Koronadan korunmak için uzmanından C ve D vitamini ile zerdeçal önerisi!

Medicana Kadıköy Hastanesi Başhekimi ve İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Hakan Terekeci, 17 Mart tarihinde yapılan koronavirüs testinin yanı sıra tomografide koronavirüsüne rastlanılmasının hemen ardından hastaneye yatırılarak tedavi altına alınmıştı. Sağlık Bakanlığı'nın tedavi rutinde önerdiği protokolü kapsamında antigribal ilaç, sıtma tedavisinde kullanılan ilaç, Japon grip ilacı diye bilinen ve koronavirüs tedavisinde kullanılmak üzere Türkiye'ye getirilen ilaçtan uygulanmasının yanı sıra yüksek doz C vitaminini de aldıklarını söyledi.

Tedavi süresi boyunca her günün farklı semptomlar gösterdiğini kaydeden Terekeci, "Bir gün sırt bir gün baş ağrısı oluyor. Ancak her zaman olan şey; stres, edişe ve kaygı." diye konuştu. Doç. Dr. Murat Hakan Terekeci, koronavirüse yakalanmamak veya tedavi sürecinin de başarılı geçmesi için C ve D vitamini ile zerdeçal tüketiminin çok önemli olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

"Özellikle sineol ve karvakrol dediğim kekik esanslı standardize olan ürünler kullanılabilir. Etkin maddesi kurkumin olan zerdeçal kullanılabilir. Özellikle akciğer tutunumunun tedavisinde ve bağışıklık sisteminin dengelenmesinde kullanılabilir. Bir de deve dikeni tohumunun özü var. Onu da özellikle akciğer ve karaciğerdeki zatürre lezyonlarının iyileşmesi tedavisinde kullanılabilir. Zerdeçalı günlük bir tatlı kaşığı yemeklerde kullanabilir. O şekilde acı olduğu düşünülüyorsa eczanelerden zerdeçal ürünü alınabilir."

Doç. Dr. Terekeci, virüse yakalanmadan önce C ve D vitamini tüketiminin de bağışıklığı güçlendirmede çok faydalı olduğunu ve bu sebepten dolayı tedavi sürecinin daha rahat geçebileceğini belirterek Çinko alımının da tedavi süreci için faydalı olduğunu kaydetti ve bal ile türevlerinin, apiterapi ürünlerinin tüketiminin önemli olduğunu; ayrıca, günlük taze sebze ve meyveden C vitamini alınabileceğini, kısıtlamalar nedeniyle taze sebze ve meyveye ulaşamayanların C vitamini tabletleri tüketebileceğini söyledi.

Zerdeçal (Curcuma longa), zencefilgiller (Zingiberaceae) familyasından sarı çiçekli, büyük yapraklı, çok yıllık otsu bir bitki cinsidir. Hint safranı olarak da bilinir.

Diğer isimleri zerdeçöp, safran kökü, sarıboya, zerdeçav, hint safranıdır. Başta Pakistan, Hindistan, Çin ve Bangladeş olmak üzere Asya’nın tropik bölgelerinde yetişir. Bitkinin toprak altındaki ana kökleri yumurta veya armut seklindedir. Yan kökleri ise parmak şeklindedir. Rizomların üst yüzü sarımsı, iç yüzü ise sarı renklidir. Acımsı bir tadı vardır.

ZERDEÇAL FAYDALARI

İltihap gidericidir.

Sindirim sisteminizi korur, bağırsaklara iyi gelir

Kansere karşı koruma ve tedavi sağlar

Depresyonun etkisini azaltır

Ağrı kesicidir

Alzheimer riskini azaltır