Koronavirüs salgınında renki poşet tehlikesi!

Yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili yapılan araştırmalar virüsün yayılmasını sağlayan bir tehlikeyi daha ortaya çıkardı. Alışverillerde kullanılan siyah ve renkli poşetlerin virüsün yayılmasında etkili olduğunu ve ne yapılması gerektiğini Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi ve Çevre Bilincini Geliştirme Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamdi Temel açıkladı.

Kovid-19 virüsünün canlı parçacıklarının, malzemeye bağlı olarak yüzeylerde 3 saat ile 7 gün boyunca hayatta kaldıklarını belirten Prof. Dr. Hamdi Temel, virüsün etrafa yayılmasını sağlayan en önemli etkilerden birinin de özellikle isyah ve renkli poşetler olduğunu söyledi. Prof. Dr. Temel, genellikle atıklardan elde edilen renkli poşetlerin malzeme olarak hijyen olmayan yerlerden toplanan plastik atık kullanıldığı için oldukça fazla sayıda mikrobiyal kirlilik oluşturduğu için alışveriş yapıldıktan sonra eve getirilen renkli poşetlerin hemen atılması veya imha edilmesi gerektiğini söyleyerek vatandaşları uyardı.

Siyah ve renkli poşetlerin yüzeylerinin pürüzlü olması nedeni ile koronavirüsün o pürüzlü yerlerde asıltı halinde daha fazla uzun süre canlı kalabileceğini ifade eden Prof. Dr. Temel, "Bu şekilde virüsün bizlere bulaşma ihtimali de yüksek. Bu konuda çok ivedilikle geri dönüşümden elde edilen plastik poşetlerin bu hassas günlerde tamamen yasaklanması ve tek kullanımlık sadece beyaz renkli poşetlerin kullanımına geçilmesi gerekmektedir. Bu mümkün olmaz ise de alışveriş yapıldıktan sonra renkli naylon poşetlerin hemen atılması ve imha edilmesi gerekmektedir. Beyaz poşetlerin de kullanımları gerekli ise en az dışarıda 3 gün bekletilip daha sonra kullanılması sağlığımız için son derece önemlidir." diye konuştu.