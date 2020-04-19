İstanbul 20°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98180
ALTIN
375.310
DOLAR
6.9239
STERLİN
8.6640
EURO
7.5357

Korona akciğerden sonra böbrekleri mi hedef alıyor? Çarpıcı sonuçlar

ABD'de korona virüs vakalarının artmasından dolayı artan solunum cihazı ihtiyacının yanında böbrek yetmezliği için gerekli diyaliz makinelerine de ihtiyacı artması sonucu acaba 'korona virüs böbrekleri demi hedef alıyor?' sorularını akıllara getirdi.

19 Nisan 2020 Pazar 10:14
Korona akciğerden sonra böbrekleri mi hedef alıyor? Çarpıcı sonuçlar

ABD'de korona virüs vakalarından dolayı yoğun bakım tedavisi gören hastalarda aynı zamanda böbrek yetmezliği şikayetlerininde arttığı kaydedildi.

Bu kapsamda yoğun bakım ünitelerinin yoğun olduğu hastanelerdeki doktorların tespitlerinin bu yönde olduğuna yani korona tedavisi gören hastaların sonradan böbrek yetmezliği ile karşılaşıp diyaliz makinesine bağlı kalındığı yönünde olduğu belirtildi

BÖBREKLERİ Mİ HEDEF ALIYOR?

Virüsün böbrekleri hedef alıp almadığına dair henüz net bir bilginin bulunmadığı ifade edilen haberde, koronavirüsün neden olduğu böbrek hasarının kalıcı olup olmadığının da bilinmediği kaydedildi.

Haberde görüşüne yer verilen Yale Üniversitesi Nefroloji Uzmanı Doktor Alan Kliger, nefroloji uzmanlarının yoğun bakım ünitelerindeki Kovid-19 hastalarının yüzde 20 ila 40'ında böbrek yetmezliğine rastlandığı tahmininde bulunduklarını ifade etti.

Kliger, hastanelerdeki diyaliz makinesi kaynaklarının hızla tükendiğini belitti.

Haberde, organ hasarının böbrek hücrelerini enfekte eden virüs nedeniyle oluştuğunun ya da Kovid-19 hastalığının ikincil bir etkisinin görüldüğünün ve virüs bulaşan kişilerde kan pıhtısı oluşma eğiliminin arttığının henüz bilinmediğine işaret edildi.

Son Güncelleme: 19.04.2020 10:27
Anahtar Kelimeler:
ABDKorona VirüsBöbrek YetmezliğiKorona Virüs Böbreklere Zarar Veriyor Mu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmmün plazma tedavisinde sevindiren haber geldi
İmmün plazma tedavisinde sevindiren haber geldi
İnsan sağlığıyla oynayan gıda firmalarının isimleri listesi açıklandı! İşte firmaların TAM LİSTESİ
İnsan sağlığıyla oynayan gıda firmalarının isimleri listesi açıklandı! İşte firmaların TAM LİSTESİ
Koronadan korunmak için uzmanından C ve D vitamini ile zerdeçal önerisi!
Koronadan korunmak için uzmanından C ve D vitamini ile zerdeçal önerisi!
Koronavirüs hakkında Nobel ödüllü doktordan şok iddia!
Koronavirüs hakkında Nobel ödüllü doktordan şok iddia!
Koronavirüs'dan korunmaya ne iyi gelir? Uzmanlardan korona virüsten korunma tavsiyeleri
Koronavirüs'dan korunmaya ne iyi gelir? Uzmanlardan korona virüsten korunma tavsiyeleri
Ebru Şallı'nın oğlu Pars'ın ölümüne neden olan Lenfoma nedir? Belirtileri ve tedavisi nasıl?
Ebru Şallı'nın oğlu Pars'ın ölümüne neden olan Lenfoma nedir? Belirtileri ve tedavisi nasıl?

Popüler Haberler

Apple Watch EKG Uygulaması nedir, nasıl kullanılır?
Hangi kamu ve özel bankaları kredi erteleme işlemleri yapıyor? Kredi erteleme için faiz alınıyor mu, nasıl yapılıyor, kaç ay erteleniyor?
Buzağı 1. Dönem destekleme ödemeleri miktarı
Instagram hikayeleri istenmeyen kişilerden nasıl gizlenir?
Herkese 10 Bin TL. Korona virüs temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı?
2020 Elektrik tüketim fatura desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Açık Kapı uygulaması ile 400 TL Bayram Harçlığı yardımı var mı?
Şokta 22 Nisan – 29 Nisan 2020 aktüel ürün indirim broşürü
25 Bin TL düşük faizli ve 6 ay ödemesiz esnaf destek korona virüs kredisi
Peros reklamı şarkısı bu da geçer dayanmalıyızı kim söylüyor?
TRT1 Uzaktan Erişim yarışması başvuru şartları ve Whatsapp başvuru numarası
Star tv Sevdim Seni Bir Kere 13 Nisan 14 Nisan yeni bölüm var mı, yok mu?
EBA TV ile işlenen konular LGS sınavında çıkacak mı? MEB 2020 örnek LGS konuları ve sınav tarihi
Kredi Kartı borcu erteleyen bankalar ve borcunu ödeyemiyenler için yasal haklar
Ücretsiz sms onayı alma siteleri ( güvenlik, doğrulama, kayıt, yeni hesap )
Survivor 2020 18 Nisan Cumartesi dokunulmazlığı kim kazandı?
Emekli 2020 Yılı Temmuz ayı maaş zammı ve promosyon ödemeleri
Halk Bank 25 Bin TL esnafa özel düşük faizli ve ertelemeli kredi başvurusu nasıl yapılır? Halk Bank düşük faizli esnaf kredisi şartları
Nüfus cüzdanı seri no nerede yazar? Seri no nasıl bulunur?
MEB 2020 yılı 4 ve 8 Yıllık görev süresi dolacak okul yöneticileri listesi
AÖF internetten online sınav nasıl olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.