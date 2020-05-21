Koronavirüste korkutan değişim! Kuluçka süresi uzadı

Koronavirüsünün ilk çıktığı ye olan Çin'de son günlerde 2. dalga endişesi yaşanıyor. Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını ile ilgili de Çinli bir uzman son dakika açıklaması yaptı ve yapılan bu açıklama korkutucu boyutta oldu. Ülkede görülen yeni vakalar üzerinde yapılan çalışmalarda virüsün kuluçka süresinin uzadığını belirtilirken hastalığın temel semptomlarından olan yüksek ateşin yeni vakalarda nadiren görüldüğü ve akciğerlere zarar verdiği açıklandı.

Çin'in acil tıp doktoru olarak görev yapan Qiu Haibo, koronavirüsü salgınını kontrol altına alındığını fakat Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Jilin ve Heilongjiang eyaletlerinde yeniden görülen virüsün bölgedeki vakalarda farklı seyrettiğini söyledi. Çin devlet kanalına konuşan Haibo, hastalığın temel semptomları arasında olan yüksek ateşin yeni vakalarda daha az görüldüğünü ve virüsün aynı anda birden fazla organdan ziyade akciğerlere de zarar verdiğini kaydetti.

VKORONAVİRÜSÜN KULUÇKA SÜRESİ UZADI!

Virüsün, bu güne kadar bilinen 14 ile 21 gün arasında süren kuluçka süresinin uzadığını söyleyen Qiu Haibo, "Jilin ve Heilongjiang eyaletlerinde virüsün kuluçka süresi Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüsten farklı olarak daha uzun sürüyor" diye konuşarak enfekte kişileri virüs yayılmadan tespit etmenin zor olduğunu belirtti.

Hong Kong Üniversitesi profesörü Keiji Fukuda ise konuyla ilgili yaptığı açıkalmada, "Teoride genetik yapıdaki bazı değişiklikler virüsün yapısında veya nasıl davrandığında değişime yol açabilir. Fakat birçok mutasyon, fark edilebilir değişimlere yol açmaz" ifadelerine yer verdi.