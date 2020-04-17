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Koronavirüs'dan korunmaya ne iyi gelir? Uzmanlardan korona virüsten korunma tavsiyeleri

Korona virüsten korunmada dikkat edilmesi gereken birçok nokta bulunmaktadır. Peki Korona virüse ne iyi gelir? Neler tüketilmelidir? Uzmanların tavsiyeleri haberimizde yer alıyor..

17 Nisan 2020 Cuma 20:09
Koronavirüs'dan korunmaya ne iyi gelir? Uzmanlardan korona virüsten korunma tavsiyeleri

Korona virüsün en hızlı yayılma ortamı toplu bulunulan ortamlardır. Bu sebeple korona virüs ile mücadelede ilk dikkat edilmesi gereken nokta kalabalık ortamlarda bulunulmamasıdır. Dışarıda bulunulduğu takdirde sosyal mesafe kuralına uyularak durulmalıdır. Gerekli önlemleri aldıktan sonra ki aşama bağışıklığın güçlü tutulmasıdır. Bolca meyve ve sebze tüketilmeli, C vitamini ve diğer vitaminlerin alımına ekstra dikkat edilmelidir. Bağışıklık sisteminin güçlü tutulması halinde hastalığa yakalanma ihtimali de azalacaktır.

B, D, C, A,K ve E vitaminlerinin tüketimi virüsten korunma anlamında alınması gereken en önemli vitaminlerdir. Ayrıca el dezenfektanı ve kolonya ile ellerin temizlenmesi, evin sıklıkla havalandırılması, toplu alanlara girilmemesi ve maske kullanılması önem taşımaktadır. Bağışıklık sisteminin düşmemesi için yapılması gereken iki önemli şey vardır. Bunlar uykunun düzenli olması ve beslenmeye dikkat edilmesidir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için ayrıca spor yapmalı, bol su içmeli, sigara ve alkol kullanılmamalıdır.

Peki bağışıklık sistemini güçlendiren yiyecekler nelerdir? Yeşil yapraklı sebzeler, kefir, zerdeçal, limon, portakal, zencefil , yeşil çay ve sarımsak vitamin oranları yüksek ve bağışıklık sistemini güçlendirici özellik taşırlar.

Son Güncelleme: 17.04.2020 20:09
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