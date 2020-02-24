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Koronavirüsünden korunmak için Canan Karatay'dan etkili reçete

Prof. Dr. Canan Karatay, Dünya genelini tehdit eden koronavirüsü salgını ile ilgili yeni bir reçete önerisi sundu. Karatay'a göre virüsten etkilenmemek için tüketilmesi gereken besinleri; Lahana, turp, kereviz, sarımsak, soğan, pancar olarak sıraladı.

24 Şubat 2020 Pazartesi 16:12
Koronavirüsünden korunmak için Canan Karatay'dan etkili reçete

Prof. Dr. Canan Karatay, Çin'de ortaya çıkan ve tüm Dünya'yı tehdidi altına alan koronavirüsü salgınından korunmak için yeni önerilerde bulundu. Ölümcül virüsten etkilenmemek için beslenmeye çok dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Karatay, bol miktarda lahana, turp, kereviz, sarımsak, soğan, pancar tüketilmesi gerektiğini belirtti.

Korku salan ve sonu ölümle sonuçlanan koronavirüsü ile ilgili bir takım değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, virüsten korunmak için öncelikle bağışıklık sistemini güçlendirmek gerektiğini vurgulayarak, "Korunmaya gelince birçok yönü var. Bir tanesi kelle paça. Bir kere senelerden beri söylüyoruz, kişinin bağışıklık sistemini güçlendirmesi lazım. Bağışıklık sistemi güçlenince virüsleri çok iyi atlatabiliyoruz. Yaşam biçimi çok önemli. Kış aylarında dışarıda dolaşacağız, soğuktan korkmayacağız. Kış aylarında evlerimizi havalandıracağız. Bol su içeceğiz, kristal kaya tuzuyla. Kristal kaya tuzunda 84 tane dengeli mineral var" diye konuştu.

İnsan sağlığı üzerinde dopanın bizlere sunduğu besinlerin önemi hakkında bilgiler paylaşan Canan Karatay, vücudu kuvvetlendirmenin yollarınıda şu ifadelerle sıraladı:

"Lahana, turp, kereviz, sarımsak, soğan, pancar bunlar çok önemli. Bunların hepsi toprağın içinde. Doğa zaten size yol gösteriyor, kışın bunları yiyin diyor. Gelecek sene karşımıza çıkacak virüslerin ne olduğunu bilmiyoruz. Grip virüsleri her zaman kılıf değiştiriyor" 

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