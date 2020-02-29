koronavirüs Hastalığına Karşı Tedbirler Arttırıldı ! Bu ülkelere Tüm Uçuşlar Bu Gece İtibariyle Durduruldu

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün bilançosu ürkütücü boyutlara ulaştı. Dünya genelinde hastalığın bulaştığı kişi sayısı 86 bin'i geçti. Türkiye Virüsün ülkeye girmemesi için her türlü önlemleri alıyor. En son alınan tedbirleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı olarak açıkladı. Koca'nın yapmış olduğu açıklamaya göre bu gece'den itibaren Türkiye-İtalya, Türkiye-Güney Kore, Türkiye-Irak arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşları durduruldu.

Bakan KOCA ayrıca yapmış olduğu açıklamada

"Bilim Kurulumuzun önerileri doğrultusunda Ulaştırma ve Altyapı, Dışişleri, İçişleri ve Ticaret Bakanlıklarımızla koordinasyon halinde yeni bir tedbir daha uygulamaya konuldu. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye ile İtalya, Türkiye ile Güney Kore, Türkiye ile Irak arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşları tedbiren durdurulmuştur.

Ayrıca Irak ile kara sınırlarımız da araç ve yolcu geçişine kapatılmıştır. Uygulama mevcut koşullara bağlı ve geçicidir. Ülkemizde bugüne dek endişe verici bir durum ortaya çıkmamıştır." dedi.