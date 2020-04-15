Korona belirtileri gün gün ne şekilde ilerliyor? Koronavirüs belirtileri hakkında yeni gelişmeler

Tüm dünyada Corona virüs belirtileri ve kişiler üzerindeki etkileri üzerine araştırmalar hızla devam etmektedir. Ülkemiz vatandaşları da korona belirtilerinin gün gün ilerleme şeklini merak edip araştırıyorlar. Koronavirüs ilk olarak Çin’ in Wuhan kentinde çıkmış ve ilk araştırmalarda yine aynı kentte yer alan Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde yapılmıştır. Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları virüsün etkilediği ağır vakalar ve diğer tüm pozitif vakaları incelemiş ve hastalığı geçiren kişilerin sinir sistemlerinde büyük zararlar bıraktığını açıklamışlardır. Söz konusu Koronavirüsü geçiren hastaların 1/3 ünde sinir sitemi bozukluğuna bağlı nöbet, konuşma ve yürüyüşte bozukluğa neden olduğuna dair araştırmalarını JAMA Neurology Jounalde yayınlayan bilim insanları beyin ve sinir sitemi hasarlarını detaylıca belirtmişlerdir.

Wuhan’ lı araştırmacılar Koronavirüsü atlatan hastaların sinir sitemlerindeki etkileri 3 grupta açıklamış bulunmaktadırlar.

1.grupta merkezi sinir sitemi etkileri olan baş dönmesi, şiddetli baş ağrıları, ağır nöbet ve ataklar ile bilinç kaybı ve bozukluğu ile ilgili etkilerine yer vermişlerdir.

2. Grupta çevre sinir sistemi üzerine etkiler olan görme, tat ve koku duyusu bozuklukları gibi etkilere yer verilmiştir.

3. Grupta ise iskelet ve kas sistemi üzerine etkiler olarak bilinen denge kaybı, duruş ve yürüyüş bozuklukları ve tökezlemeler gibi etkiler.

Bu yapılan araştırmalar Koronovirüs hastalarının %36’ sında sinir ve beyin sistemi etkilenen hastaların olduğunu ve bu şikayetlerin de yeni tip Corona hastalığı şüpheleri arasında değerlendirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Nörolojik şikayetleri olan hastalarda da Covid-19 enfeksiyonu olma ihtimalinin de değerlendirmelere dahil edilmesi gerektiğini açıklamışlardır.

Korona Virüsünün Gün Gün Belirtileri Nelerdir?

Koronavirüs hastalarında en sık karşılaşılan şikayetler genelde ilk birkaç gün (özellikle ilk üç gün) yüksek ateş, , boğaz ağrısı gibi soğuk algınlığı belirtileridir. Eğer virüs bulaşan kişinin bağışıklığı yeterince güçlü değil ise bu soğuk algınlığı belirtileri yanı sıra ishal ve mide bulantıları da sıkça karşılaşılan durumdur.

Dört ve beşinci günlerde ise yutma zorluğu, seste kısıklık veya ses buğulanması, boğaz ağrıları ve şiddetli sancı belirtileri yoğunlaştırır. Vücudun tümünü saran ağrılara ishal de eşlik etmeye başlar.

Altıncı günde halsizlik yoğunlaşır ve kuru öksürük şiddetlenmeye başlar. Kuru öksürük yanı sıra solunumda zorluk ve şiddetli mide bulantıları yaşanır. Yedinci günde ise hastada beliren tüm semptomların ağırlaştığı ve ateşin 38 dereceyi aştığı görülmektedir. 7. günde tüm semptomlar oldukça şiddetlenir ve ateş 38 dereceye kadar yükselir.

Koronavirüs Salgın Hastalığından hangi Yöntemlerle Korunulur?

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 hastalığından korunma yöntemleri ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan etkili mücadele yöntemleri şu şekildedir:

Hasta veya virüsün bulaşma ihtimali yüksek risk grubunda bulunan kişilerden mümkün oldukça uzak durmak ve temizlik kurallarına sıkıca uymak. Özellikle ellerin hijyenik olmasını sağlamak.

Et, süt, yumurta gibi gıdaların iyice pişirilerek tüketmek.

El ile temas edilen yüzeylerin sık olarak temizlenmesi ve denezfekte edilmesi

Çiftlik hayvanları ve özellikle vahşi kategoride yer alan hayvanlarla temastan kaçınmak, temas halinde kalmak zorunlu ise korunmalı olarak temasta bulunmak

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