Koronavirüs denizden bulaşır mı? Prof. Dr. Pullukçu yanıtladı!

Hava sıcaklıklarının yavaş yavaş yükselmesiyle birlikte koronavirüs salgınında alınan tedbirlere riayet etmeye çalışan vatandaşlar, denize girmek istediklerini belirtiyorlar fakat virüsün denizden bulaşıp bulaşmayacakalrınından emin olamayanlarda konuyla ilgili kararsız kalıyorlar. Endişelerini bitirmek için konuyla ilgili merak edilen o soruyu yanıtlayan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, denizden virüs bulaşmasının mümkün olamayacağını söyüyor.

Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının daha da artacağını ve son verielre bakıldığında koronavirüs vaka sayılarının giderek azalma gösterdiğini söyleyerek, vatandaşlaırn Haziran ayında tatil planlarına başlayabilecekleri müjdesini verdi. Virüsün denizden bulaşmayacağını kaydeden Pullukçu, "Denizden pek bir şeyin bulaşması mümkün değil. Deniz, izotonik su dediğimiz bir su. Denizde o kadar çok su var ki, her şey suyun içerisinde çabukça dağılıyor" diye konuştu.

Yaz mevsiminin kapıda olduğu şu günlerde hava sıcaklıklarının 30 derecelere çıkacağını belirten ve söz konusu bu durumun koronavirüs salgınında vaka sayılarında oldukça fazla azalışa neden olacağını söyleyen Prof. Dr. Pullukçu, konuşmasında "Hava sıcaklıkları yükseldikçe biraz rahatlama olacak. Eğer sayılar böyle giderse, vaka sayıları artmazsa haziran ayında biz tatil planlarına başlarız. Ben kendim tatil rezervasyonumu yaptırdım bile. Haziran'ın ortasında tatile gideceğim. Ancak her şeyin normale bir anda dönmesi çok zor. Mutlaka önlemlerin alınması gerekiyor. Oteller ve pansiyon tarzı yerler için bir genelge yayınlanacak, mesafeler ayarlanacak. Açık büfeler kaldırılacak. Şezlonglar arasında mesafeler olacak. Bunlar ayarlanırsa herhangi bir sorun olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Salgın nedeniyle alınan tedbirlere uymaya devam edilmesi gerektyiğinin altını çizen Pullukçu, maske takmak, el yıkamak gibi var olan alışkanlıkları gerekliğine vurgu yaptı ve "Kalabalık bir ortama giriliyorsa mutlaka maske takılmaya devam edilmesi gerekiyor. El hijyenine dikkat edilmesi gerekiyor. Koronavirüs bitti artık ellerimizi yıkamayalım gibi bir düşünce yanlıştır. Organlarımız arasında en çok ellerimizi kullanıyoruz. Ellerimizi sürekli yüzümüze gözümüze sürüyoruz. Ellerin temizliğine dikkat edilmesi şart" diye konuştu.

