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Koronavirüsünden korunmak için bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir?

Bağışıklık sistemi bilindiği üzere pek çok virüs, bakteri ve parazitle savaşmanın en etkili yoludur. Düzenli ve sağlıklı beslenme ile de bağışıklık sitemini güçlü hale getirebilirsiniz. Peki, koronavirüsünden korunmak için de bağışıklık sistemi güçlü olmalı mıdır? Bağışıklık sitemini nasıl güçlendiririz?

11 Mart 2020 Çarşamba 11:43
Koronavirüsünden korunmak için bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir?

Tüm Dünyayı etkisi altına alan ölümcül koronavirüsü tehditler dağıtmaya devam ederken herkes virüsten nasıl korunulur onun araştırmasını yapmaya başladılar. Bağışıklık sistemini korumak ve güçlendirmenin de virüse karşı alınacak en önemli önlemlerden biri olduğunu söyleyen uzmanlar; grip, virüs, bakteri ve parazite karşı güçlendirilen vücut direncinin koronavirüsüne karşıda etkili olacağını söylüyorlar. 

Vücut sağlığını ve yaşam kalitesini etkileyen en önemli ve temel durum bağışıklık sisteminin güçlü olmasıdır. En küçük hastalıktan en büyüğüne karşı kişileri koruyan bu durumda vücut direncinin mutlaka güçlü tutulması gerekmektedir.

Bilindiği üzere koronavirüsü solunum yolu problemlerine neden olduğu için, yorgunluk, halsizlik, nefes darlığı gibi problemler ortaya çıkarabilir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için ilk olarak bazı alışkanlıklarımızı gözden geçirmemiz gerekir. Sağlıklı besinler tüketmeli, sigara, alkol ve benzeri zararlı maddelerin kullanımını bırakmalı, mutlaka düzenli oalrak spor yapmalıyız. Fazla kilolar mevcutsa sağlıklı bir biçimde kilo vermeli ve stressiz bir yaşamı benimseyerek bağışıklığı güçlendirmemiz mümkün.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirmek İçin Uyuyun!

Bağışıklık sistemi iiçin uyku düzeni çok önemlidir. Yeterli düzeyde uyumamak, vücudun stres hormonu salgılamasına neden olur. Bu durum da hastalıklara karşı savunmasız kalmanıza yol açar. Yetişkin bir kişinin günde ortalama 8 saat uyumasını belirten uzmanlar iyi dinlenmiş kişilerin kendini daha zinde hissettiklerini ve hastalıklara karşı daha dirençli olduklarını söylüyorlar.

Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler:

Bağışıklık sisteminiz güçlendirmek için dengeli ve sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturulmalıdır. Meyve ve sebzelerin mevsiminde tüketilmesi, aşırı karbonhidrat ve şekerden kaçınıp dengeli bir beslenme rutini oluşturulması bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun özellikle son günlerin kabusu haline gelen koronavirüsü başta olmak üzere pek çok virüs, bakteri ve parazite karşı savaşabilmesine yardımcı olur.

Günde 30 dk egzersiz yapın

Günlük 30 dakikalık bir yürüyüş gibi düzenli egzersiz yapmaya çalışın. Günlük 30 dk'lık egzersizler, bağışıklık sisteminizin yükselmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca, egzersiz aynı zamanda vücudun iyi hissettiği kimyasalları arttırarak iyi uyumanıza ve iyi uyanmanıza yardımcı olmaktadır. Günlük 30 dk egzersiz yapan kişilerin grip olma olasılığı oldukça azdır.

Vitamin ağırlıklı beslenin

C, E beta karoten, çinko gibi zengin minerallere sahip olan yiyeceklerden bol miktarda tüketmeniz bağışıklığınızı güçlendirir. özellikle kırmızı üzüm, çilek, lahana, ıspanak, soğan, havuç gibi besinlerden daha fazla yemeye çalışın.

Omega-3 Yağ Asitleri

Somon, uskumru ve ton balığı omega 3 yönünden oldukça zengin balık çeşitleridir. Diğer omega 3 içeren besinler; anne sütü, keten tohumu, ceviz, badem, fındıktır. Koyu yeşil yapraklı sebzelerde de az miktarda bulunur. Günlük omega 3 ihtiyacı 1-3 gr kadardır. Bu tür besinleri tüketemeyen ya da beslenme sorunu yaşayanların mutlaka balık yağı – omega 3 içeren destek ya da şuruplarla desteklenmesi hem güçlü bir bağışıklık sistemi hem de beyin gelişimleri için çok önemlidir.

Yemek alışkanlıklarınızı gözden geçirin

Kış aylarında genellikle meydana gelen beslenme alışkanlıklarının başında, daha yağlı yiyecekleri tüketmeye olan eğilimdir. Yağ tüketimine özellikle dikkat edilmeli, katı margarinden kaçınılmalı, aşırı yağlı etler tüketilmemelidir.

Özellikle kış aylarında vücut ağırlığı kontrolü açısından basit karbonhidrat olan saf şeker ve şekerli besinler yerine kepekli ekmek, makarna, bulgur gibi tam tahıl ürünlerinin tüketilmesine özen gösterilmesi, enerjisi yüksek hamur tatlıları yerine sütlü tatlılar, meyve tatlılarının tercih edilmelidir.


 

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