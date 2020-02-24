Koronavirüsünden korunmak için Canan Karatay'dan etkili reçete

Prof. Dr. Canan Karatay, Çin'de ortaya çıkan ve tüm Dünya'yı tehdidi altına alan koronavirüsü salgınından korunmak için yeni önerilerde bulundu. Ölümcül virüsten etkilenmemek için beslenmeye çok dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Karatay, bol miktarda lahana, turp, kereviz, sarımsak, soğan, pancar tüketilmesi gerektiğini belirtti.
İnsan sağlığı üzerinde dopanın bizlere sunduğu besinlerin önemi hakkında bilgiler paylaşan Canan Karatay, vücudu kuvvetlendirmenin yollarınıda şu ifadelerle sıraladı:
"Lahana, turp, kereviz, sarımsak, soğan, pancar bunlar çok önemli. Bunların hepsi toprağın içinde. Doğa zaten size yol gösteriyor, kışın bunları yiyin diyor. Gelecek sene karşımıza çıkacak virüslerin ne olduğunu bilmiyoruz. Grip virüsleri her zaman kılıf değiştiriyor"