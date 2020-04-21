Koronavirüsün vücuda ve organlara etkileri!

Tüm dünyayı etkisi altına alan 170 binden fazla insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında bilim insanları yaptıkları araştırmalarla her gün yeni bilgiler sunuyorlar. Uzmanlar, yaptıkları çalışmalarla virüsün akciğerlerin yanı sıra çok sayıda organa da zara vererek hasar bıraktığını söylüyorlar. İşte, uzmanların araştırma sonuçlarına göre koronavirüsün vücudumuza etkileri;

Koronavirüsü bulaşan bazı kişilerde semptomlarda felç, nöbet krizleri, zihin karışıklığı ve beyin iltihabı gibi hastalıklar görülürken hangi etkilerin doğrudan koronavirüsten kaynaklandığı yönünde araştırma devam ediyor.

1) AKCİĞER

Koronavirüs salgınına yakalanan kişide bağışıklık hücrelerinin duvarları parçalanarak oksijen alınımı azalırken; Hasta sürekli öksürmeye başlar, ateşi çıkar ve nefes almak için giderek artan bir çaba gösterir.

2) KARACİĞER

Hastaneye kaldırılan hastaların yaklaşık yarısında, kritik değerlerde karaciğer enzim seviyesine sahip olduğu görüldü. Çok fazla çalışan bağışıklık sistemi ve virüse karşı verilen ilaçlarda bu yüzden hastada sorun yaşatabiliyor.

Virüs alt gastrointestinal sistemini de oldukça fazla enfekte edebiliyor. Hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde genelde ishal görülüyor.

4) GÖZLER

En çok görülen rahatsızlıklar arasında göz kapağı iltihabı olarak açıklanıyor. Bazı hastalarda ayrıca göz zarı iltihabı ve konjonktivit bulunuyor.

5) BURUN

Virüs burunda bulunan sinir hücrelerine zarar veriyor ve böylelikle kişi koku alma yeteneğini kaybediyor.

6) KALP VE DAMAR

Hücrelerin içine nüfus eden virüs, damarlarda enfeksiyona, kan pıhtılarına, kalp krizine ve kalp iltihabına neden olabiliyor.

7) BÖBREK

Böbrek sorunları daha çok ağır hastalarda ortaya çıkıyor ve ölümcül oluyor. Virüs, böbreklere doğrudan saldırabiliyor ve bazı kişilerde böbrek yetmezliğine yol açabiliyor.