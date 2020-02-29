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Korona virüsü maskeleri ne kadar oldu? Hangi maske kullanılmalı? Corona virüsü nedeniyle maske fiyatlarında büyük artış

Korona virüsünün hızla yayılmasıyla birlikte maske satışlarında büyük bir yaşanmaya başladı. Korona virüsü maskeleri ne kadar oldu, hangi maske kullanılmalı diye araştırılmaktadır. İşte, detaylar…

29 Şubat 2020 Cumartesi 19:29
Korona virüsü maskeleri ne kadar oldu? Hangi maske kullanılmalı? Corona virüsü nedeniyle maske fiyatlarında büyük artış

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve her geçen gün daha da yayılan Korona virüsü herkesi etkilemekte… Korona virüsünün hızla yayılmasıyla birlikte maske satışları da arttı. Virüsü fırsata çevirmeye çalışan satıcılarda maske fiyatlarını artırdı. İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve yaklaşık 2 bin 500 insanın hayatını kaybetmesine sebep olan korona virüsü, pek çok ülkeye yayıldı. Son olarak komşularımızda da görülmeye başlayan korona virüs nedeniyle Sağlık Bakanlığı sıkı tedbirlerin alındığını açıkladı.

Virüsün ortaya çıkmasının ardından dünya genelinde maske satışında patlama yaşandı. Türkiye’nin komşu ülkelerine de virüsün bulaşmasıyla birlikte burada da maske fiyatları arttı. Korona’nın iyice artmasıyla birlikte hangi maske daha iyidir diye araştırılmaktadır. Özellikle bazı üreticiler çok yüksek fiyatlarından maske satışına başlayınca Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıklama yaptı. Pekcan, 8 firma hakkında şikayet aldıklarını ve 3 Mart'ta konuyla ilgili bir toplantı yapacaklarını duyurdu. Bakan, fahiş fiyatla ürün satan firmaların bakanlığa bildirilmesini istedi.

Hangi maske korona virüse karşı korur?

Korona virüsü ile ilgili merak edilen konulardan bir tanesi de hangi maskenin kullanılması gerektiğidir. Dünya Sağlık Örgütü, konuyla ilgili yayınladığı videoda maske kullanımın önemine dikkat çekerek, doğru maske kullanımı ve maske imhası gibi konularda açıklama yaptı. Yayınlanan videoya göre, Korona virüse karşı tüm maskelerin işe yaramaktadır. Fakat virüse maruz kalınabilmesi yüksek ihtimal olan bölgelerde koruyucu özellikleri daha yüksek olan maskelerin tercih edilmelidir.

Fiyatlar yüzde bin 400 arttı

İran, Irak ve Yunanistan'da da korona virüsünün görülmesinin ardından Türkiye'deki maske satışlarında büyük artış görüldü. Maske fiyatları, bir anda fırladı. Daha önce paketi 7 lira olan standart maskelerin tanesi 5 liradan satılıyor. Ayrıca bazı firma yetkilileri taleplere yetişemediklerini açıklayarak stoklarının şimdiden tükendiğini açıkladı.

Hangi maske ne kadar korur?

Virüs salgınlarında kullanılan FFP-1, FFP-2 ve FFP-3 tipi maskeler kademeli olarak koruma sağlıyor. FFP-1 düşük seviyedeki salgınlarda kullanılırken, FFP-2 bir üst kademe için tercih ediliyor. FFP-3 ise en üst düzey korumayı sağlayan maskedir. Ayrıca N95 tipi FFP-2 tipi maskeler en çok tercih edilenler arasında yer almaktadır. FFP-1 tipi cerrahi maskeler standart bir koruma sağlamaktadır.

Maske alırken dikkat edilmesi gerekenler

FFP-1 Maske:

 Virüs durumlarında bunu açıkta bırakan maskeler kesinlikle tercih edilmemelidir. Bunu kapatan standart maske alacaklar ise üst kısmında ince bir metal tel olan maskeleri tercih etmelidir. Metal tel sayesinde yüzün şeklini alabilen maskeler burun solunumu nedeniyle vücuda girebilecek virüse karşı önlem almayı sağlar.

FFP-2 Maske:

 Bu tür maskeler ağzı ve burun kısmını tam olarak kapattığı için daha fazla koruma sağlamaktadır. Bu tarz maskeleri kullananlar daha yüksek bir koruma altındadır. Filtre sistemine sahip bu maskeler, dışarıdan gelen havayı süzdükleri için virüsün vücuda girmesine engel oluyor.

FFP-3 Maske:

 Bu tipte maskeler en yüksek korumayı sağlayan tür olarak geçmektedir. Güçlendirilmiş yapısı ve filtre sistemi sayesinde yüzde 95 oranında koruma sağlayan FFP-3 tipi maskeler piyasada fiyatı en fazla artan ürünler arasında yer alıyor.

Maske fiyatları

  • Cerrahi maske fiyatı: 5 lira (Eski fiyatı: Kutusu 7 lira)
  • FFP-1 Maske fiyatı: 45 - 300 lira arasında (Eski fiyatı: 15 - 50 lira)
  • FFP-2 Maske fiyatı: 50 - 450 lira arasında (Eski fiyatı: 30 - 200 lira)
  • FFP-3 Maske fiyatı: 100 - 2 bin 500 lira (Eski fiyatı: 75 - 450 lira)

Doğru maske kullanımı

Tüm maskelerin kademeli olarak koruması bulunmaktadır. Fakat doğru maske kullanımı en fazla dikkat edilmesi gereken şeylerden birisidir. Bunun için Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan videoda şu bilgilere yer verildi:

  • Sağlıklıysanız, sadece korona virüsü (2019-nCoV) enfeksiyonu şüphesi olan bir kişiye bakıyorsanız maske takmanız gerekir.
  • Öksürüyorsanız veya hapşırıyorsanız bir maske takın.
  • Maskeler yalnızca alkol bazlı el ovma veya sabun ve su ile sık sık el temizliği ile birlikte kullanıldığında etkilidir.
  • Bir maske takarsanız, nasıl kullanılacağını bilmeli ve uygun şekilde imha etmelisiniz.

Bir maske nasıl takılır, kullanılır, çıkarılır ve atılır?

  • Bir maskeyi takmadan önce, elleri alkol bazlı el ovma veya sabun ve su ile temizleyin.
  • Ağız ve bunu maske ile örtün ve yüzünüzle maske arasında boşluk olmadığından emin olun.
  • Maskeyi kullanırken dokunmaktan kaçının; yaparsanız, ellerinizi alkol bazlı el ovma veya sabun ve su ile temizleyin.
  • Maskeyi nemli olduğu anda yenisiyle değiştirin ve tek kullanımlık maskeleri tekrar kullanmayın.
  • Maskeyi çıkarmak için: arkadan çıkarın (maskenin önüne dokunmayın); derhal kapalı bir çöp kutusuna atın; elleri alkol bazlı el ovma veya sabun ve su ile temizleyin.

Son Güncelleme: 29.02.2020 19:30
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