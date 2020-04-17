Koronavirüs tedavisine etkili olacağı işaret edilen Dornaz alfa ilacı nedir?

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüs tedavisi için üzerinde çalıştıkları ve 23 Nisan tarihinde duyurmayı düşündükleri ismini son dakika açıklaması yaparak duyurdu. Yaptıkları çalışmalar sonrasında sonrasında Dornaz alfa isimli ilacın salgının tedavisinde etkili olabileceğine işaret eden Ovalı klinik testlere bir an önce başlanılması gerektiğini söyledi.
DORFAZ ALFA İLACI NEDİR?
Dornaz alfa (Rekombinan insan DNaz), human DNaz I enziminin rekombinan formudur. Bu nedenle “rekombinant human DNAz” (rhDNaz) olarak da adlandırılır. Bu ilaç, KF (Kistik Fibrozis) hastalarının mukusundaki nekroza uğramış nötro fillerden açığa çıkan çok miktardaki serbest DNA’yı yıkmak ve böylece solunum yolu sekresyonlarının viskoelastisitesini azaltmak, mukusun klirensini artırmak ve solunum yolu enfeksiyonlarının sık ve şiddetini azaltmak yoluyla akciğer fonksiyonlarını korumak ya da iyileştirmek amacıyla geliştirilmiştir.