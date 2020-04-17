Koronavirüs hakkında Nobel ödüllü doktordan şok iddia!

’a göre virüs bir hayvan pazarından yayılmadı. “Covid-19 bir laboratuvarda üretildi. Bu laboratuvar, 2000’li yıllardan berivirüs hakkında uzmanlaştı.” Diye beyanda bulunan Luc Montagnier, bu konuyu incelemekte olduğunu belirtti.



"AIDS'E KARŞI BİR AŞI BULMAK İSTEMİŞ OLABİLİRLER!”

Montagnier, katıldığı bir haber kanalında yaptığı açıklamada, "Bu virüs, doğal yollarla ortaya çıkmadı, bu tam profesyonel bir iş. Bunun hangi amaçla yapıldığını bilmiyorum. Covid-19’da HIV parçaları olabilir. Bununla AIDS'e karşı bir aşı bulmak istenmiş olabilir." İfadelerini kullandı.