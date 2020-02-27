betgram betgram setrabet

İstanbul 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
111626
ALTIN
327.369
DOLAR
6.1578
STERLİN
7.9421
EURO
6.7536

Koronavirüsü, İran'da 26 can alırken İtalya'da ölü sayısı 14'e yükseldi

İran'da koronavirüsü salgınından etkilenerek hayatını kaybedenlerin sayısının 26 olduğu bildirilirken bir korkutucu rakam da İtalya'dan geldi. Ülkede koronavirüsünden ölenlerin sayısının 14'e yükseldiği açıklandı.

27 Şubat 2020 Perşembe 16:18
Koronavirüsü, İran'da 26 can alırken İtalya'da ölü sayısı 14'e yükseldi

Çin'de ortaya çıkan ve tüm Dünyaya yayılan koronavirüsü can almaya devam ediyor. Salgından etkilenenlerin ölümlerinin önüne bir türlü geçilemezken, virüs tespit edilen ülkelerden de her gün korkunç rakamlar geliyor. 

İran Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada koronavirüsüne ilişkin son bilgiler paylaşıldı. Açıklamada, “Son 24 saat içerisinde 106 yeni korona virüs vakası tespit edilmiş ve bunlardan 7 tanesi virüs sebebiyle hayatını kaybetmiştir. Böylelikle toplam ölü sayısı 26, toplam onaylanmış vaka sayısı ise 245'e ulaşmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Küresel çapta bir kriz boyutuna ulaşmış durumda olan koronavirüsünde ölüm haberleri arka arkaya gelirken, Avrupa’da virüsün en çok etki gösterdiği İtalya’dan son dakika açıklaması yapıldı. Reuters haber ajansında yayınlanan haberlere göre iki kişinin daha hayatını kaybetmesiyle İtalya'da ölü sayısı 14’e ulaştığı bildirildi.

Avrupa’da koronavirüsü alarmı dalga dalga yayılırken, son olarak bugün erken saatlerde Danimarka ve Estonya’da ülkelerinde virüs tespit edildiği duyurdu.

Anahtar Kelimeler:
İrançinItalyaSon DurumKoronavirüsü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtalya'da korona virüsü artışına tedbirler! İş yeri ve okullar tatil edildi!
İtalya'da korona virüsü artışına tedbirler! İş yeri ve okullar tatil edildi!
N95 maskesi korona virüsünden korur mu? Maske takmak faydalı mı?
N95 maskesi korona virüsünden korur mu? Maske takmak faydalı mı?
ABD'den sevindiren gelişme! Koronavirüsü ilacı için harekete geçildi
ABD'den sevindiren gelişme! Koronavirüsü ilacı için harekete geçildi
Mardin'de koronavirüs paniği iddialarına il sağlık müdürlüğünden açıklama!
Mardin'de koronavirüs paniği iddialarına il sağlık müdürlüğünden açıklama!
Kalp krizi nasıl belirti verir? Kalp sağlığı için hangi besinler tüketilmelidir?
Kalp krizi nasıl belirti verir? Kalp sağlığı için hangi besinler tüketilmelidir?
Koronavirüsünden korunmak için Canan Karatay'dan etkili reçete
Koronavirüsünden korunmak için Canan Karatay'dan etkili reçete

Popüler Haberler

Ziraat Bankası kredi kartı limit arttırma işlemleri
Yurtdışında kredi kartı nasıl kullanılır? Yurt dışında kredi kartı kullanım şartları
Günlük burç yorumları 28 Şubat 2020 Cuma - Astrolojik yıldız falınızın günlük hayatınız için yorumu
Cuma Namazı Saat Kaçta Kılınacak? 28 Şubat Cuma İstanbul, Ankara, İzmir İl il Cuma Namazı Saatleri ve 28 Şubat Cuma Hutbesi Diyanet Türkiye Geneli
Diyanet Türkiye Geneli 28 Şubat 2020 Cuma hutbesi yayınlandı! 28 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
Cuma Günleri Facebook Hesabınızda İnstagram Hikayenizde Whatsapp Durumunuzda Paylaşabileceğiniz Birbirinden Güzel Resimli Yeni Cuma Mesajları 2020
Cuma mesajları 2020 yeni resimli sizlerle! 28 Şubat Cuma Hadisli, dualı, anlamlı , dosta resimli Cuma mesajları
En Güzel Resimli Cuma mesajları 28 Şubat 2020
Cuma mesajları 28 Şubat Cuma 2020 yeni resimli anlamlı kısa cuma mesajları
En Güzel Resimli Cuma mesajları 28 Şubat 2020
Yetimhane dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Hangi bankada hesabım var? E-devler ile banka açık hesabı sorgulama
TRT Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi 1.bölüm fragman yayınlandı Ya İstiklal Ya Ölüm konusu ve oyuncuları
Rüyada hamile olmak ne demektir? Rüyada hamile olduğunu görmenin anlamı ve tabiri
Rüyada tutuklandığını görmek ne demektir? Rüyada tutuklandığını görmenin anlamı ve tabiri
Zemheri dizisi final mi yapıyor? Show TV Zemheri neden bitiyor? Dizi final bölümü ne zaman olacak?
TEB Bankası Emekli maaşı promosyon başvuru şartları neler? Emekli maaşını TEB'den alanlara 2 bin 650 lira ek ödeme
Kuruluş Osman dizisi Cengiz Han’ın yasaları nelerdir? İşte Ünlü Cengiz Han Yasaları
TRT Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinin yayın tarihi belli oldu! Dizide Atatürk’ü kim canlandıracak?
Resimli Hayırlı Cumalar mesajları 28 Şubat 2020
Mucize Doktor Efkan kimdir? Gerçek adı nedir? Hasan Küçükçetin hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.