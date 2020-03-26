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Koronavirüsünde kimlere test yapılmalı? Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs testi ile ilgili yeni bir paylaşım yaparak kimlere test yapılmalı? yada kimlere test yapılır? merak edilen soruları yanıtladı.

26 Mart 2020 Perşembe 21:25
Koronavirüsünde kimlere test yapılmalı? Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Bilim Kurulu Toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında koronavirüs testi ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Koca daha sonra bu açıklamaları sosyal medya hesabından da paylaştı.

"Kimlere test yapılmalı?" başlığıyla paylaşılan bilgilendirme videolarında Vatandaşları test konusunda uyaran Bakan Koca, "Kimlere test yapılmalı? Vatandaşlarımıza özellikle şunu söylemek istiyorum; Dünyada böyle bir uygulama yok. Herkesin test yaptırması diye bir uygulama yok. Çünkü test yaptırdığınızda negatif çıkabilir ve siz kendinizi daha özgür ve rahat hissedebilirsiniz. Ama 3 ya da 5 gün sonra pozitif çıkabilir. O dönemde birçok kimseye bulaştırabilirsiniz. Herkes kendisini bir virüs taşıyıcısı olarak görerek hareket ediyor olmalı. Yani herkes bu virüsü taşıyor olduğunu ve bunu birilerine bulaştırabileceğini düşünerek davranıyor olmalı. Eğer testi yaptırdığınızda negatifse, bu olmayacağınız anlamına gelmez. 3-5 gün sonra tekrar pozitif çıkabilir. O nedenle biz 14 günlük süreyi önemsiyoruz. Çünkü negatif olduğu dönemden itibaren 14 gün olabilir" ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özellikle ateş, öksürük yakınması ve solunum sıkıntı olan vatandaşlara test yapılması gerektiğini belirterek "83 milyonun test yaptırması gerekmiyor. Dünyada böyle bir uygulama yok" diyerek konuşamsına şöyle devam etti:

"Kimlere koronavirüs testi yapılmalı? Bilim Kurulu bunun algoritmasını başından itibaren, sürekli değiştirerek bugünlere geldi. Yani baştan Çin öyküsü olandı, devamında İran öyküsü olandı, devamında yurt dışı öyküsü olandı. Devamında artık ateş, öksürük yakınması, solunum sıkıntısı olan neredeyse herkes. Dolayısıyla dün İstanbul'da bir hastanemizde kuyruklar oluştu. Bu doğru bir yaklaşım değil. Ancak testi hekim uygun görürse yaptırabilir olmalıyız."


 

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