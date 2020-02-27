Koronavirüsü, İran'da 26 can alırken İtalya'da ölü sayısı 14'e yükseldi

Çin'de ortaya çıkan ve tüm Dünyaya yayılan koronavirüsü can almaya devam ediyor. Salgından etkilenenlerin ölümlerinin önüne bir türlü geçilemezken, virüs tespit edilen ülkelerden de her gün korkunç rakamlar geliyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada koronavirüsüne ilişkin son bilgiler paylaşıldı. Açıklamada, “Son 24 saat içerisinde 106 yeni korona virüs vakası tespit edilmiş ve bunlardan 7 tanesi virüs sebebiyle hayatını kaybetmiştir. Böylelikle toplam ölü sayısı 26, toplam onaylanmış vaka sayısı ise 245'e ulaşmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Küresel çapta bir kriz boyutuna ulaşmış durumda olan koronavirüsünde ölüm haberleri arka arkaya gelirken, Avrupa’da virüsün en çok etki gösterdiği İtalya’dan son dakika açıklaması yapıldı. Reuters haber ajansında yayınlanan haberlere göre iki kişinin daha hayatını kaybetmesiyle İtalya'da ölü sayısı 14’e ulaştığı bildirildi.

Avrupa’da koronavirüsü alarmı dalga dalga yayılırken, son olarak bugün erken saatlerde Danimarka ve Estonya’da ülkelerinde virüs tespit edildiği duyurdu.