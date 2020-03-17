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Koronavirüs (corona) nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? Hijyenin önemi!

Dünyayı etkisi altına Koronavirüs için her ülke tedbir almaya başladı. Koronavirüs (corona) nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir, uzmanlar Koronavisten korunmak için hijyenin önemine dikkat çekiyor.

17 Mart 2020 Salı 16:51
Koronavirüs (corona) nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? Hijyenin önemi!

Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve yaklaşık 3 ayda tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi salgını olarak tanımlandı. Dünyada her ülkede vaka sayısı artmaya devam ederken ülkeler virüse karşı önlemler almaya başladı. Türkiye’de şu anda Koronavirüslü 2 hastanın olduğu açıklandı. Sağlık Bakanlığı ve uzmanlar herkesi hijyene dikkat etmesi için uyarıyor.

Koronavirüsü Nedir?

Koronavirüs hayvanlardan insanlara bulaşan bir salgındır. İlk olarak Çin’in Wuhan kentindeki et balık pazarında ortaya çıkan virüsün, yarasalardan insanlara geçtiği söyleniyor. Bunun yanı sıra virüsün başka hayvanlardan da kaynaklı olabileceği söyleniyor. Bu virüs etkisi altına aldığı insanın direk olarak solunum sistemini etkiliyor ve akciğerlere zarar veriyor. Bundan dolayı akciğer hastalarının ve kronik hastalığı olan kişilerin virüse karşı çok dikkatli olması gerekiyor.

Koronavirüs Nasıl Bulaşır?

Koronavirüs en kolay ve hızlı bir şekilde bulaşan virüslerden bir tanesidir. Bu virüs canlı olmayan ortamlarda fazla yaşayamasa da bir ortamda yaklaşık 12 saate kadar yaşayabiliyor. Virüs olan bir ortamda bulunan ve ellerini yıkamadan yüzüne dokunan kişiye Koronavirüs bulaşmaktadır.

Koronavirüsün Bulaşma Yolları

Koronavirüs genel olarak yakın temas olan yerlerde bulaşmaktadır. Virüsün bulaşma yolları şu şekildedir:

  • Sarılma
  • Tokalaşma
  • Selamlaşma
  • Öpüşme
  • Hijyene dikkat edilmemesi
  • Hapşırma

Koronavirüs Tedbirleri

Koronavirüsten korunmak için ilk yapılması gereken hijyenik olmaktır. Bunun için ellerin hijyenine dikkat edilmesi gerekmektedir. Kişisel temizliğe özel gösterilmesi ve ellerin bol su ve sabunla yıkanması gerekmektedir. Kolonya ya da dezenfektan kullanımı fazlasıyla önem arz etmektedir.

Koronavirüs Belirtileri

Son Güncelleme: 17.03.2020 16:51
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