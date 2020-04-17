"AIDS'E KARŞI BİR AŞI BULMAK İSTEMİŞ OLABİLİRLER!”
Montagnier, katıldığı bir haber kanalında yaptığı açıklamada, "Bu virüs, doğal yollarla ortaya çıkmadı, bu tam profesyonel bir iş. Bunun hangi amaçla yapıldığını bilmiyorum. Covid-19’da HIV parçaları olabilir. Bununla AIDS'e karşı bir aşı bulmak istenmiş olabilir." İfadelerini kullandı.
Koronavirüs hakkında Nobel ödüllü doktordan şok iddia!
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada hayatı durma noktasına getiren koronavirüs (covid-19) hakkında her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Son olarak 2008 yılında Nobel ödülü alan Fransız doktor Luc Montagnier tarafından inanılmaz bir iddia ortaya atıldı.
17 Nisan 2020 Cuma 23:40