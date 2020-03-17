Koronavirüs karantina kararına uymayanlara ne cezalar veriliyor? Koronavirüs karantina delme cezaları!

Türkiye’de ve Dünya’da etkisini giderek artıran koronavirüse karşı ülkemizde de önlemler alınmaya devam ediyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya bakıldığında ülkemizde koronavirüs teşhisi konan 47 kişinin olduğu belirtildi.

Ev dışına çıkılmasının mutlak gerektiği durumlarda başka kişi/kişiler ile aynı ortamın paylaşılmasının zorunlu olduğu hallerde tıbbi maske takmanız gerekmektedir.

Evde bulunduğunuz süre boyunca semptomunuzun ortaya çıkması durumunda 112 Acil Sağlık Hizmetlerini aramanız gerekmektedir.

Ev halkına bulaşma riskini önlemek için takipli kişiler mümkünse buradaki diğer kişilerden farklı bir odada, mümkün değil ise iyi havalanan bir odada oturmalı, diğer kişilerden en az 1 metre uzakta olmalı ve tıbbi maske takmalısınız, maskenin nemlenmesi halinde yenisi ile değiştirmelisiniz.

Eve, ziyaretçi kabul etmeyiniz.

Virüsün ülkemizde daha fazla yayılmasına engel olmak için tedbirlerin alınmaya devam ettiği bu süreçte ülke dışından Türkiye’ye giren vatandaşların 14 gün süreyle evlerinde karantina altında kalmaları talep edilmekte. Sağlık Bakanlığı bu kapsamda yurt dışından Türkiye’ye giriş yapan vatandaşlara Evde İzlem Bilgilendirme ve Onam Formu’nu sunuyor. Bu form bünyesinde vatandaşların yapması gerekenler ve yapmamaları durumunda ne gibi cezai işlemlere maruz kalacakları belirtiliyor. Bu forma bakıldığında vatandaşların yapması gerekenlere ilişkin ayrıntılar şu şekilde ifade edilmiş durumda;14 günlük sürede evde kalmanız gerekmektedir.

Ayrıca formda belirtilen talimatlara uygun davranmayan vatandaşların 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 284. maddesinde yer alan ‘66 ve 67. Maddelerde yer alan sari hastalıklar hakkında tetkikatta bulunmaya salahiyettar memurlara muhalefet eden kimseler Türk Ceza Kanunu’nun 195. Maddesi uyarınca cezalandırılır hükmüne yer verildi. Karantina tedbirlerine uymayan kişilerin iki aydan bir seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılabileceği belirtildi.