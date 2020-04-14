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Korona tedavileri artık ücretsiz! Resmi Gazete'de yayınlandı

Türkiye'de koronavirüsü salgınına yakalanan tüm vatandaşların tedavileri her hangi sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmadan ücretsiz olarak yapılacak. Cumhurbaşkanlığı imzasıyla alınan bu yeni karar Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

14 Nisan 2020 Salı 11:06
Korona tedavileri artık ücretsiz! Resmi Gazete'de yayınlandı

Çin'de oryaya çıktıktan sonra tüm dünyaya kısa sürede yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmesine neden olan yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgınının tedavisi ile ilgili yani bir karar alındı. Koronavirüsü hastalığına yakalanan vatandaşların sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmadan ücretsiz olarak tedavi edileceği açıklandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilerek dağıtımı yapılacak olan söz konusu hastalıktan korunmaya yönelik kullanımı tavsiye edilen her türlü kişisel koruyucu ekipmandan, hastalığın teşhisinde kullanılan testler, kitler ve bunların kullanılmasına ilişkin sair ekipmandan, hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere merkezi olarak temin edilen ilaçlardan, sosyal güvencesine bakılmaksızın hastalığa yakalanan tüm vatandaşlar ücretsiz olarak yararlanacaklar. 

Cumhurbaşkanlığı imzası ile Resmi Gazetede yayınlanarak yürülüğe giren yeni karar içeren bu maddenin uygulanmasıyla ilgili olarak doğabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye ise Sağlık Bakanlığı yetkili olacak.

Kovid-19'la mücadele kapsamında pandemi testleri, korunma ekipmanları ve tedavisinde kullanılan ilaçlar, kamuoyunda "Tasarruf kararnamesi" olarak bilinen ve 4376 sayılı kanun hükümlerinden muaf tutulacakların tespitine dair ilgili Bakanlar Kurulu kararından muaf tutulduğu belirtildi.

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