Koronavirüsün akciğerlere verdiği zarar 3D görüntülerle gösterildi

Koronavirüs ile ilgili araştırmalar yapan bilim insanlarında yeni bilgiler gelmeye devam ederken ABD’deki George Washington Üniversitesi Hastanesi’nde koronavirüsü teşhisi konulan 59 yaşındaki bir erkek hastanın akciğerleri 360 derece sanal gerçeklik teknolojisi kullanılarak görüntüledi.
Hastanede göğüs cerrahisi olarak görev yapan Keith Mortman, ekibi ile birlikte hastayı akciğer taramasından geçirerek göğüs boşluğunu 360 derecede 3D olarak yeniden oluşturdular ve ortaya bir sanal gerçeklik görüntüsü çıkardılar.
Ciğerlerdeki iltihaplanmanın kana yeteri kadar oksijen taşınmasını ve karbondioksit salınımını engellediği ve bu sebeple koronavirüsü teşhisi konan hastalar nefes almakta güçlük çektiğini söyleyen Dr. Mortman, “Bu, viral enfeksiyon olarak başlar, sonra akciğerlerde şiddetli iltihaplanma olur ve bu iltihap zamanla azalmazsa yara izi haline gelir. Bu sebeple hastanın nefes alması güçleşir. İnsanların bu hastalığın neler yapabileceğini anlamasını istiyorum. İnsanlar bu durumu ciddiye almalı” diye konuştu.
İşte, koronavirüsü (Kovid-19) salgının akciğerlere verdiği zarar: