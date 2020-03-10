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Koronavirüs Türkiye’de görüldü mü? Koronavirüsten korunma yolları nelerdir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüsün Türkiye'ye gelip gelmediği ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. 9 Mart Pazartesi günü 16.40'ta açıklama yapan Bakan Koca, virüsün ülkemizde bulunmadığını söyledi.

10 Mart 2020 Salı 21:25
Koronavirüs Türkiye’de görüldü mü? Koronavirüsten korunma yolları nelerdir?

Türkiye’ye Koronavirüs Geldi Mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıklamasında bulundu. 9 Mart 2020 Pazartesi saat 16:40’da yaptığı açıklamada şunları söyledi:

‘’Türkiye’de şu ana kadar tespit edilen bir Koronavirüs vakası yok.’’

Testlerde negatif çıkan 65 kişinin daha müşahede altında tutulduğunu da belirten Bakan Fahrettin Koca, şimdiye kadar koronavirüs vakasının olmadığını söyledi.

Koronavirüsten Korunma Yolları Nelerdir?

-Maske sizi koronavirüsten korumamaktadır. Maske ile solunum yollarını kapatmak koruyucu değildir.

-Alerjik bile olsa öksüren, hapşıran ve ateşi olan kişilerin maske takması çok daha önemlidir.

-Kapalı alanlarda çok sayıda kişiler ile bir arada bulunuluyorsa maske takmak olası hastalıklar için önlem için anlamlı olabilir.

-Evinden dışarı çıktıktan sonra ortak alanlara dokunulursa ellerinizi gözünüze veya yüzünüze sürmeyiniz. Ellerinizi mutlaka yıkayınız.

-Dışarıda sık zaman geçiriyorsanız ellerinizi sık sık yıkayın ve kolonya sürün. El dezenfektesi çok önemlidir.

-Virüs sıcakta çok yaşayamadığı için boğazınızın nemli kalmasını sağlayın. Ilık su için ve bol bol sıvı tüketmeye özen gösterin.

-İyi beslenme, açık havada bulunma, kapalı alanların havalandırılması, egzersiz, uyku düzenine dikkat edilmesi genel sağlığın artması ve virüsün yerleşmesinin azalmasını sağlamaktadır.

-Asansör yerine merdiven kullanmaya çalışın.

-Hastalık belirtileriniz varsa mutlaka bir sağlık kuruşuna başvurun. Sağlık kuruluna giderken maske takmaya özen gösterin.

Son Güncelleme: 10.03.2020 21:25
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