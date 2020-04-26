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Koronavirüste yol haritası için rastgele test çalışması başlatıldı

Türkiye genelinde kaç kişinin koronavirüse yakalandığının bilinmesi ve salgında bundan sonraki yol haritalarının belirlenmesi için rastgele test çalışması başlatıldı. Sonuçlar normalleşmede yol gösterirken başlangıç yapılacak pilot ilde belli oldu.

26 Nisan 2020 Pazar 14:29
Koronavirüste yol haritası için rastgele test çalışması başlatıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs Bilim Kurulu'yla yaptığı toplantılar sonrası yaptığı bir açıklamada alınan karar gereği Türkiye genelinde bir bağışıklık haritası hazırlanacağını duyurmuştu. Sağlık Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda koronavirüsle mücadelede yol haritasının belirlenmesi çalışmaları için bu konuda TÜİK devreye girdi.

TÜİK örneklemlerine göre belirlenecek olan planlamada test yapılan illerde tespit edilen nüfus oranına göre belli sayıda hane belirlenecek ve bu hanelerde yaşayanlara koronavirüs testi uygulanacak. Buradan çıkacak sonuçlar ise normalleşme adımlarına yol gösterecek ve Türkiye'de kaç kişinin koronavirüse yakalandığına dair fotoğraflar ortaya çıkacak.

Türkiye genelinde virüs yoğunluğunun yüzde olarak dağılımının ölçülmesi amacıyla başlatılan çalışma için bazı illerde kamuda çalışan diş hekimleri de görevlendirilirken yapılan test sonuçlarına göre toplumun geneline yönelik istatistiksel dağılımı hesaplanması gerçekleştirilecek. Bu sayede Türkiye'de kaç kişinin virüse yakalandığını veya henüz hiç virüs bulaşmamış olanların sayısına yönelik bir tahmin yürütülecek. Haziran ayı başında kademeli olarak turizm sezonunun başlatılmasının planlanması sebebiyle, pilot il olarak ilk uygulamanın Antalya'da yapıldığı ifade öğrenilirken diğer bazı büyükşehirlerde yapılan rastgele testlerin önümüzdeki süreçte tüm Türkiye'de yaygınlaştırılacağı da ifade edildi.

RİSK PLANLAMASI YAPILACAK

Koronavirüsle ilgili yapılan rastgele testlerden elde edilecek sonuçlar, bayram sonrası gündeme gelecek normalleşme adımlarının belirlebecek ve İl pandemi kurulları bu verilerden yola çıkarak, illerdeki virüs yükünün boyutuna bakacak, yayılma ihtimalini hesaplayacak ve hangi şehirde hangi yasakların kaldırılacağına karar verecekler. Bu verilerden yola çıkılarak, risk planlaması yapılacak ve virüs yükü düşük olan illerde bazı yasaklar esnetilmesine karar verilecek.

Diğer taraftan; Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunda gündeme gelen bağışıklık ölçümü konusunda, daha iyi sonuçlar veren antikor testlerinin Türkiye'ye getirilmesi için Çin ile temasa geçildiği öğrenilirken bu testlerin dünyada kısıtlı sayıda üretilmesi sebebiyle az sayıda getirilecek antikor testlerinin elzem durumlarda kullanılacağı da yine açıklamada belirtildi.

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