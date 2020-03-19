Koronavirüsü öksürüğü nasıl anlaşılır? Her kuru öksürük virüs belirtisi gösterir mi?

Koronavirüsü salgını ile mücadelede uzmanların tedbir ve önerilerini dikkate alırken virüs belirtileri ile ilgili de yapılan açıklamarı araştırmaya başladık. Özellikle soğuk havaların devam ettiği şu günlerde oluşan kuru öksürük, koronavirüsünün belirtilerinden birü olan öksürükle çok fazla karşılaştırılamaya başlandı. Konu ile ilgili detaylı bilgiler paylaşan uzmanlar, koronavirüs öksürüğü nasıl olur sorularına yanıtlar verdi.

Pek çok kişinin soğuk havalar veya mevsim geçişi sebebi kuru öksürük yaşayabiliyorlar. Kuru öksürük ve koronavirüs belirtisi öksürüğü ayırt edebilmek için uzmanlar öksürüğün yanında ateş yükseliyorsa ve özellikle kuru öksürükte artış ve beraberinde nefes darlığı varsa mutlaka hastaneye başvurulması gerektiğini söylüyorlar.

Grip belirtileri gösteren virüsteki öksürükle, koronavirüsü öksürüğün ayırt edilebilmesi dikkat edilmesi gereken en önemli şey kuru öksürükte, burun akıntısı, boğaz ağrısı, halsizlik, kırgınlık olabilmesi. Basit bir grip en kötü şartlarda bir kaç günde gerileme gösterebiliyor.

Fakat içinde bulunduğumuz durum kaynaklı, şikayetler gerilemiyor aynı zamanda ateş yükseliyorsa ve özellikle kuru öksürükte artış ve beraberinde nefes darlığı varsa o zaman bir hastaneye başvurmak gerekiyor. Kronik rahatsızlığı olan kişilerde ise (özellikle astım hastaları ve alerjik nezlesi) burun akıntısı, nefes darlığı, hırıltı öksürük gibi şikayetlerin polen mevsiminde olduğumuz için buna öncelik verilemsi gerektiğini kaydediyorlar.

Uzmanlar, ancak bu hastalar bu döneme kadar gözlemedikleri bir durumla, kontrol altına alınamayan öksürük ve yüksek ateşle karşılaşıyorsa, bir hekime başvurmaları gerektiğini, Astım ve Koah hastalarında da yüksek ateş varsa, balgam çıktıysa yine bir uzmana görünmeler çünkü koronavirüsü salgınına yakalanmasa bile bakteriyel rahatsızlık ya da, zatürre olmuş olabileceklerini belirtiyorlar.