Koronavirüsü tehlikesinden sonra Kolombiya’da yeni virüs salgını, 6 çocuk öldü

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden koronavirüsü ile mücadele devamederken, Kolombiya'dan yeni bir vürüs salgını haberi yayıldı. Kolombiya Sağlık Bakanlığı, söz konusu salgınla ilgili yaptığı açıklamada ülkenin kuzeybatısında bulunan Choc eyaletindeki bölgede bir virüs salgını görüldüğünü ve 6 günde 6 çocuğun bu salgından dolayı hayatını kaybettiği bildirildi.

Bölgede 60’tan fazla kişinin de virüsten etkilenerek hasta olduğu kaydedilen açıklamada salgının nedeninin henüz tam olarak bilinmediği Bakanlık olarak merkezde durum değerlendirmesi yapıldığı açıklandı.

Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün (INS) de 'kalıcı koordinasyon' için bir operasyon başlatmasının ardında Kolombiya Wounaan Halk Otoriteleri Konseyi temsilcisi Orlando Moya, bir basın açıklaması yaparak açıklamasında, “Çocuklar ölüyor, sonuncusu dün öğle saatlerinde öldü. Kimse bize bunun nedenini söylemiyor” diyerek durumun ciddi olduğunu söyledi.

Choc Sağlık Bakanı Carlos Tirso Murillo, ise salgınla ilgili henüz net bir bilgi paylaşmazken salgının temiz su bulunamamasından dolayı akut ishal salgını üzerinde durulduğunu açıkladı.