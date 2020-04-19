Klima kullanmak koronavirüs yayar mı? Bilim Kurulu üyesi Özlü yanıtladı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim görevlisi ve aynı zamanda Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, havaların ısınması ile birlikte klima kullanımın koronavirüs ile mücadele döneminde risk oluşturup oluşturmayacağı konusunda merak edilen soruları yanıtladı.

İçinde bulunmuş olduğumuz durum içerisinde klima kullanımı konusunda önemli uyarılarda bulunan Prof. Dr. Tevfik Özlü, özellikle ,fFanlı klimaların evde veya araçta hanehalkı dışında kimse yokken kullanılmasında bir sakınca olmadığını belirterel, "Eğer ortamda Kovid-19 bulaştırıcı kişi varsa -ki bu artık dışlanamaz bulaşma olasılığını artırır" diye konuştu.

Ofis, işyeri ve başka kişilerinde eşlik ettiği seyahat yolculuk ortamlarında klimanın kullanılmaması gerektiğini kaydeden Özlü, "Bu tür ortak alanlarda klima değil, kapı ve pencereler açık tutularak sürekli ve yeterli doğal havalandırma yapılmalıdır. Klimalar genellikle oda havasını alarak, soğutup tekrar içeriye verirler. İçerideki havayı, taze havayla değiştirmezler." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Tevfik Özlü, klima kalitesinin ne derecede olduğunu bilinmediği için kullanımdan mümkün olduğu kadar uzak durulması gerektiğini söyleyerek açıklamasında "Klimalar genellikle oda havasını alarak, soğutup tekrar içeriye verirler.İçerideki havayı, taze havayla değiştirmezler. Bazı klimaların toz, alerjen, bakteri filtreleri olabilir. Ancak KOVID-19 virüsü için bu filtrelerin güvenli olduklarını bilmiyoruz" ifadelerine de yer verdi.