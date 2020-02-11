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Korona virüsü taşıcısı annenin bebeği sağlıklı doğdu

Çin'de korona virüsü salgınından etkilenen bir anne gebeliğinin 37. haftasında sezeryanla doğum yaptı. Bebek üzerinde yapılan tetkiklerde ise virüs salgınına rastlanmadı.

11 Şubat 2020 Salı 13:34
Korona virüsü taşıcısı annenin bebeği sağlıklı doğdu


Çin'de bulaşıcı ve öldürücü korona virüs halk sağlığını aşırı tehdit etmeye devam ederken salgından etkilenen bir anne sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi. Gebeliğinin 37. haftasında olan ve korona virüsü taşıyan 33 yaşındaki anne dün Şian kentinde doğum yaptı. Ciaotong Üniversite Hastanesinde gerçekleştirilen sezaryenle doğumla 2 kilo 730 gram ağırlığındaki kız bebeği dünyaya getirdi.

Bebek yeni doğan ünitesinde karantina alınarak test ve tetkikler yapıldı. Yapılan ilk testlerde ise koronavirüs taşımadığı saptanan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu ve belli bir süre karantina merkezinde tutulacağı öğrenildi. Bebek ayrıca bir kaç gün yenş testlere de tabş tutulacağı belirtildi.

Çin genelinde yeni tip koronavirüsten dolayı can kaybı 1017'ye yükselirken virüsün bulaştığı teyit edilen vaka sayısının ise son rakamlarda 7 bin 333 olduğu açıklandı. Durumu ciddi olan ve virüsten etkilenen kişi sayısı ise 42 bin 638'e çıktığı bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
çinBebekKorona Virüsü
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