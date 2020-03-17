Koronavirüs karantina kararına uymayanlara ne cezalar veriliyor? Koronavirüs karantina delme cezaları!

Türkiye’de ve Dünya’da etkisini giderek artıran koronavirüse karşı ülkemizde de önlemler alınmaya devam ediyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya bakıldığında ülkemizde koronavirüs teşhisi konan 47 kişinin olduğu belirtildi.
- Ev dışına çıkılmasının mutlak gerektiği durumlarda başka kişi/kişiler ile aynı ortamın paylaşılmasının zorunlu olduğu hallerde tıbbi maske takmanız gerekmektedir.
- Evde bulunduğunuz süre boyunca semptomunuzun ortaya çıkması durumunda 112 Acil Sağlık Hizmetlerini aramanız gerekmektedir.
- Ev halkına bulaşma riskini önlemek için takipli kişiler mümkünse buradaki diğer kişilerden farklı bir odada, mümkün değil ise iyi havalanan bir odada oturmalı, diğer kişilerden en az 1 metre uzakta olmalı ve tıbbi maske takmalısınız, maskenin nemlenmesi halinde yenisi ile değiştirmelisiniz.
- Eve, ziyaretçi kabul etmeyiniz.
Ayrıca formda belirtilen talimatlara uygun davranmayan vatandaşların 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 284. maddesinde yer alan ‘66 ve 67. Maddelerde yer alan sari hastalıklar hakkında tetkikatta bulunmaya salahiyettar memurlara muhalefet eden kimseler Türk Ceza Kanunu’nun 195. Maddesi uyarınca cezalandırılır hükmüne yer verildi. Karantina tedbirlerine uymayan kişilerin iki aydan bir seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılabileceği belirtildi.