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Koronavirüsü belirtilerinde yeni ayrıntı ortaya çıktı

Bilim insanları koronavirüsü belirtileri ile ilgili araştırmalarına devam ederken belirtilerde yeni bir ayrıntının ortaya çıktını açıkladılar. Bilim insanları bilinen belirtilerin yanı sıra az belirti gösteren veya hiç belirti göstermeyen kişilerinde olduğu ve bunlara 'gizli ve süper taşıyıcı" olarak adlandırıldıklarını söylediler.

28 Mart 2020 Cumartesi 00:18
Koronavirüsü belirtilerinde yeni ayrıntı ortaya çıktı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını hakkında bilim insanları araştırmalarına hız kesmeden devam ederken yapılan bir son dakika açıklaması gizli tehlikeyi gözler önüne sermiş oldu. 

Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalarda Kovid-19 taşıyıcısı olan 7 vakadan 6'sının koronavirüs belirtilerini az gösterdiği veya hiç göstermediği ve kişilerin bunu fark etmeden toplumda dolaşarak salgını yaydığı ve körüklediği belirlendi. Salgının yayılmasının önüne geçilememesinin en büyük nedeni olarak görülen bu durum araştırmacılar tarafından "gizli ve süper taşıyıcı" olarak tanımlandı. Bilindiği üzere koronavirüsü salgınının insan vücudunda gösterdiği semptomlar adına kişilerin bilinçlenmiş olması gerekiyor ve uzmanlar bu durum karşısında yapılan araştırmalarla bu sonuçlara dikkat edilmesi gerektiğini söylüyorlar.

İlk olarak Çin'de başlayan salgının izlerini takip eden araştırmacılar az veya hiç belirti göstermeyen vakaların bulunduğunu ve çoğu kişinin de ilk semptomları grip veya soğuk algınlığı olarak düşündüğü için önlem almadan toplum içerisinde dolaştığını bildirdiler. 'Gizli ve süper taşıyıcı" olarak adlandırılan bu insanlar ise virüsün hızlı bir şekilde yayılarak önüne geçilemez bir hal aldığını vurguladılar. 

Science Dergisi'nde yayımlanan araştırmada, Çin'de seyahat kısıtlamaları uygulanmadan önce her 7 vakadan 6'sının fark edilmeden virüsün yayılmasını tetiklediğine dikkati çekti ve araştırma bilgisayar modellemesi kullanılarak yapıldı. "Gizli Virüs" taşıyıcılarının, hastalığı şu ana kadar teyit edilen vakaların üçte ikisine bulaştırdıkları da bu araştırma sonucunda kesinlik kazanmış oldu.

Araştırmada ayrıca yeni tip Corona virüsü taşıyan insanların yüzde 86'sının tespit edilmeden toplumda dolaştığı da kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsüBelirtileriGizli Taşıyıcı
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