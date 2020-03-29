Koronavirüsü belirtilerine son olarak konjonktivit eklendi! Konjonktivit nedir?

Dünyayı kasıp kavurna ve ölümlerinin önüne bir türlü geçilemeyen yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını hakkında uzmanlar bir kaç belirtilerini açıklamışlardı. Bilindiği gibi; virüsten etkilenen kişilerde özellikle yüksek ateş, nefes darlığı, öksürük, tat ve koku alma duyularında eksiklik gibi belirtiler görülürken bazı hastalarda son olarak konjonktivit görüldüğü de ortaya çıktı.

Halk arasında 'kırmızı göz hastalığı' olarak bilinen konjonktivit hastalığı ile ilgili Amerikan Oftalmoloji Akademisi doktorları, bazı hastalarda bu hastalığın eşhis edilmesinin üzerine salgında enfekte olan kişilerden şüphe edebilecek ilk kişilerin de göz doktorları olduğunu belirttiler. ABD'li doktorlar ayrıca tespit ettikleri 1099 corona hastasının 19'sunda kırmızı göz alerjisinin oluştupunu ve koronavirüsü belirtilerinde bununda görülebileceğini kaydettiler.

Sadece Kovid-19 salgının, göz hastalığının nedeni sayılamayacağının altını çizen doktorlar, konjonktivit tanısı konan bir kişinin koronavirüsle enfekte olduğundan şüphe edebilecek ilk kişilerin göz doktorları olduğunu da belirttiler.

KONJONKTİVİT NEDİR?

Göz kapaklarının içini ve gözlerin beyaz kısmını kaplayan zar olarak bilinen konjonktiva, hastalık ismini de buradan alır. İltihap, enfeksiyon ya da alerjik reaksiyonlardan dolayı oluşan bu durum da göz içinde kanlanmaya yol açar. Göz kapaklarının içini ve gözlerin beyaz kısmını (sklera) kaplayan zara konjonktiva adı verilir. Hastalık da ismini buradan almaktadır.

KONJONKTİVİT BELİRTİLERİ NELER?

- Gözde kızarıklık

- Göz kapaklarının şişmesi

- Yanma hissi

- Kaşınma