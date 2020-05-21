Koronavirüsü, ACE2 enzimi nedeniyle çocuklara daha az bulaşıyor

Dünya genelinde koronavirüs salgınında 4-+5 milyın vaka sayısını aşmış durumda. Bilim insanları da ilk vakanın çıkmasıyla birlikte virüsle ilgili bir çok araştırmaya imza attılar. Son yapılan bir araştırma da çocukların neden daha az koronavirüsüne yakalandığını ortaya çıkardı.

Salgıan ışık tutacak yönde olan bu araştıma ise ABD’de Mount Sinai Hastanesi Icahn Tıp Fakültesi bilim insanlarından geldi. Yapılan çalışmalarda koronavirüs hastalığınınsında etkili olan ve özellikle solunum yolu organlarında bulunannin, virüsün hücreye takılmasına ve içine girmesine izin vererek, sağlıklı hücreleri de enfekte ettiği belirlendi. Bu enzimin ise farklı yaş gruplarındaki dağılımı üzerinde bir araştıma yapan uzmanlar, yetişkinler ve çocuklar arasında bulaşma azlığı yönünde bir farklılık olduğunu tespit edildi.

Uzmanlar; araştırmalarında 4 ile 60 yaş aralığındaki 300’den fazla kişiyi incelediler. Çocukların burunlarındaki aktif reseptörlerde yetişkinlere göre daha az ACE2 enzimi bulundu ve çalışmanın bulguları Amerikan Tabipler Birliği Dergisi’nde (JAMA) yer aldı. Araştırmaya katılan uzmanlar, bu sonuçları “Düşük ACE2 seviyesi, çocukların yetişkinlere oranla neden daha az corona virüsüne yakalandığının göstergesi olabilir” şeklinde yorumladılar.

Söz konusu ACE2 enzimiyle ilgili, daha önce yapılan bir başka araştırma Johns Hopkins Üniversitesi bilim insanları tarafından yürütülmüş ve bu çalışmada ACE2 enziminin solunum yolları dışında gözde de bulunduğu, bu nedenle ağız ve burnu kapatıp göz çevresini açıkta bırakan maskelerin bulaşma riskini sıfıra indirmediği öne sürülmüştü.