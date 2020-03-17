Kolonya dezenfekte eder mi? Korona virüsünden korur mu?

Kolonya Dezenfekte Eder Mi? Korona Virüsünü Öldürür Mü?

Kolonya içerisinde etil alkol bulundurmaktadır. Bu alkol oranı %80 olduğu zaman virüslerin ölmesini sağlamaktadır. Aynı şekilde çamaşır suyu da virüsleri yok etmektedir. Elinizi çok fazla temas ettiğiniz eşyalarınızı kolonya ile dezenfekte etmelisiniz.

Kolonya Korona Virüsten Korur Mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, el temizliğinin öneminden ve dezenfektan veya kolonya kullanımının gerekliliğinden bahsetti.

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüsten korunmak için hijyene önem verilmelidir. Eller bol bol yıkanmalıdır ve kolonya kullanımı da oldukça önemlidir. Kolonyanın içerisinde bulunan %80 oranında etil alkol sayesinde virüsler ölmektedir. Eller en az 20 saniye boyunca iyice sabunlanmalı ve yıkanmalıdır. Daha sonra kolonya sürerek hijyen sağlanmalıdır.

Kolonyaların özellikle 80 derece olanlarını kullanmak gerekiyor. 80 derece, %80 ile %96 arası etil alkol içeren kolonya anlamına gelmektedir. Geriye kalan kısmında su ve esans bulunmaktadır.