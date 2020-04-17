Koronavirüs'dan korunmaya ne iyi gelir? Uzmanlardan korona virüsten korunma tavsiyeleri

Korona virüsün en hızlı yayılma ortamı toplu bulunulan ortamlardır. Bu sebeple korona virüs ile mücadelede ilk dikkat edilmesi gereken nokta kalabalık ortamlarda bulunulmamasıdır. Dışarıda bulunulduğu takdirde sosyal mesafe kuralına uyularak durulmalıdır. Gerekli önlemleri aldıktan sonra ki aşama bağışıklığın güçlü tutulmasıdır. Bolca meyve ve sebze tüketilmeli, C vitamini ve diğer vitaminlerin alımına ekstra dikkat edilmelidir. Bağışıklık sisteminin güçlü tutulması halinde hastalığa yakalanma ihtimali de azalacaktır.
Peki bağışıklık sistemini güçlendiren yiyecekler nelerdir? Yeşil yapraklı sebzeler, kefir, zerdeçal, limon, portakal, zencefil , yeşil çay ve sarımsak vitamin oranları yüksek ve bağışıklık sistemini güçlendirici özellik taşırlar.