Hastalıkları tetikler

Alerjik hastalıklara neden olur

Vücut ısı dengesini bozarak kilo almaya neden olur

Bulaşıcı hastalıkların geniş ortamlara yayılmasını sağlar

Cildi deforme eder, kurumasına ve çatlamasına neden olur

Ani kas tutulmalarına neden olur

Klima gazı sızması durumunda zehirleyici ve boğucu etkiye sahiptir

İyi temizlenmeyen klimalar ürettiği bakteri yüzünden zatürreye neden olur

Çevredeki tozları, gazları ve kimyasal salınımları emerek insanların soluduğu havaya geri verir.

Klimanın Sebep Olduğu Hastalıklar

Klima Çarpması

Klima Ateşi

Alerjik Zatürree

Nezle

Grip

Sinüzit

Bronşit

Astım

Kulak Burun Boğaz İltihaplanmaları

Kuru Öksürük

Baş Ve Kas Ağrıları

Ciltte Kuruluk

Dudak Çatlaması

Artrit

Nörit

Ensefalit

Tendinit

Reni

Faranjit

Kemik Ağrıları

Akciğer Ve Solunum Yolları Enfeksiyonları

Yüz Felci

Lejyoner Hastalığı

İştahsızlık

Romatizmal Hastalıklar

Gözlerde Ve Burunda Kuruma

Klimanın Zararlarına Nasıl Engel Olurum?

Klima, yaşamları kolaylaştırsa da zaman zaman hastalıklara neden olmaktadır. Klimaların neden olduğu hastalıkları sizler için araştırdık. İşte o hastalıklar;

Klimanın faydaları olsa da birçok zararı vardır. Bu açıdan klimayı temizlemek çok önemlidir. Temiz klima zararları en aza indirmektedir. Klimanın zararları şu şekilde engellenir;

Orijinal ve kaliteli filtreler kullanılmalı

Filtrelere yılda iki kez temizlik ve bakım yapılmalı

Süresi dolan filtreler yenileri ile değiştirilmeli

Su ve nem hazneleri düzenli olarak kontrol edilmeli, bakımı yapılmalı

Hazneler uygun dezenfektanlarla temizlenmeli

Ortamlar yavaş soğutulmalı ve ısıtılmalı; ani sıcaklık değişikliklerinden kaçınılmalı

Klimalı ortamlarda sigara ve nargile gibi nikotin ve tütün içerikli maddeler içilmemeli

Klima çalışırken zaman zaman pencereler açılarak ortam havalandırılmalı, havanın kuruması önlenmeli

Uyurken klima çalıştırılmamalı veya klima önünde uyunmamalı

Cilde etkisi fazla olduğundan cilt nemlendiricilerle desteklenmeli

Klimanın fan seviyesi orta veya düşük seviyede tutulmalı veya yüksek fan seviyesinde fazla çalıştırılmamalı

Klimalar yaşam alanlarında uygun yerlere ve uygun açılarda monte edilmeli

Yaz ve kış aylarında ideal sıcaklık değeri olan 24-26 derecede çalıştırılmalı

Oda sıcaklığı dış ortam sıcaklığından 7-8 derece düşük olarak ayarlanmalı

Küçük çocukların direkt olarak klimaya maruz bırakılması önlenmeli

Klima petekleri doğrudan yüze gelmeyecek şekilde ayarlanmalı

Klimanın Faydaları

Klimanın zararlarının yanı sıra faydaları da vardır. Klimanın bakımını ve temizliğini düzenli bir şekilde yaparsanız son derece faydalı bir cihaz haline gelecektir. Klimalar bu şekilde temiz tutulursa kalp, şeker ve astım hastaları için yararlı bir cihaz olur. Klimanın faydaları şu şekildedir;