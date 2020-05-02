İstanbul 15°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
383.399
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7631
EURO
7.7303

Koronavirüs vücutta kalıcı hasar yada sağlık problemi bırakır mı?

Corona virüsün vücutta kalıcı hasar bırakabileceği konusunda bazı açıklamalar yapılıyor. Koronavirüs vücutta kalıcı hasar yada sağlık problemi bırakır mı, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ate Kara konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 19:25
Koronavirüs vücutta kalıcı hasar yada sağlık problemi bırakır mı?

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, katılığı bir programda bazı açıklamalarda bulundu. Koronavirüsün kalıcı hasar bırakıp bırakmadığıyla ilgili açıklama yapan Ateş Kara, şu ana kadar virüsün kalıcı hasar bırakıp bırakmadığıyla ilgili bir özelliğin bulunmadığını söyledi. Virüs bulaşan kişilerin yüzde 30’ında semptom olmadığını söyleyen Kara, belirti gösteren kişilerin yüzde 80’inde hafif şikayetler olduğunu ve geriye kalan kısmın da hastalığı ağır bir şekilde geçirdiğini belirtti.

Ağır hasta olan kişilerin bazılarında Covid – 19’un hasar bırakmadığını söyleyen Kara, bazı kişilerde hastalığın akciğerde kalıcı hasar yapabildiğini aktardı.

Koronavirüs Mücadelesinde Kritik Dönem Aşıldı Mı?

Koronavirüs Bulaşması

Koronavirüs bulaşma hızı ve kolaylığıyla diğer salgın virüslerden ayrılıyor. Covid – 19 canlı olmayan ortamlarda yaşayamasa da herhangi bir mekanda 12 saate kadar yaşayabiliyor. Eğer virüsün olduğu bir yere dokunduktan sonra ellerinizi yüzünüze, gözünüze veya ağzınıza sürerseniz direkt olarak virüsü solunum yolunuza almış olursunuz.

Koronavirüsün Bulaşma Yolları

Koronavirüsün bulaştığı yollar şu şekildedir:

- Sarılma

- Tokalaşma

- Selamlaşma

- Öpüşme

- Kişisel hijyene dikkat etmeme

- Hapşırma

Koronavirüsün yayılmaması için en önemli adım hijyenden geçiyor. Bundan dolayı ellerin sabun ve suyla dikkatli bir şekilde yıkanması gerekiyor. Ayrıca kolonya veya dezenfektan da hijyen için çok önemlidir.

Koronavirüs Nedir?

Koronavirüs, hayvanlardan insanlara bulaşan bir virüstür. Bu virüs Çin’in Wuhan kentinde et balık pazarında ortaya çıkmıştır. Virüs ile ilgili araştırmalar devam ederken virüsün yarasalardan insanlara bulaştığı belirtilmektedir. Ancak son yapılan araştırmalarda bu virüsün yarasa haricinde başka hayvanlarda da olduğuna rastlandı.

Covid – 19 direkt olarak insanların solunum yolunu etkileyen ve akciğerlere zarar veren bir virüstür.

Gündemde en çok konuşulan haberler en tarafsız halleriyle Haberport mobil uygulamasında! Hemen indir, habersiz kalma!>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Merak ettiğin haberleri ve gelişmeleri öğrenmek için Twitter’da bizi Takip Etmeyi unutma! Tüm sıcak haberler Haberport’ta! >>> Haberport'u Twitter'dan Takip Et

Son Güncelleme: 02.05.2020 19:25
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüs salgınında renki poşet tehlikesi!
Koronavirüs salgınında renki poşet tehlikesi!
Profesör, koronavirüsün mutasyonuna karşı uyardı!
Profesör, koronavirüsün mutasyonuna karşı uyardı!
İngiliz uzmanlar, koronavirüste aşıyı değil ilacı savunuyorlar!
İngiliz uzmanlar, koronavirüste aşıyı değil ilacı savunuyorlar!
Fırsatçılar bunu yaptı! Korona'dan iyileşen hastaların kanları sanalda satışta
Fırsatçılar bunu yaptı! Korona'dan iyileşen hastaların kanları sanalda satışta
Migreni olanlar dikkat! Mayalı yiyecekler ağrıyı tetikleyebilir
Migreni olanlar dikkat! Mayalı yiyecekler ağrıyı tetikleyebilir
Enfekte hastalıklar grubunda yer alan Lyme hastalığı nedir? Lyme mikrobu nasıl bulaşır? Tedavisi var mı?
Enfekte hastalıklar grubunda yer alan Lyme hastalığı nedir? Lyme mikrobu nasıl bulaşır? Tedavisi var mı?

Popüler Haberler

Cinayet Süsü Netflix'e geldi mi? Cinayet Süsü nerede çekildi? Cinayet süsü filmi oyuncuları, konusu ve fragmanı
İş Bankası tüketici, taşıt ve konut kredi erteleme şartları ve faiz oranları
Sağlıklı sahur nasıl olmalıdır? Sahurda ne yenmelidir?
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz evleniyor iddiaları doğru mu? Düğün ne zaman olacak?
İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik ödeneğinden kimler yararlanacak? İşsizlik ödeneği başvuruları nasıl yapılır?
Garanti Bankası tüketici, taşıt ve konut kredi erteleme şartları ve faiz oranları
İş bankası 3 ay ertelemeli 60 ay vadeli düşük faizli 50 bin TL’ye varan bayram kredisi
Ubisoft Assassin’s Creed Valhalla fiyatı açıklandı
Emeklilere 3 maaş avans ve 10 maaş katına kadar kredi çekebilme fırsatı!
Cinayet Süsü filmi nasıl, film yorumları
Kuruluş Osman yeni bölüm yayınlanacak mı? 8 Nisan Kuruluş Osman var mı, yok mu?
Ankara Büyükşehir Belediyesi maddi yardım kampanyası başvuru talep formu ve başvuru şartları
Evde ağız maskesi paketleme işi nasıl yapılır?
Ankara Anfa 2990 personel alımı şartları nelerdir? Ankara Anfa 2990 Personel Alımı Yapacak
Valilik Açık Kapı Şube Müdürlüğü uygulaması nedir, başvurusu nasıl yapılır?
Kira sözleşmesi Mayıs 2020 kira artış oranları ne zaman açıklanacak?
Netflix Exatlon Türkiye ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli oldu mu?
İŞKUR MEK kursları ile günlük 60 TL almak İsteyenler isteyenler için başvuru son günleri
Hangi bankalardan hemen kredi onayı alabilirsiniz? Mayıs ayında ihtiyaç kredisi için başvuru yapacağınız bankalar
Survivor 2020 ne zaman final yapacak? Final tarihi belli oldu mu?
Halkbank esnaf kredisi için istenen gerekli evraklar ve belgeler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.