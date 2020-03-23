Koronavirüsünde en genç ölüm! 18 yaşındaki Londra vatandaşı hayatını kaybetti

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 281'e yükseldiği açıklanırken hükümetin salgınla mücadele kapsamında sürekli vurguladığı "sosyal mesafelendirme" uyarısının bazı İngiliz vatandaşları tarafından dikkate alınmadığı görüldü.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ise son yaptığı bir açıkalmada "(Sosyal mesafelendirme) Eğer insanlar bunu yapamazlarsa, yapmayacaklarsa, elbette o zaman daha sert önlemler almamız gerekecek" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Halk Sağlığı Kurumu isei ile ilgili yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle ölen 281 kişinin yaşlarının 18 ila 102 arasında olduğunu ve vaka sayısı da 635 kişi daha artarak 5 bin 683'e yükseldiği kaydedildi.

Diğer taraftan 'Koronavirüs salgını gençleri etkilemiyor' tezini çürüten bir olay meydana geldi ve Kovid-19 salgınından 18 yaşında bir gencin de hayatını kaybettiği öğrenildi. Ölen gencin başka bir sağlık sorunu olup olmadığına ilişkin açıklama ise henüz yapılmadı.

Dün bir basın toplantısı düzenleyen ve vakaların giderek artması ve hükümetin uyarılarına vatandaşların toplu halde sokaklarda olmasına sert çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Bir birimize 2 metreden fazla yaklaşmamalıyız. Bunu ciddiye alın ve uygulayın. Çünkü hayati öneme sahip" diye konuştu ve konuşmasında yapılan uyarılara rağmen sosyal mesafelendirme uygulamasına uyulmadığı takdirde daha sert yaptırımlar uygulayacaklarını belirtti.