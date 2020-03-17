betgram betgram setrabet

interbahis perabet asyabahis piabet
İstanbul
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
86778
ALTIN
313.952
DOLAR
6.4223
STERLİN
7.7122
EURO
7.0410

Kolonya dezenfekte eder mi? Korona virüsünden korur mu?

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsten korunmanın en iyi yolu el hijyenidir. Kolonya kullanımı da içerisinde alkol bulunduğu için önemlidir. Kolonya ? oranında etil alkol bulunduruyorsa virüslerin ölmesini sağlamaktadır.

17 Mart 2020 Salı 18:10
Kolonya dezenfekte eder mi? Korona virüsünden korur mu?

Kolonya Dezenfekte Eder Mi? Korona Virüsünü Öldürür Mü?

Kolonya içerisinde etil alkol bulundurmaktadır. Bu alkol oranı %80 olduğu zaman virüslerin ölmesini sağlamaktadır. Aynı şekilde çamaşır suyu da virüsleri yok etmektedir. Elinizi çok fazla temas ettiğiniz eşyalarınızı kolonya ile dezenfekte etmelisiniz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, el temizliğinin öneminden ve dezenfektan veya kolonya kullanımının gerekliliğinden bahsetti.

Kolonya Korona Virüsten Korur Mu?

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüsten korunmak için hijyene önem verilmelidir. Eller bol bol yıkanmalıdır ve kolonya kullanımı da oldukça önemlidir. Kolonyanın içerisinde bulunan %80 oranında etil alkol sayesinde virüsler ölmektedir. Eller en az 20 saniye boyunca iyice sabunlanmalı ve yıkanmalıdır. Daha sonra kolonya sürerek hijyen sağlanmalıdır.

Kolonyaların özellikle 80 derece olanlarını kullanmak gerekiyor. 80 derece, %80 ile %96 arası etil alkol içeren kolonya anlamına gelmektedir. Geriye kalan kısmında su ve esans bulunmaktadır.

Son Güncelleme: 17.03.2020 18:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanlığı Alo 184, Korona Danışma hattı hizmete başladı
Sağlık Bakanlığı Alo 184, Korona Danışma hattı hizmete başladı
Evdeki malzemeler ile pratik ve kolay maske yapımı
Evdeki malzemeler ile pratik ve kolay maske yapımı
Türkiye'de koronavirüs testi yapılabilen 25 hastanelerin tam listesi!
Türkiye'de koronavirüs testi yapılabilen 25 hastanelerin tam listesi!
Koronavirüs (corona) nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? Hijyenin önemi!
Koronavirüs (corona) nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? Hijyenin önemi!
Avustralyalı bilim insanları korona virüs aşısını buldu mu?
Avustralyalı bilim insanları korona virüs aşısını buldu mu?
Koronavirüs karantina kararına uymayanlara ne cezalar veriliyor? Koronavirüs karantina delme cezaları!
Koronavirüs karantina kararına uymayanlara ne cezalar veriliyor? Koronavirüs karantina delme cezaları!

Popüler Haberler

Devlet destekli seracılık kredisi nasıl alınır? 2020 Seracılık kredisi şartları ve hibe detayları
Öğretmen dizisi hangi dizinin uyarlaması? Öğretmen dizisinin orjinali hangi yabancı dizi?
Öğretmen Akif Hoca intihar edecek mi, ölecek mi?
Yeni Hayat dizisi 1. bölüm ne zaman yayınlanacak?
Alef dizisinin konusu nedir? BLUTV Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi konusu ve oyuncuları
2020 Emekli maaş promosyonu veren bankalar ve 2020 Bankaların maaş promosyon rakamları
Gelinim Mutfakta Gülcan nerede, yarışmaya ne zaman gelecek?
Bimde 17 Mart 2020 aktüel indiriml ürün kampanya kataloğu
Pandemi ilan edilen korona virüsü mücbir sebep sayılır mı?
Carrefour 12-18 Mart 2020 indirimli ürünler kataloğu
KPSS Önlisans geç başvuru tarihleri ne zaman? 2020 KPSS Önlisans geç başvuru ücretleri ve tarihi
Yaşlılık maaşı nedir? Kaç yaşından sonra ödenmeye başlanır? Başvuru şartları nelerdir?
Survivor’da 10 Mart Salı gecesi bugün kim elendi? Derya Can Göçen kimdir?
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Boran neden öldü, diziden neden ayrıldı?
Doya Doya Moda Ferdanur neden diskalifiye ediliyor, yarışmacı Ferdanur ne yaptı?
iOS 14 ile gelecek yeni özellikler neler? İşte gelmesi beklenen özellikller
Hizmetçiler Derin kimdir? Gerçek adı nedir? Melisa Akman rol aldığı yapımlar
Gelinim Mutfakta Ezgi ve Reyhan yarışmada neden yok, çekildiler mi?
EBA 3 GB turkcell operatöründen nasıl alınır?
Kuran'da çekirge istilası nasıl geçiyor? Çekirge istilası Türkiye'ye gelecek mi?
Morpa Kampüs ara tatil için ücretsiz üyelik hediye ediyor!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.