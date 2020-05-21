Koronavirüsü, ACE2 enzimi nedeniyle çocuklara daha az bulaşıyor

Koronavirüsü salgınının hangi yaşlar üzerinde daha fazla veya daha az etkili bulaşma durumu üzerinde araştırma yapan uzmanlar, çocuk yaş grubunun virüse daha az yakalanmasının, ACE2 enziminin yetişkinlere oranla daha az bulunmasından kaynaklandığını belirlediklerini öne sürdüler.

Koronavirüsü, ACE2 enzimi nedeniyle çocuklara daha az bulaşıyor
    Abone Ol:

Dünya genelinde koronavirüs salgınında 4-+5 milyın vaka sayısını aşmış durumda. Bilim insanları da ilk vakanın çıkmasıyla birlikte virüsle ilgili bir çok araştırmaya imza attılar. Son yapılan bir araştırma da çocukların neden daha az koronavirüsüne yakalandığını ortaya çıkardı.

Salgıan ışık tutacak yönde olan bu araştıma ise ABD’de Mount Sinai Hastanesi Icahn Tıp Fakültesi bilim insanlarından geldi. Yapılan çalışmalarda koronavirüs hastalığının bulaşmasında etkili olan ve özellikle solunum yolu organlarında bulunan ACE2 enziminin, virüsün hücreye takılmasına ve içine girmesine izin vererek, sağlıklı hücreleri de enfekte ettiği belirlendi. Bu enzimin ise farklı yaş gruplarındaki dağılımı üzerinde bir araştıma yapan uzmanlar, yetişkinler ve çocuklar arasında bulaşma azlığı yönünde bir farklılık olduğunu tespit edildi.

Uzmanlar; araştırmalarında 4 ile 60 yaş aralığındaki 300’den fazla kişiyi incelediler. Çocukların burunlarındaki aktif reseptörlerde yetişkinlere göre daha az ACE2 enzimi bulundu ve çalışmanın bulguları Amerikan Tabipler Birliği Dergisi’nde (JAMA) yer aldı. Araştırmaya katılan uzmanlar, bu sonuçları “Düşük ACE2 seviyesi, çocukların yetişkinlere oranla neden daha az corona virüsüne yakalandığının göstergesi olabilir” şeklinde yorumladılar.

Söz konusu ACE2 enzimiyle ilgili, daha önce yapılan bir başka araştırma Johns Hopkins Üniversitesi bilim insanları tarafından yürütülmüş ve bu çalışmada ACE2 enziminin solunum yolları dışında gözde de bulunduğu, bu nedenle ağız ve burnu kapatıp göz çevresini açıkta bırakan maskelerin bulaşma riskini sıfıra indirmediği öne sürülmüştü.


YORUM EKLE
Gönder

Popüler Haberler

Netflix en iyi 30 animasyon filmi İMBD sıralaması
Papayanın faydaları nelerdir? Papaya nasıl tüketilir?
Hangi illere sokakta maske takma zorunluluğu getirildi?
Rüyada ağaç görmek neye işaret eder? İşte rüyada ağaç görmenin anlamları ve yorumları
Devletten 106 TL'ye kadar elektrik faturası yardımı
Bay Yanlış Soner kimdir? Gerçek adı nedir? Taygun Sungar rol aldığı yapımlar
Hangi yicecekler buzdolabında saklanmaz? Buzdolabında saklanmaması gereken yicecekler ve sebebi
Yüz kızartıcı suçlar polis olmaya engel olur mu? Yüz kızartıcı suçlar nelerdir?
Yeme içme ve restoranlarda hangi önlemler uygulanacak?
Denizbank bayram kredisi kampanyası
Rapor parası nasıl alınır? Rapor parası başvuruları nasıl, nereden yapılır? Rapor parası almak için şartlar
Youtube Video Optimizasyonu ayarları nelerdir? Youtube site içi video optimizasyonu nasıl yapılır?
Bekçi nasıl olunur? Bekçi olmak için gerekli şartlar ve mezuniyet şartı nedir?
Starlink uydu interneti nedir, nasıl çalışır?
Kuru soğanın acısı nasıl alınır? Soğanın acılığını geçirmek için kolay ve pratik yöntemler
Show TV’de Zahide Yetiş yeni bölümler ne zaman başlayacak?
THY ve Pegasus yurt içi ve yurt dışı uçuşları ne zaman başlayacak?
Günlük Burç Yorumları 23 Mayıs 2020 Cumartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Babil dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Babil 2. sezon için Ozan Güven’den mesaj!
İNG Bank masrafsız, sigortasız ve faizsiz ihtiyaç kredisi Mayıs 2020 kampanyası
Günlük Burç Yorumları 22 Mayıs 2020 Cuma Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?