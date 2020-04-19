İstanbul 15°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98180
ALTIN
374.528
DOLAR
6.9239
STERLİN
8.6451
EURO
7.5357

Klima kullanmak koronavirüs yayar mı? Bilim Kurulu üyesi Özlü yanıtladı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü koronavirüs salgını ile mücadele döneminde vatandaşlara klima kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.

19 Nisan 2020 Pazar 23:33
Klima kullanmak koronavirüs yayar mı? Bilim Kurulu üyesi Özlü yanıtladı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim görevlisi ve aynı zamanda Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, havaların ısınması ile birlikte klima kullanımın koronavirüs ile mücadele döneminde risk oluşturup oluşturmayacağı konusunda merak edilen soruları yanıtladı.

İçinde bulunmuş olduğumuz durum içerisinde klima kullanımı konusunda önemli uyarılarda bulunan Prof. Dr. Tevfik Özlü, özellikle ,fFanlı klimaların evde veya araçta hanehalkı dışında kimse yokken kullanılmasında bir sakınca olmadığını belirterel, "Eğer ortamda Kovid-19 bulaştırıcı kişi varsa -ki bu artık dışlanamaz bulaşma olasılığını artırır" diye konuştu.

Ofis, işyeri ve başka kişilerinde eşlik ettiği seyahat yolculuk ortamlarında klimanın kullanılmaması gerektiğini kaydeden Özlü, "Bu tür ortak alanlarda klima değil, kapı ve pencereler açık tutularak sürekli ve yeterli doğal havalandırma yapılmalıdır. Klimalar genellikle oda havasını alarak, soğutup tekrar içeriye verirler.  İçerideki havayı, taze havayla değiştirmezler." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Tevfik Özlü, klima kalitesinin ne derecede olduğunu bilinmediği için kullanımdan mümkün olduğu kadar uzak durulması gerektiğini söyleyerek açıklamasında "Klimalar genellikle oda havasını alarak, soğutup tekrar içeriye verirler.İçerideki havayı, taze havayla değiştirmezler. Bazı klimaların toz, alerjen, bakteri filtreleri olabilir. Ancak KOVID-19 virüsü için bu filtrelerin güvenli olduklarını bilmiyoruz" ifadelerine de yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
UyarıKoronavirüsBilim KuruluTevfik özlüKlima Kullanımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüsle mücadeleye MSB'de katıldı, İlaç geliştirme projesi TÜBİTAK’a sunuldu
Koronavirüsle mücadeleye MSB'de katıldı, İlaç geliştirme projesi TÜBİTAK’a sunuldu
Dışarıdan yemek sipariş edenler dikkat! Uzmanından önemli uyarı geldi
Dışarıdan yemek sipariş edenler dikkat! Uzmanından önemli uyarı geldi
Evde doğal ve pratik ekmek yapımı Google aramalarda birinci sıraya yükseldi!
Evde doğal ve pratik ekmek yapımı Google aramalarda birinci sıraya yükseldi!
Korona akciğerden sonra böbrekleri mi hedef alıyor? Çarpıcı sonuçlar
Korona akciğerden sonra böbrekleri mi hedef alıyor? Çarpıcı sonuçlar
İmmün plazma tedavisinde sevindiren haber geldi
İmmün plazma tedavisinde sevindiren haber geldi
İnsan sağlığıyla oynayan gıda firmalarının isimleri listesi açıklandı! İşte firmaların TAM LİSTESİ
İnsan sağlığıyla oynayan gıda firmalarının isimleri listesi açıklandı! İşte firmaların TAM LİSTESİ

Popüler Haberler

Survivor 52. Bölüm tanıtım fragmanı 20 Nisan Pazartesi
Peros reklam bu da geçer şarkısını kim söylüyor? Melek Büyükçınar hakkında bilgiler
Açık Kapı 400 TL bayram harçlığı ödemesi var mı? Yardım başvurusu nerden nasıl yapılır?
Kuşlarla Yolculuk dizisi ne zaman başlayacak?Kuşlarla Yolculuk dizisi oyuncuları ve konusu
Kuzey Yıldızı dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Kuzey yıldızı dizisi yeni sezonda devam edecek mi?
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 6 ay geri ödemesiz Temel ihtiyaç kredisi başvurusu ne zaman sonuçlanacak? Kredi hesaplara ne zaman yatacak?
Netflix hangi içerikleri ücretsiz yaptı? Netflix'ten ücretsiz izlenebilecek içerikler
Arda ile Omuz Omuza yeni bölüm neden yayınlanmadı? 19 Nisan Pazar Arda ile Omuz Omuza neden yok?
Çukur dizisi yeni bölümlerle ekrana ne zaman dönecek? Çukur yeni bölüm tarihi belli oldu mu?
TRT1 Küp programı formatı ve ödülleri! TRT 1 küp programı başvuru katılım formu
Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar uygulaması indir
Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm yayınlanacak mı? 16 Nisan Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmıyor?
Garanti BBVA’dan kredi notu olmayan kişilere 60 aya kadar vadeli 100 Bin TL kredi
1500 TL devlet yardımı nasıl alınır? Hangi yardımlar Devlet tarafından 2020 yılında hemen veriliyor?
Üniversitede bahar dönemi ve güz dönemi nedir, ne zaman başlar biter?
Nüfus cüzdanı seri no nerede yazar? Seri no nasıl bulunur?
Netflix yeni dizisi Valeria fragmanı yayınlandı
Sex Education 3. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi belli oldu mu?
Kamu bankalarından hızlı kredi vatandaşı kamu bankalarına yönlendirdi!
Survivor 2020 19 Nisan Dokunulmazlık oyununu kim kazandı Eleme adayı kim oldu?
2020 Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz temel ihtiyaç kredisi başvuru durumu sorgulama

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.