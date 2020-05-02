Koronavirüs vücutta kalıcı hasar yada sağlık problemi bırakır mı?

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, katılığı bir programda bazı açıklamalarda bulundu. Koronavirüsün kalıcı hasar bırakıp bırakmadığıyla ilgili açıklama yapan Ateş Kara, şu ana kadar virüsün kalıcı hasar bırakıp bırakmadığıyla ilgili bir özelliğin bulunmadığını söyledi. Virüs bulaşan kişilerin yüzde 30’ında semptom olmadığını söyleyen Kara, belirti gösteren kişilerin yüzde 80’inde hafif şikayetler olduğunu ve geriye kalan kısmın da hastalığı ağır bir şekilde geçirdiğini belirtti.

Ağır hasta olan kişilerin bazılarında Covid – 19’un hasar bırakmadığını söyleyen Kara, bazı kişilerde hastalığın akciğerde kalıcı hasar yapabildiğini aktardı.

Koronavirüs Mücadelesinde Kritik Dönem Aşıldı Mı?

Koronavirüs Bulaşması

Koronavirüs bulaşma hızı ve kolaylığıyla diğer salgın virüslerden ayrılıyor. Covid – 19 canlı olmayan ortamlarda yaşayamasa da herhangi bir mekanda 12 saate kadar yaşayabiliyor. Eğer virüsün olduğu bir yere dokunduktan sonra ellerinizi yüzünüze, gözünüze veya ağzınıza sürerseniz direkt olarak virüsü solunum yolunuza almış olursunuz.

Koronavirüsün Bulaşma Yolları

Koronavirüsün bulaştığı yollar şu şekildedir:

- Sarılma

- Tokalaşma

- Selamlaşma

- Öpüşme

- Kişisel hijyene dikkat etmeme

- Hapşırma

Koronavirüsün yayılmaması için en önemli adım hijyenden geçiyor. Bundan dolayı ellerin sabun ve suyla dikkatli bir şekilde yıkanması gerekiyor. Ayrıca kolonya veya dezenfektan da hijyen için çok önemlidir.

Koronavirüs Nedir?

Koronavirüs, hayvanlardan insanlara bulaşan bir virüstür. Bu virüs Çin’in Wuhan kentinde et balık pazarında ortaya çıkmıştır. Virüs ile ilgili araştırmalar devam ederken virüsün yarasalardan insanlara bulaştığı belirtilmektedir. Ancak son yapılan araştırmalarda bu virüsün yarasa haricinde başka hayvanlarda da olduğuna rastlandı.

Covid – 19 direkt olarak insanların solunum yolunu etkileyen ve akciğerlere zarar veren bir virüstür.

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