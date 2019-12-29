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Klima kullanımı sağlığı nasıl etkiler? Klimanın insan sağlığına olumsuz etkileri

Günümüzde hemen hemen tüm evler bulunan ve yaz-kış kullanılan klima, insanlara rahat bir yaşam sunan cihazların başında gelmektedir. İnsanların hayatını kolaylaştıran bu cihazın temizliğine ve bakımına dikkat etmek gerekir. Aksi takdirde sağlığa ciddi zararları olabilir. Klimanın kullanım zararlarını ve insan sağlığına etkilerini sizler için araştırdık.

29 Aralık 2019 Pazar 01:38
Klima kullanımı sağlığı nasıl etkiler? Klimanın insan sağlığına olumsuz etkileri

Klimanın Zararları

Klima, insan yaşamını kolaylaştıran en önemli cihazların başında gelmektedir. Yaz ve kış aylarında kullanılan bu cihazın temizliğine dikkat edilmediği takdirde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Klimanın yol açtığı zararların temel sebebi yanlış kullanımdır. Klima kullanılan bir ortamda bir süre kalan insanlarda bazen baş ağrısı, grip ve nezle gibi rahatsızlıklar oluşmaktadır. Klimanın zararlarına değinecek olursak;

  • Klimanın nemli ve buharlı bir sistem olması nedeniyle bakteri, mantar ve mikrop barındırma oranı yüksektir.
  • Klima eve hava verirken taşıdığı organizmaları da çevreye saçar
  • Klima bağışıklık sistemini zayıflatır
  • Vücut direncini azaltır
  • Hastalıkları tetikler
  • Alerjik hastalıklara neden olur
  • Vücut ısı dengesini bozarak kilo almaya neden olur
  • Bulaşıcı hastalıkların geniş ortamlara yayılmasını sağlar
  • Cildi deforme eder, kurumasına ve çatlamasına neden olur
  • Ani kas tutulmalarına neden olur
  • Klima gazı sızması durumunda zehirleyici ve boğucu etkiye sahiptir
  • İyi temizlenmeyen klimalar ürettiği bakteri yüzünden zatürreye neden olur
  • Çevredeki tozları, gazları ve kimyasal salınımları emerek insanların soluduğu havaya geri verir.

Klimanın Sebep Olduğu Hastalıklar

Klima, yaşamları kolaylaştırsa da zaman zaman hastalıklara neden olmaktadır. Klimaların neden olduğu hastalıkları sizler için araştırdık. İşte o hastalıklar;

  • Klima Çarpması
  • Klima Ateşi
  • Alerjik Zatürree
  • Nezle
  • Grip
  • Sinüzit
  • Bronşit
  • Astım
  • Kulak Burun Boğaz İltihaplanmaları
  • Kuru Öksürük
  • Baş Ve Kas Ağrıları
  • Ciltte Kuruluk
  • Dudak Çatlaması
  • Artrit
  • Nörit
  • Ensefalit
  • Tendinit
  • Reni
  • Faranjit
  • Kemik Ağrıları
  • Akciğer Ve Solunum Yolları Enfeksiyonları
  • Yüz Felci
  • Lejyoner Hastalığı
  • İştahsızlık
  • Romatizmal Hastalıklar
  • Gözlerde Ve Burunda Kuruma

Klimanın Zararlarına Nasıl Engel Olurum?

Klimanın faydaları olsa da birçok zararı vardır. Bu açıdan klimayı temizlemek çok önemlidir. Temiz klima zararları en aza indirmektedir. Klimanın zararları şu şekilde engellenir;

  • Orijinal ve kaliteli filtreler kullanılmalı
  • Filtrelere yılda iki kez temizlik ve bakım yapılmalı
  • Süresi dolan filtreler yenileri ile değiştirilmeli
  • Su ve nem hazneleri düzenli olarak kontrol edilmeli, bakımı yapılmalı
  • Hazneler uygun dezenfektanlarla temizlenmeli
  • Ortamlar yavaş soğutulmalı ve ısıtılmalı; ani sıcaklık değişikliklerinden kaçınılmalı
  • Klimalı ortamlarda sigara ve nargile gibi nikotin ve tütün içerikli maddeler içilmemeli
  • Klima çalışırken zaman zaman pencereler açılarak ortam havalandırılmalı, havanın kuruması önlenmeli
  • Uyurken klima çalıştırılmamalı veya klima önünde uyunmamalı
  • Cilde etkisi fazla olduğundan cilt nemlendiricilerle desteklenmeli
  • Klimanın fan seviyesi orta veya düşük seviyede tutulmalı veya yüksek fan seviyesinde fazla çalıştırılmamalı
  • Klimalar yaşam alanlarında uygun yerlere ve uygun açılarda monte edilmeli
  • Yaz ve kış aylarında ideal sıcaklık değeri olan 24-26 derecede çalıştırılmalı
  • Oda sıcaklığı dış ortam sıcaklığından 7-8 derece düşük olarak ayarlanmalı
  • Küçük çocukların direkt olarak klimaya maruz bırakılması önlenmeli
  • Klima petekleri doğrudan yüze gelmeyecek şekilde ayarlanmalı

Klimanın Faydaları

Klimanın zararlarının yanı sıra faydaları da vardır. Klimanın bakımını ve temizliğini düzenli bir şekilde yaparsanız son derece faydalı bir cihaz haline gelecektir. Klimalar bu şekilde temiz tutulursa kalp, şeker ve astım hastaları için yararlı bir cihaz olur. Klimanın faydaları şu şekildedir;

  • Bulunduğu alanın havasını temizler
  • Oda sıcaklığını istenilen düzeye getirir
  • İstendiğinde sıcak, istendiğinde soğuk bir ortam sağlar
  • Havanın nem oranını dengeler
  • Uygun çalışma ortamını sağlar
  • İş verimliliğini artırır
  • Terlemeyi önler
  • Ortamın kötü kokularını engeller
  • Kirli havayı temizler
  • Kötü kokuları önler
Son Güncelleme: 29.12.2019 01:38
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