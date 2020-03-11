Koronavirüs Türkiye'de, sonuçları neler olabilir? Corona virüsü için alınan önlemler neler?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü açıkladı. Bakanın açıklamasının ardından tüm Türkiye paniğe kapıldı. Alınan bilgilere göre vakanın görüldüğü kişi bir erkek ve virüsü yurtdışından ülkemize taşımış.

Covid-19 olarak adlandırılan hastalığa neden olan SARS-Cov-2 virüsü, tüm dünyada yayılmaya devam ediyor. Virüs genellikle 60 yaş üzerindeki insanları hedef alıyor. 10 yaş altında şimdiye kadar hiçbir can kaybı yaşanmadı.

Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada, ‘’Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı.’’ dedi. ‘’Hastanın virüsü, Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Verilere göre tanı erken konmuştur, virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler gözetim altındadır.’’ diyerek sözlerine devam etti.

Koronavirüsün Türkiye’ye girmesinden sonra gözler İstanbul’a çevrildi. Sosyal medyada vakanın İstanbul’da olduğu iddiaları yayılsa da, konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.