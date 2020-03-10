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Koronavirüsü nasıl belirti gösterir? Virüsten korunmanın yolları nelerdir?

Tüm dünyayı etkisi altına almaya devam eden koronavirüsü salgını özellikle Türkiye'nin sınır komşularında görülmeye başlarken vatandaşlarda virüsten korunma yolları ve belirtilerini araştırmaya başladılar. Pek, koronavirüsü nasıl belirti gösterir? Virüsten korunmanın yolları nelerdir?

10 Mart 2020 Salı 21:18
Koronavirüsü nasıl belirti gösterir? Virüsten korunmanın yolları nelerdir?

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünya ülkelerinde görülmeye başlayan koronavirüsü Türkiye'nin sınır komşularında etkisini göstermeye devam ediyor. Ölümcül virüsten etkilenen vaka sayısı ve ölüm sayısı gün geçötükçe artarken vatandaşlar virüsten korunma yollarını ve belirtilerini araştırıyorlar. İşte koronavirüğsü ile ilgili tüm detaylar..

KORONAVİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsü, üst solunum yolu enfeksiyonları ile benzer belirtiler gösteren bir hastalık çeşididir. Bazı bünyeler hastalığı hafif semptomlarla atlatabileceği gibi bazı hastalar hayatlarını kaybedebilirler. Koronavirüs enfeksiyonlarının MERS ve SARS gibi türleri ölümcül sonuçlar ortaya çıkarır.

Bazı bünyeler hastalığı hafif belirtilerle atlatırklen virüsün bulaşmasından sonraki ilk 14 gün çok önemlidir. Çünkü belirtiler bu zaman zarfında ortaya çıkar ve virüs bu ilk 15 günlük sürede vücutta yayılım gösterir. Nefes darlığı, öksürük ve ateş hastalığın en önemli belirtileri arasındadır. Fakat bazı hastalarda bu belirtilerle birlikte balgam da görülebilir.

KORONAVİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Şu an için bilinen, enfekte oluşumlarında boğaz ağrısı, kuru öksürük, burun akıntısı, halsizlik ve yorgunluk ile seyreden soğuk algınlığına yol açarlar ayrıca solunum güçlüğü yakınmaları olup, ağır olgularda ise solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve hatta ilerleyen daha ciddi vakalarda hayatı tehdit eden multi organ yetmezliği gelişebilmektedir. Ayrıca insanlarda soğuk algınlığından akciğerin iltihaplanmasına sebep olan zatürreye kadar değişen çok çeşitli solunum yolu enfeksiyonlarına da sebep olur.

KORONAVİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Wuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni koronavirüs, solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor.

İnsandan insana solunum yolu, öksürük, hapşırık, dokunma, el sıkma, öpüşme, sarılma, mutfak gereçlerinden ortak yeme içmeyle bulaştığını söyleyen uzmanlar, hasta kişiyle yakın mesafeden konuşma, bulaşmaya neden olabileceğini ve virüsün olduğu yüzeylere, cisimlere temas ettikten sonra elleri yıkamadan ağız, burun göze temas etmek de hastalığa neden olduğunu belirtiyorlar. 

KORONAVİRÜS KORUNMA YOLLARI NEDİR?

DHA'da yayınlanan habere göre; Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Aslı Karadeniz, Corona virüsüne ilişkin bilgi vererek, hastalıktan korunmak için yapılması gerekenleri sıraladı.

KORONAVİRÜS KORUNMA YOLLARI NELERDİR?

Eller su ve sabunla en az 20 saniye yıkamak ve mutlaka el dezenfektanı da kullanmalıdır. Yüze, ağza, buruna yıkanmamış ellerle asla dokunmamalıdır. Hasta insanlarla yakın temasta bulunmamalı. Kapı kolu, telefon, klavye gibi ortak kullanılan ve sıkça dokunulan nesneleri sıkça temizlemeli ve dezenfekte edilmelidir. Öksürük ve hapşırık sırasında ağız mendil ile kapanmalı, sonrasında mendili atıp el yıkanmalı. Hastayken evden çıkmamalı ve dinlenmesi gerekiyor.

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