İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
95855
ALTIN
381.168
DOLAR
6.8925
STERLİN
8.6572
EURO
7.5238

Korona belirtileri gün gün ne şekilde ilerliyor? Koronavirüs belirtileri hakkında yeni gelişmeler

Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüs belirtileri ile ilgili araştırmalar derinleşerek devam ediyor. Tüm dünya bu belirtilerin neler olduğunu ve nasıl ilerlediğini araştırıyor. Corona hastalığının günlük hangi etkilerinin olduğunu tüm dünya gibi ülkemiz vatandaşları da araştırmaktadır. Covid 19 oorak bilinen Corona hastalığını hangi gün ne şekilde etki yarattığını araştıran kişiler için virüsün ilk çıkış noktası olarak bilinen Çin’li uzmanlar tarafından yapılan virüs etkileri araştırması detayı yazımızda. Corona virüs ile ilgili her geçen gün yeni belirtiler yeni etkiler meydana gelmektedir. Öyle ki virüsün kişilerin sinir sistemi üzerine de olumsuz etkileri olduğu uzmanlar tarafından açıklanmıştır.

15 Nisan 2020 Çarşamba 22:10
Korona belirtileri gün gün ne şekilde ilerliyor? Koronavirüs belirtileri hakkında yeni gelişmeler

Tüm dünyada Corona virüs belirtileri ve kişiler üzerindeki etkileri üzerine araştırmalar hızla devam etmektedir. Ülkemiz vatandaşları da korona belirtilerinin gün gün ilerleme şeklini merak edip araştırıyorlar. Koronavirüs ilk olarak Çin’ in Wuhan kentinde çıkmış ve ilk araştırmalarda yine aynı kentte yer alan Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde yapılmıştır. Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları virüsün etkilediği ağır vakalar ve diğer tüm pozitif vakaları incelemiş ve hastalığı geçiren kişilerin sinir sistemlerinde büyük zararlar bıraktığını açıklamışlardır. Söz konusu Koronavirüsü geçiren hastaların 1/3 ünde sinir sitemi bozukluğuna bağlı nöbet, konuşma ve yürüyüşte bozukluğa neden olduğuna dair araştırmalarını JAMA Neurology Jounalde yayınlayan bilim insanları beyin ve sinir sitemi hasarlarını detaylıca belirtmişlerdir.

Wuhan’ lı araştırmacılar Koronavirüsü atlatan hastaların sinir sitemlerindeki etkileri 3 grupta açıklamış bulunmaktadırlar.

1.grupta merkezi sinir sitemi etkileri olan baş dönmesi, şiddetli baş ağrıları, ağır nöbet ve ataklar ile bilinç kaybı ve bozukluğu ile ilgili etkilerine yer vermişlerdir.

2. Grupta çevre sinir sistemi üzerine etkiler olan görme, tat ve koku duyusu bozuklukları gibi etkilere yer verilmiştir.

3. Grupta ise iskelet ve kas sistemi üzerine etkiler olarak bilinen denge kaybı, duruş ve yürüyüş bozuklukları ve tökezlemeler gibi etkiler.

Bu yapılan araştırmalar Koronovirüs hastalarının %36’ sında sinir ve beyin sistemi  etkilenen hastaların olduğunu ve bu şikayetlerin de yeni tip Corona hastalığı şüpheleri arasında değerlendirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Nörolojik şikayetleri olan hastalarda da Covid-19 enfeksiyonu olma ihtimalinin de değerlendirmelere dahil edilmesi gerektiğini açıklamışlardır.

Korona Virüsünün Gün Gün Belirtileri Nelerdir?

Koronavirüs hastalarında en sık karşılaşılan şikayetler genelde ilk birkaç gün (özellikle ilk üç gün) yüksek ateş, , boğaz ağrısı gibi soğuk algınlığı belirtileridir. Eğer virüs bulaşan kişinin bağışıklığı yeterince güçlü değil ise bu soğuk algınlığı belirtileri yanı sıra ishal ve mide bulantıları da sıkça karşılaşılan durumdur.  

Dört ve beşinci günlerde ise yutma zorluğu, seste kısıklık veya ses buğulanması, boğaz ağrıları ve şiddetli sancı belirtileri yoğunlaştırır. Vücudun tümünü saran ağrılara ishal de eşlik etmeye başlar.

Altıncı günde halsizlik yoğunlaşır ve kuru öksürük şiddetlenmeye başlar. Kuru öksürük yanı sıra solunumda zorluk ve şiddetli mide bulantıları yaşanır. Yedinci günde ise hastada beliren tüm semptomların ağırlaştığı ve ateşin 38 dereceyi aştığı görülmektedir. 7. günde tüm semptomlar oldukça şiddetlenir ve ateş 38 dereceye kadar yükselir.

 

Koronavirüs Salgın Hastalığından hangi Yöntemlerle Korunulur?

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 hastalığından korunma yöntemleri ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan etkili mücadele yöntemleri şu şekildedir:

  • Hasta veya virüsün bulaşma ihtimali yüksek risk grubunda bulunan kişilerden mümkün oldukça uzak durmak ve temizlik kurallarına sıkıca uymak. Özellikle ellerin hijyenik olmasını sağlamak.
  • Et, süt, yumurta gibi gıdaların iyice pişirilerek tüketmek.
  • El ile temas edilen yüzeylerin sık olarak temizlenmesi ve denezfekte edilmesi
  • Çiftlik hayvanları ve özellikle vahşi kategoride yer alan hayvanlarla temastan kaçınmak, temas halinde kalmak zorunlu ise korunmalı olarak temasta bulunmak

 

En sıcak gelişmeler ve gündemin çok konuşulan haberlerinden ilk önce sen haberdar ol. Uygulamamızı şimdi indir! >>> Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Instagram’da Haberport’u takip etmeye başla, tüm sıcak gelişmeleri önce sen öğren! >>> Haberport İnstagram Hesabını Takip Et

Hiçbir haberden habersiz kalma! Merak ettiğin tüm gelişmelerin ayrıntıları artık Facebook Grubumuzda! >>> Haberport Facebook Grubuna Katıl!

Son Güncelleme: 15.04.2020 22:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlıkta Şiddet yasası TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Sağlıkta Şiddet yasası TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Profesör Tayar uyardı! Temizlikte kullanılan kimyasallara dikkat, ölümcül olabilir
Profesör Tayar uyardı! Temizlikte kullanılan kimyasallara dikkat, ölümcül olabilir
Koronavirüsünün aynı familyasına ait 6 yeni türü daha keşfedildi
Koronavirüsünün aynı familyasına ait 6 yeni türü daha keşfedildi
Bordan üretilen yerli dezenfektan BOREL yarın satışa çıkıyor!
Bordan üretilen yerli dezenfektan BOREL yarın satışa çıkıyor!
Antalya'dan sevindiren gelişme! Plazma tedavisinde sonuç negatif gösterdi
Antalya'dan sevindiren gelişme! Plazma tedavisinde sonuç negatif gösterdi
Bilim Kurulu üyesi Şenel'den uyarı! 15 dakikayı geçen sürelere dikkat!
Bilim Kurulu üyesi Şenel'den uyarı! 15 dakikayı geçen sürelere dikkat!

Popüler Haberler

Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman yayınlanacak?Hızlı ve Öfkeli 9 vizyona tarihi belli oldu mu?
İş bankası 250.000 TL’ye kadar Esnaf Kredisi Başvurusu nasıl yapılır? İş Bankası 250.000 TL’ye kadar esnaf kredisi başvuru şartları
Yaz tatili iptal mi olacak? Bu sene yaz tatili ne kadar olacak?
Fındık fiyatları ne kadar? 16 Nisan Perşembe il il güncel fındık fiyatları
4,4 milyon aile için sosyal yardım ödemeleri başlatılıyor!
1000 TL aile yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Eczanelerden ücretsiz maske almak için maske başvuru formu nasıl doldurulur?
Simge Barankoğlu ahlak dışı videoların olduğu bir telegram grubunun reklamını yaptı
2020 Müdür Yardımcılığı Atama Başvuruları Ne Zaman Yapılacak?
3.000 TL kredi veren bankalar hangileridir? 3.000 TL kredi için gelir belgesi isteniyor mu? Kredi başvurusu için şartlar
20 Yaş altı için sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma cezası kaç TL?
Torba yasasında ne var 2020? Yeni torba yasası maddeleri nelerdir? Koronavirüs salgını tedbirleri neler?
Koronavirüs nedeniyle yardım sağlayan kurum ve kuruluşlar hangileridir, başvurular nasıl yapılır?
Güvercin dizisi bu akşam yayınlanacak mı? Güvercin final mi yaptı, neden yok?
Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara devlet maaş yardımı başvuru şartları ve yardım miktarı
Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank İşe Devam Kredi Desteği yoğun ilgi görüyor! İşe Devam Kredi Desteği ne kadar, şartları neler?
Garanti BBVA’dan kredi notu olmayan kişilere 60 aya kadar vadeli 100 Bin TL kredi
Üniversitede bahar dönemi ve güz dönemi nedir, ne zaman başlar biter?
A101'de satılan Aprilla AHC 5035 saç kesme makinesi nasıl, alınır mı?
BİM kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 BİM çalışma saatleri
TRT EBA TV 16 Nisan Perşembe yayın akışı ilkokul, ortaokul ve lise dersleri tekrar saatleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.