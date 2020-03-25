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Koronavirüs belirtilerini gün gün gösteren takvim hazırlandı!

Koronavirüs belirtilerinin bilinen semptomlarının yanı sıra yeni belirtilerin de ortaya çıkması sonucu Hacettepe Üniversitesi bir çalışma yaptı ve hangi gün hangi belirtiler görülüyor buna dair detaylı bir takvim hazırladı.

25 Mart 2020 Çarşamba 11:24
Koronavirüs belirtilerini gün gün gösteren takvim hazırlandı!

Bilim insanları yeni tip koronavirüsü (kovid-19) salgını ile ilgili araştırma ve çalışmalarına hızla devam ederken gerçekleştirilen çalışmalar sonrasında virüs ile ilgili yeni semptomlar ortaya çıktı. Bilinen belirtilerin yanı sıra koku ve tat duyusu kaybınında olabileceğini ve bazı hastalarda bu semptomların görülmeye başlanıldığı söylenirken 9 gün içerisinde görülen belirtiler büyük merak uyandırdı.

Hacettepe Üniversitesi ise koronavirüsü belirtileriyle ilgili bir takvim hazırladı. Hazırlanan takvimde ilk günden, 9. güne kadar belirtisi görülen bütün semptomlar sıralandı. Peki koronavirüs belirtileri neler? Hangi gün hangi belirtiler görülür?

KORONAVİRÜSÜN EN BELİRGİN BELİRTİLERİ

KURU ÖKSÜRÜK: Virüs alt ve üst solunum yollarını etkilediği için en sık görülen belirtidir.

YÜKSEK ATEŞ: Virüsün yol açtığı tahribatlar ve vücuda verdiği zarar nedeniyle aynı şekilde kuru öksürük gibi en sık görülen bir diğer belirti.

BOĞAZ AĞRISI: Yüksek ateş ve kuru öksürüğe oranla daha az görülse de solunum yollarına bulaşan virüsler bulaştığı bölgede ağrıya neden olur ve boğaz ağrısı da bu hastalığın belirtileri arasında gösterilebilir.

NEFES DARLIĞI: Hastalığın ölümcül sonuçlara gelmesinin en büyük etkenlerden biri de oluşturduğu nefes darlığıdır. Özellikle solunum problemi olan hastalar, virüs nedeniyle artan nefes darlığına bağlı olarak hayatlarını kaybedebiliyorlar.

YORGUNLUK: Virüsün vücutta oluşturduğu genel tablo nedeniyle hasta kendisini yorgun hissedebilir, kas ve eklem ağrıları yaşayabilir.

BAŞ AĞRISI: Üst solunum yollarına etki eden virüsün nefes darlığı, boğaz ağrısı ve diğer belirtiler nedeniyle oluşturduğu etki dönem dönem baş ağrısıda görülebilir.

NEZLE VE İSHAL: Virüsün en az görülen belirtileri ise nezle ve ishaldir. Bu belirtiler çok az sayıda hastada ortaya çıkar.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ'NİN HAZIRLADIĞI GÜN GÜN KORONAVİRÜS (KOVİD-19) BELİRTİLERİ TAKVİMİ

1-3. gün

Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar.

Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir.


Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.

4. gün

Boğaz ağrısı şiddetlenir.

Ses boğuklaşır.

Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir.

Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.

5. gün

Boğaz ağrısı şiddetlenir.

Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir.

Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur.

Eklem ağrıları görülür.

6. gün

Kuru öksürük başlar.

Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir.

Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar.

Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır.

İshal ve kusma şiddetlenir.

7. gün

Ateş 38 dereceye yükselir.

Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.

Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.

8. gün

Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir.

Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir.

Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar.

Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.

9. gün

Tüm belirtiler şiddetle artar.

Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür.

Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.

Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.

Bu belirtilere sahipseniz hemen tıbbi yardım alın.


 

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Koronavirüs BelirtileriKovid 19Belirtiler Takvimi
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