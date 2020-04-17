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Koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan berber ve kuaförler bir süre daha kapalı!

Ülkemizde son dönemde etkisini artıran koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 1 ay önce berber ve kuaförleri geçici süreliğine kapatılmıştı. Son olarak Koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan berber ve kuaförler bir süre daha kapalı olacağı ifade edildi! Peki berber ve kuaförler ne zaman açılacak? İşte ayrıntılar…

17 Nisan 2020 Cuma 14:32
Koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan berber ve kuaförler bir süre daha kapalı!

Ülkemizde etkisini ciddi oranda artıran koronavirüs salgını nedeniyle, halk sağlığının korunabilmesi için 21 Mart tarihinde her il valiliğine gönderilen genelge ile tüm ülke çapındaki berber ve kuaförlerin kapatıldığı açıklanmıştı. Her şehir valiliğine gönderilen genelge kapsamında berber ve kuaförlerin kapalı kalmaya devam edecekleri görülüyor.

Berber ve Kuaförler Ne Zaman Açılacak?

Berber ve kuaförlerin çalışma yasaklarının ortadan kaldırılması, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanacak genelge ile mümkün olacak. Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin kaldırılması ile birlikte berber ve kuaförler yeniden faaliyet göstermeye başlayabilecekler.

İçişleri Bakanlığı koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlerle ilgili olarak belediyeler, kaymakamlıklar ve valilikler ile iş birliği içinde olunarak, kanun kapsamında alınan tedbirlerin ivedilikle planlanması ve uygulanması konusunda herhangi bir aksaklık yaşanmamasını istedi.

Son Güncelleme: 17.04.2020 14:32
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