Koronavirüs nedir? Koronavirüs nasıl yayıldı, belirtileri nelerdir?

Son günlerin en fazla konuşulan salgın hastalığı olan Koronavirüs, her geçen gün büyük bir hızla yayılmaya devam ediyor. Çin’de başlayan ve ardından yüzlerce kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan Koronavirüs farklı ülkelere de yayılınca tedirginlik büyük ölçüde arttı.

Aralık ayı itibariyle Koronavirüs ile mücadele eden Çin’den sonra birçok ülkede de koronavirüs vakalarına rastlandı. Ölümcül olan ve henüz tedavisi bulunamayan Koronavirüs, Çin’de hayatı durma noktasına getirmiş durumda.

Koronavirüs nedir?

Üst solunum yolu enfeksiyonuna yol açan viral bir rahatsızlık olan Koronavirüs, mevsimsel grip belirtileriyle ortaya çıkıp genellikle ölümle sonuçlanıyor. İnsan ve kuş gibi memelilerde hastalığa sebep olan virüslerden biri olan Koronavirüs, hayvanlarda daha sık rastlanıyor.

Koronavirüs belirtileri nelerdir?

Koronavirüs hastalığı bazı belirtilerle kendini göstermektedir. Koronavirüs belirtileri;

Ateş

İştahsızlık

Kilo kaybı

Halsizlik ve gurgunluk

Karında şişlik

Görme sorunları

Gözde sulanma

Gözde renk değişikliği

Üst solunum yolu enfeksiyonu

Denge sorunu

Psikolojik durumun değişmesi

Mutsuzluk

Şiddetli öksürük

Terleme

Ağız kuruluğu

Sinüs yollarında tıkanıklık

Nefes almakta zorlanma olarak kendini göstermektedir.

Koronavirüs nasıl bulaşır?

Koronavirüs, hava ve temas yoluyla insandan insana bulaşmaktadır. Kalabalık ortamlarda çok daha hızlı yayılan Koronavirüs, yayıldığı alanda 1 saatten daha fazla canlı kalma özelliğine sahip olduğundan daha kolay bulaşmaktadır.

Koronavirüs’ün tedavisi var mıdır?

Koronavirüs’ün etkileri kişiden kişiye göre değişiklik göstermektedir. Bağışıklık sistemine göre şekillenen etkilerde şiddetli belirti olmadan koronavirüs ile mücadele edildiği ancak bazılarının dayanamayarak hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Koronavirüs aşısı var mıdır?

Dünya genelinde büyük bir korkuya sebep olan koronavirüs için Dünya Sağlık Örgütü ve bilim insanları harekete geçti. Hastalığının yayılmasının engellenebilmesi ve tedavi edebilmek için aşı geliştirme çalışmaları sürüyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artmaktayken salgın kapsamında üzerinde çalışılan aşının 20 ay içerisinde tamamlanması ön görülüyor.

Türkiye’de koronavirüs vakasına rastlanmamakla birlikte olası bir bulaşma ihtimaline karşın Sağlık Bakanlığı tarafından tedbirler alınmıştır. Koronavirüs ile mücadelede basit yöntemler de dile getiriliyor. Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden olan ve hemen hemen tüketilen soğan ve sarımsaklara geliyor.

Koronavirüsten korunabilmek için ne yapılmalıdır?

Koronavirüsten korunabilmek için ilk olarak bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerekmektedir. Düzenli uygu, stresten uzaklaşmak, egzersiz, hijyene dikkat etmek, sigara ve alkol tüketmemek, maske kullanmak, ellerin temiz tutulması, hayvanlardan uzak durmak, et ürünlerini iyice pişirip tüketmek, kapalı ve çoklu ortamlarda mümkün olduğunda gitmemek gibi tedbirler alarak Koronavirüs ile mücadele edebilirsiniz.