Korona hastaneyi sarınca hastane kapatıldı!

Manisa Valiliğin'den düşündüren haber geldi bugün. Bayram nedeniyle hareketliliğin artığı bu dönemde Saruhanlı Devlet Hastanesinde sağlık çalışanlarına yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca Valilik vakaların kontrol altına alınabilmesi için komple devlet hastanesini kapattığını duyurdu.

Korona virüs testi pozitif çıkan sağlık görevlileri Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kapatılan hastanede sadece acil servis hizmetleri çok sıkı tedbirler ile açık tutuluyor.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklama şöyle;

"İlimiz Saruhanlı İlçesi Devlet Hastanesinde görev yapmakta olan personelde Covid-19 vakalarında artış tespit edilmesi üzerine, İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanlığı ve Saruhanlı Devlet Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesinin kararı ile Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Saruhanlı Devlet Hastanesi yataklı servisleri ve polikliniklerde verilen sağlık hizmetlerine geçici süreliğine ara verilmiş, hastanede yatan hastalar gerekli önlemler alınarak Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Covid-19 testi pozitif çıkan hastane personeli tedavi altına alınmış, pozitif vaka temaslılarına ilişkin filyasyon çalışmaları başlatılmıştır. Bu süreçte hastanede acil servis hizmetleri verilmeye devam edecek olup, acil servise başvuran hastaların kontrolleri hastane bahçesine kurulan triaj çadırında yapılacaktır".