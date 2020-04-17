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Koronavirüs tedavisine etkili olacağı işaret edilen Dornaz alfa ilacı nedir?

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, ekibiyle birlikte koronavirüs tedavisi için üzerinde çalıştıkları ilacın ismini son dakika açıklaması yaparak sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Dornaz Alfa isimli bir ilaca işaret eden Ovalı'nın açıklamasından sonra vatandaşlar ilaç hakkında araştırma yapmaya başladılar. Peki, Dornaz alfa ilacı nedir? Etkileri nelerdir? Koronavirüs ilacı Dornaz alfa mı olacak?

17 Nisan 2020 Cuma 00:39
Koronavirüs tedavisine etkili olacağı işaret edilen Dornaz alfa ilacı nedir?

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüs tedavisi için üzerinde çalıştıkları ve 23 Nisan tarihinde duyurmayı düşündükleri ismini son dakika açıklaması yaparak duyurdu. Yaptıkları çalışmalar sonrasında sonrasında Dornaz alfa isimli ilacın salgının tedavisinde etkili olabileceğine işaret eden Ovalı klinik testlere bir an önce başlanılması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında "1 aydır lab.da çalıştığımız bir ilacın ismini 23 nisanda açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kulalnırken vatandaşlar 'Dornaz alfa ilacı nedir?' sorusunun yanıtı aramaya başladılar. İşte Dornaz alfa ilacında merak edilenler..

DORFAZ ALFA İLACI NEDİR?

Dornaz alfa (Rekombinan insan DNaz), human DNaz I enziminin rekombinan formudur. Bu nedenle “rekombinant human DNAz” (rhDNaz) olarak da adlandırılır. Bu ilaç, KF (Kistik Fibrozis) hastalarının mukusundaki nekroza uğramış nötro fillerden açığa çıkan çok miktardaki serbest DNA’yı yıkmak ve böylece solunum yolu sekresyonlarının viskoelastisitesini azaltmak, mukusun klirensini artırmak ve solunum yolu enfeksiyonlarının sık ve şiddetini azaltmak yoluyla akciğer fonksiyonlarını korumak ya da iyileştirmek amacıyla geliştirilmiştir.

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