İstanbul 15°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
383.399
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7631
EURO
7.7303

Koronavirüs salgınında renki poşet tehlikesi!

Pazar market alışverişlerinde kullanılan siyah ve renkli poşetler koronavirüs tehlikesi saçtığı ve virüsün yayılmasını çabuklaştırdığı için poşetlerin hemen ger dönüşüme gitmesi konusunda uzmanından önemli bir uyarı geldi.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 18:46
Koronavirüs salgınında renki poşet tehlikesi!

Yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili yapılan araştırmalar virüsün yayılmasını sağlayan bir tehlikeyi daha ortaya çıkardı. Alışverillerde kullanılan siyah ve renkli poşetlerin virüsün yayılmasında etkili olduğunu ve ne yapılması gerektiğini Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi ve Çevre Bilincini Geliştirme Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamdi Temel açıkladı.

Kovid-19 virüsünün canlı parçacıklarının, malzemeye bağlı olarak yüzeylerde 3 saat ile 7 gün boyunca hayatta kaldıklarını belirten  Prof. Dr. Hamdi Temel, virüsün etrafa yayılmasını sağlayan en önemli etkilerden birinin de özellikle isyah ve renkli poşetler olduğunu söyledi. Prof. Dr. Temel, genellikle atıklardan elde edilen renkli poşetlerin malzeme olarak hijyen olmayan yerlerden toplanan plastik atık kullanıldığı için oldukça fazla sayıda mikrobiyal kirlilik oluşturduğu için alışveriş yapıldıktan sonra eve getirilen renkli poşetlerin hemen atılması veya imha edilmesi gerektiğini söyleyerek vatandaşları uyardı.

Siyah ve renkli poşetlerin yüzeylerinin pürüzlü olması nedeni ile koronavirüsün o pürüzlü yerlerde asıltı halinde daha fazla uzun süre canlı kalabileceğini ifade eden Prof. Dr. Temel, "Bu şekilde virüsün bizlere bulaşma ihtimali de yüksek. Bu konuda çok ivedilikle geri dönüşümden elde edilen plastik poşetlerin bu hassas günlerde tamamen yasaklanması ve tek kullanımlık sadece beyaz renkli poşetlerin kullanımına geçilmesi gerekmektedir. Bu mümkün olmaz ise de alışveriş yapıldıktan sonra renkli naylon poşetlerin hemen atılması ve imha edilmesi gerekmektedir. Beyaz poşetlerin de kullanımları gerekli ise en az dışarıda 3 gün bekletilip daha sonra kullanılması sağlığımız için son derece önemlidir." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
VirüsKoronavirüsRenkli PoşetSiyah PoşetYayılma Hızı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Profesör, koronavirüsün mutasyonuna karşı uyardı!
Profesör, koronavirüsün mutasyonuna karşı uyardı!
İngiliz uzmanlar, koronavirüste aşıyı değil ilacı savunuyorlar!
İngiliz uzmanlar, koronavirüste aşıyı değil ilacı savunuyorlar!
Fırsatçılar bunu yaptı! Korona'dan iyileşen hastaların kanları sanalda satışta
Fırsatçılar bunu yaptı! Korona'dan iyileşen hastaların kanları sanalda satışta
Migreni olanlar dikkat! Mayalı yiyecekler ağrıyı tetikleyebilir
Migreni olanlar dikkat! Mayalı yiyecekler ağrıyı tetikleyebilir
Enfekte hastalıklar grubunda yer alan Lyme hastalığı nedir? Lyme mikrobu nasıl bulaşır? Tedavisi var mı?
Enfekte hastalıklar grubunda yer alan Lyme hastalığı nedir? Lyme mikrobu nasıl bulaşır? Tedavisi var mı?
Kovid 19 aşısı Haziran'da hazır
Kovid 19 aşısı Haziran'da hazır

Popüler Haberler

Cinayet Süsü Netflix'e geldi mi? Cinayet Süsü nerede çekildi? Cinayet süsü filmi oyuncuları, konusu ve fragmanı
İş Bankası tüketici, taşıt ve konut kredi erteleme şartları ve faiz oranları
Sağlıklı sahur nasıl olmalıdır? Sahurda ne yenmelidir?
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz evleniyor iddiaları doğru mu? Düğün ne zaman olacak?
İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik ödeneğinden kimler yararlanacak? İşsizlik ödeneği başvuruları nasıl yapılır?
Garanti Bankası tüketici, taşıt ve konut kredi erteleme şartları ve faiz oranları
İş bankası 3 ay ertelemeli 60 ay vadeli düşük faizli 50 bin TL’ye varan bayram kredisi
Ubisoft Assassin’s Creed Valhalla fiyatı açıklandı
Emeklilere 3 maaş avans ve 10 maaş katına kadar kredi çekebilme fırsatı!
Cinayet Süsü filmi nasıl, film yorumları
Tozkoparan dizisi final mi yaptı, dizi bitti mi? Ttr Tozkoparan dizisi neden final yaptı, bitti?
Zekat nedir, ne için verilir? Mala göre zekat nasıl hesaplanır?
Genel sağlık sigortası priminin hesaplanması nasıl yapılır? GSS primleri nasıl belirlenir?
Carrefour market 23-29 Nisan 2020 ramazan indirimli ürünleri
İnternet üzerinden E-Devlet ile adres değişikliği bildirimi nasıl yapılır?
Halkbank tüketici, taşıt ve konut kredi erteleme şartları ve faiz oranları
Survivor’dan elenen yarışmacılar adadan ne zaman dönebilecekler?
Survivor 2020 ne zaman final yapacak? Final tarihi belli oldu mu?
Google Meet nedir, özellikleri ve kullanımı nasıldır?
20 bin sözleşmeli öğretmen atama duyurusu, açıklanan branş ve kontenjanlar Haziran 2020
Survivor 2020 65. Bölüm tanıtım fragmanı 3 Mayıs Pazar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.