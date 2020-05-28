Koronavirüsü, Tip 1 diyabetli hastalarda şeker koması oluşturabilir

Yeni tip koronavirüsüne yakalanma riskini az oranda taşıyan diyabet hastalarında virüsün şeker konasına yol açabileceği sonuçlarına ulaşıldı. Araştırma, Çin'de yapıldı. Uzmanlar, şeker hastası olanların Kovid-19'a yakalanma riskinin, yüksek olmadığına bu hastalığa yakalandıkları zaman hastalığı diyabetli olmayanlara göre daha ağır geçirdiklerirlar.

Özellikle Tip 1 diyabetli kişilerin, enfeksiyon haptıklarında hastaneye yatış gereksinimi, yoğun bakım ihtiyacı ve ölüm oranlarının, diyabetik olmayan bireylerden daha yüksek olduğunu belirtilirken bunun nedenin şeker hastalarının vücutlarında bağışıklık sisteminin zayıflamasının bir sonucu olarak gösteriliyor. Konuyla ilgili detaylı bilgiler Endokrinoloji Uzmanı Uzm. Dr. Pınar Alparslan'dan geldi.

Çin'de yapılan bir araştırmayla diyabetik hastaların Kovid-19 salgınından ölüm oranınlarının yüzde 7,3 olarak saptandığını ve başka bir hastalığı olmayanlara göre bunun 7 kat fazla olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Alparslan, “Özellikle uzun yıllarolan, kan şekeri sürekli yüksek seyreden, 65 yaş üzerinde olup beraberinde akciğer, böbrek ya da kalp yetmezliği bulunan, sigara içen ve obez bireylerde risk daha yüksektir. Bunun dışında corona enfeksiyonu, özellikle Tip 1 diyabetli hastalarda ketoasidoz dediğimizna yol açabilir. Bu hastalarda kan şekeri sürekli olarak 250 mg/dl üzerinde seyrediyorsa idrarda keton bakılması ve hızlı bir şekilde sağlık kontrolü şarttır” diye konuştu.

Vücuttaki şekerin yüksekliği ve düşüklüğünden korunmak için mutlaka uzman önerilere uyulması gerektiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Alparslan, "Fazla karbonhidratlı yiyeceklerden, tatlı ve unlu gıdalardan uzak durun. Çok yiyerek değil, yeterli ve dengeli beslenerek günlerinizi geçirin. Yeterli sıvı tüketmeye özen gösterin. Evde daha fazla zaman geçirdiğiniz için aktif kalmaya özen gösterin. Günlük yarım saat egzersiz yapmaya ve ev içinde adım sayınızı en az 5 bine çıkarmaya çalışın. Uykunuza özen gösterin ve doktor tarafından önerilmemiş olan ilaçlardan uzak durun. Kan şekerinizi bu dönemde daha sık ölçün; Kan şekeriniz 250 mg/dl´nin üzerindeyse, mümkünse evde idrarda keton testi yapın ve sağlık yardımı almaktan çekinmeyin” dedi.

Dr. Pınar Alarslan ayrıca kan şekerinin sıklıkla ölçülerek kontrol edilmesinin mutlak derecede gerekli olduğunu belirterek, ”Kan şekeriniz 300 mg/dl üzerinde olup genel durumunuz kötüyse, ayakta yara oluştuysa veya gebelik şekeriniz olup kan şekerleriniz yüksekse doktorunuza yada bir sağlık kuruluşuna hemen başvurunuz. Corona enfeksiyonun dünyada pandemi oluşturduğu bu günlerde sağlıklı kalmaya her zamankinden de çok dikkat edin. Unutmayın; iyi kan şekeri kontrolü enfeksiyon riskini ve şiddetini azaltmada çok önemlidir” şeklinde konuştu.

