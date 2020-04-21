İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
97619
ALTIN
377.263
DOLAR
6.9814
STERLİN
8.5785
EURO
7.5711

Koronavirüsün vücuda ve organlara etkileri!

Bilim insanları tarafından yapılan araştırmalarda koronavirüsünün sadece akciğerleri etkilemediği diğer organlara da zarar verdiği ortaya çıktı. Tüm vücudu ele geçiren virüs bakın hangi organları da etkiliyor.

21 Nisan 2020 Salı 22:52
Koronavirüsün vücuda ve organlara etkileri!

Tüm dünyayı etkisi altına alan 170 binden fazla insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında bilim insanları yaptıkları araştırmalarla her gün yeni bilgiler sunuyorlar. Uzmanlar, yaptıkları çalışmalarla virüsün akciğerlerin yanı sıra çok sayıda organa da zara vererek hasar bıraktığını söylüyorlar. İşte, uzmanların araştırma sonuçlarına göre koronavirüsün vücudumuza etkileri;

Koronavirüsü bulaşan bazı kişilerde semptomlarda felç, nöbet krizleri, zihin karışıklığı ve beyin iltihabı gibi hastalıklar görülürken hangi etkilerin doğrudan koronavirüsten kaynaklandığı yönünde araştırma devam ediyor.

1) AKCİĞER
Koronavirüs salgınına yakalanan kişide bağışıklık hücrelerinin duvarları parçalanarak oksijen alınımı azalırken; Hasta sürekli öksürmeye başlar, ateşi çıkar ve nefes almak için giderek artan bir çaba gösterir.

2) KARACİĞER
Hastaneye kaldırılan hastaların yaklaşık yarısında, kritik değerlerde karaciğer enzim seviyesine sahip olduğu görüldü. Çok fazla çalışan bağışıklık sistemi ve virüse karşı verilen ilaçlarda bu yüzden hastada sorun yaşatabiliyor.

3) BAĞIRSAK
Virüs alt gastrointestinal sistemini de oldukça fazla enfekte edebiliyor. Hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde genelde ishal görülüyor.

4) GÖZLER
En çok görülen rahatsızlıklar arasında göz kapağı iltihabı olarak açıklanıyor. Bazı hastalarda ayrıca göz zarı iltihabı ve konjonktivit bulunuyor.

5) BURUN
Virüs burunda bulunan sinir hücrelerine zarar veriyor ve böylelikle kişi koku alma yeteneğini kaybediyor.

6) KALP VE DAMAR
Hücrelerin içine nüfus eden virüs, damarlarda enfeksiyona, kan pıhtılarına, kalp krizine ve kalp iltihabına neden olabiliyor.

7) BÖBREK
Böbrek sorunları daha çok ağır hastalarda ortaya çıkıyor ve ölümcül oluyor. Virüs, böbreklere doğrudan saldırabiliyor ve bazı kişilerde böbrek yetmezliğine yol açabiliyor.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsVücuda EtkileriOrganlara Zararları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilkent Üniversitesinden yeni çalışma, Korona belirtiler çıkmadan tespit edilecek
Bilkent Üniversitesinden yeni çalışma, Korona belirtiler çıkmadan tespit edilecek
Maskenize en ufak bir temas halinde çöpe atın!
Maskenize en ufak bir temas halinde çöpe atın!
Yazın koronanın sahillere etkisi nasıl olacak? Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara yanıtladı
Yazın koronanın sahillere etkisi nasıl olacak? Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara yanıtladı
Bilim insanları, virüsün en yoğun bulaşma zamanını belirlediler
Bilim insanları, virüsün en yoğun bulaşma zamanını belirlediler
Remdevisir ilacı nedir, ne için kullanılır? Almanya koronavirüs tedavisinde Remdevisir isimli ilacı konuşuyor!
Remdevisir ilacı nedir, ne için kullanılır? Almanya koronavirüs tedavisinde Remdevisir isimli ilacı konuşuyor!
Bilim kurulu üyesi uyardı! Korona'ya 27 gün vücutta kalabilir
Bilim kurulu üyesi uyardı! Korona'ya 27 gün vücutta kalabilir

Popüler Haberler

Survivor 2020 54. Bölüm tanıtım fragmanı 22 Nisan Çarşamba
Yeni iPhone SE 2020 özellikleri
Star TV Ramazana Doğru sunucusu Halil Necipoğlu kimdir?
Halk TV'nin Genel Yayın Yönetmeni kim oldu?
İhtiyaç sahiplerine muhtaç aylığı kapsamında 914 TL her ay düzenli ödenecek!
Kırımızı ete zam gelecek mi? Ramazan ayında kırmızı et fiyatları nasıl olacak?
Bay Yanlış dizisi hangi kanalda yayınlanacak? Özge Gürel ve Can Yaman'ın yeni dizisinin kanalı belli oldu
Fakir ailelere kömür yardımı 2020 başvurusu nereye, nasıl yapılır?
1 milyon istihdam başvuru işlemleri nasıl yapılır, hangi yazılım dersleri veriliyor?
Survivor Yasin ve Barış Diskalifiye mi olacak, yarışmaya devam edecekler mi?
Dornaz alfa ilacı nedir? Dornaz alfa ne işe yarıyor hangi tedavilerde kullanılıyor? dornaz alfa ilacı piyasda var mı, fiyatı nedir?
Kuruluş Osman yeni bölüm yayınlanacak mı? 8 Nisan Kuruluş Osman var mı, yok mu?
Çernobil yangını Türkiye etkisi ne şekilde olacak? Türkiye'yi etkiler mi?
Bim, A101, Carrefour, Migros, Şok Marketleri saat kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor?
BluTV ve Hadi'den hatalı soru kasıtlı mı koyuldu? Yarışmanın telafisi için bir şey yapılacak mı?
İlk Teravih namazı ne zaman kılınacak? Teravih namazı evde kılınabilir mi?
Umut Demirdelen neden öldü? Ölüm sebebi ne?
Yeni 8. nesil Golf R nasıl olacak?
EDHO Haşmet Façalı, Cevat'ı Öldürüyor!
Güvercin dizisi devam edecek mi? Güvercin dizisi final mi yaptı, yeni sezonda var mı?
Özge Yağız Kuruluş Osman dizisine mi katılacak? Kuruluş Osman dizisinde Özge Yağız hangi rolde oynayacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.