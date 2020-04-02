Koronavirüsü kargo ve market poşetlerinden bulaşır mı?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler ile virüsün bulaşmasını engellemeye çalışan vatandaşlar virüsün nasıl bulaştığı ile ilgili de araştırmalar yapıyorlar. Son dönemde ise en çok sorulan sorulardan biri de 'kargo ve market poşetlerinden virüğs bulaşır mı.?' sorusu oldu. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan herkesin merak ettiği 'kargodan gelen paketlerden ve market poşetlerinden virüs bulaşır mı?’ sorusuna yanıt vererek önemli açıklamalarda bulundu.

Evde Kal uyarıları karşısında alış verişlerini genelde online olarak gerçekleştiren vatandaşların koronavirüsünün bulaşma yolları hakkında merak edilen sorularına değinen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "860 bin oldu dünya vaka sayısı, henüz daha bu yolla virüsün bulaşmış olabileceği bir vaka rapor edilmedi. Ne gıdadan yemek yiyerek bulaşan bir vaka bulundu, ne de poşetle koliyle bulaşan. Ama teorik anlamda mümkün. İçiniz rahat istiyorsanız, örneğim markete gittiniz, 3 tane poşete doldurdunuz çıktınız dışarı. Eve girdiğiniz zaman arabayı çıkarmanız gerek yok. Virüsün buradan havalanması mümkün değil. Çünkü virüsler cansız. " diye konuştu.

Koronavirüsü (Kovid-19) kişiden kişiye, hasta bir kişi tarafından öksürme, hapşırma veya solunum esnasında havaya atılan küçük damlacıklar yoluyla bulaşır. Hasta kişinin yakınında bulunan diğer kişiler havadaki damlacıkları soluyarak enfekte olabilirler. Dmlacıkların etraftaki nesnelere ve yüzeylere düşmesi ve insanların buralara temas etmiş kirli elleriyle gözlerine, burunlarına veya ağızlarına dokunmasıyla da Kovid-19'a yakalanmaları mümkün olabilir.

Bu yüzden hasta olan bir kişiyle arada 1 metre kadar mesafe bırakmalı ve elleri sık sık yıkamak gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), virüsün yayılma yolları konusunda devam eden araştırmaları değerlendirmekte ve güncellenmiş bulgular sürekli yetkililer tarafından paylaşılıyor.