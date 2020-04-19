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Koronavirüsle mücadeleye MSB'de katıldı, İlaç geliştirme projesi TÜBİTAK’a sunuldu

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) koronavirüs ile mücadele kapsamında bir çalışma başlattıklarını ve hazırladıkları ilaç geliştirme projesini de TÜBİTAK’a ilettiklerini duyurdu.

19 Nisan 2020 Pazar 17:48
Koronavirüsle mücadeleye MSB'de katıldı, İlaç geliştirme projesi TÜBİTAK’a sunuldu

Türkiye'nin koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında mücadeleye Milli Savunma Bakanlığı da (MSB) katıldı. Sağlık Bakanlığı’yla koordineli olarak başlatılan ilaç geliştirme projesi ile ilgili bri açıklama yapılan MSB, çalışma projelerinin TÜBİTAK’a iletildiğini açıkladı.

MSB'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

- Koronayla Mücadele Merkezi (KOMMER) tarafından Sağlık Bakanlığı’yla koordineli olarak sistematik bir şekilde hareket tarzları üretilmekte, risk ve durum değerlendirmesi yapılmaktadır.

- Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında bakanlığımızın milli imkan ve kabiliyetleri kullanılarak, mevcut kapasiteleri geliştirilmek suretiyle çeşitli tipte maske, tulum ve hijyenik malzeme üretimine hız kazandırılmıştır.

- Dikimevlerinde maske üretiminin haftada 3 milyon, tulum üretiminin 10 bin adete çıkarılması; İlaç Fabrikası Müdürlüğü’nde alkol bazlı dezenfektan üretiminin haftada 10 bin litreye çıkarılması; MKE’de maske üretiminin haftada 7 milyon, tulum üretiminin 100 bin adete, dezenfektan üretiminin 30 bin litreye çıkartılması planlanmaktadır.

- COVID-19 hastalarına müdahale kapsamında bazı ilaçların tedarik ve üretimi için yurt dışı hammadde ve ilaç tedarik faaliyetlerimiz devam etmektedir.

- Numune hammadde ile AR-GE çalışmaları başlatılmış, ilaç geliştirme projemiz TÜBİTAK'a iletilmiştir.

- Ayrıca, tasarım ve üretimi tamamen yerli ve milli olan sahra mekanik solunum cihazının prototip üretiminin tamamlandığını da bu vesileyle bir kez daha belirtmek isteriz.

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TÜBİTAKProjeMsbKoronavirüsIlaç Geliştirme
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