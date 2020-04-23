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Korona'ya karşı bu besinler ile korunabilirsiniz

Korona virüs ile mücadele ettiğimiz bu günlerde hastalığa karşı en büyük kozumuz kendi bağışıklık sistemimiz. Bu konuda açıklamalarda bulunan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karabulut,"hastalık ile mücadele sürecinde, zengin antioksidan ve vitamin kaynağı gıdaların tüketilmesi, immün sistemin kuvvetlenmesine destek oluyor" dedi.

23 Nisan 2020 Perşembe 15:06
Korona'ya karşı bu besinler ile korunabilirsiniz

Dünya'yı esir alan amansız hastalık korona virüs hastalığı ile yoğun bir şekilde mücadele ettiğimiz şu günlerde hastalığa yakalanmamız için elimizdeki en önemli koz kendi bağışıklık sistemimiz. Bu konuda önemli açıklamalar yapan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karabulut , bağışıklık sistemimiz için bazı gıda tavsiyelerinde bulundu.

Tıbbi literatürde "immün sistem" olarak da isimlendirilen bağışıklık mekanizmasının, kısaca "insan bedenini hastalıklara karşı koruyan, hastalığa neden olan patojenleri ve tümör hücrelerini tanıyarak onlarla mücadeleye giren işleyişlerin bütününe karşılık gelen doğal biyolojik koruma refleksi" olarak tanımlandığını belirten Karabulut, başta bakteriler ve virüsler olmak üzere birçok yabancı maddenin bağışıklık sistemini çökertmeye çalıştığını söyledi.

Bağışıklık sisteminin kişisel çabayla güçlendirilebileceğini aktaran Karabulut, "Hijyen ve temizlikten başlayan bireysel çaba ancak sağlıklı bir beslenme ve yaşam rejimi ile başarıya ulaşabilir. Bu bakımdan, bağışıklık sistemimizin güçlü olmasına en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, yeni tip koronavirüs sürecinden hasar görmeden çıkabilmek adına düzenli uyku, egzersiz, temiz hava ve oksijen gereksinimine ilave olarak sağlıklı beslenme hayati bir önem taşımaktadır." diye konuştu.

Karabulut, sağlıklı beslenme kadar sağlıksız gıdalardan uzak durmaya özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Hareketsizlik oranının tavan yaptığı bu günlerde cips, gofret, bisküvi, tatlı, dondurma, sürülebilir çikolata, beyaz un ve şekerden uzak durarak mücadeleye başlanmalı." uyarısında bulundu.

İkinci aşamada ise bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Karabulut, "Kovid-19 ile mücadele sürecinde zengin antioksidan ve vitamin kaynağı gıdaların tüketilmesi, immün sistemin kuvvetlenmesine destek oluyor." dedi.

BAĞIŞIKLIĞI KUVVETLENDİREN YİYECEKLER

Karabulut, bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek gıdaları şöyle sıraladı:

"- Protein ihtiyacının karşılanması için aşırıya kaçmadan kırmızı ve beyaz et tüketilmeli.
- Yararlı bakteriler açısından zengin olan ev yapımı yoğurt yenilmeli ya da bu yoğurttan yapılan ayran içilmeli.
- Sebze olarak kış kabağı ve balkabağı, siyah fasulye, karnabahar, brokoli, enginar, ıspanak, lahana, pancar, bamya ve patates kullanılarak yapılan yemekler hazırlanmalı. Kuşkonmaz, bezelye, semizotu ve maydanoz da sık tüketilmeli.

- Yeşilliklerden bol limon suyu sıkılarak salata yapılmalı. Salataya havuç da rendelenerek vitamin değeri daha da artırılmalı.
- Mümkün olduğunca organik domates ile kırmızı acı biber, biberiye, keten tohumu, kinoa ve şalgam yaprakları tüketilmeli.
- Kepekli undan yapılmış ekmek ve makarnalar tercih edilmeli, pirinçten ziyade bulgur pilavına ağırlık verilmeli.
- Tatlı yerine de pekmez ile birlikte kuru meyveler yenilmeli.
- Çay olarak aşırıya kaçmadan yeşil çay ve diğer bitki çayları içilmeli.
- Meyve olarak şu an mevsiminde olan portakal, mandalina, greyfurt, kivi, armut, elma, hurma, muz ve yaz meyveleri olan kiraz, vişne, karpuz, ahududu, çilek, böğürtlen, yaban mersini, kayısı ve mango ile badem ve ceviz de gün içinde tüketilmeli."

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Bağışıklık SistemiMalatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karabulut
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