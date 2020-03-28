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Koronavirüsünden korunmak için gözlük kullanmak gerekir mi?

Koronavirüsünden korunmak için vatandaşlar maske ve eldiven kullanmaya özen gösterirken uzmanlar virüsün enfekte olan kişiden öksürme yoluyla gelen damlacıklardan korunmak için gözlük kullanmanında faydalı olacağını söylüyorlar. Peki, gözlük koronavirüsünden nasıl korur? Korunmak için gözlük kullanmak şart mı?

28 Mart 2020 Cumartesi 15:54
Koronavirüsünden korunmak için gözlük kullanmak gerekir mi?

Tüm dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden yebi tip koronavirüsü (Kovid-19) salgınına karşı alınacak önlemler ve korunma yöntemleri üzerinde sürekli bilgilendirmeler yapılırken uzmanlar virüsün hızla vücuda girmesinde önemli yol oluşturan gözlere dikkat edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Virüsten korunmak için gözlerin decçok önemli olduğuna dikkat çeken uzmanlar, viral enfeksiyonların vücuda mukozalardan girdiğini ve yüzde en önemli mukoza alanının da gözler olduğunu belirtiyorlar.

Burun ve ağızdan sonra gözlerinde mutlaka korunması gerektiğini söyleyen uzmanlar yeni tip koronavirüsü enfektesi olan bir kişinin öksürmesi veya hapşırması sonrasında damlacıkların karşı vücuda geçtiğini, virüs taşıyan bu damlacıkların vücuda ağız, burun haricinde gözler vasıtasıyla girebildiğini aktardılar.

Koronavirüsünden korunmak için mutlaka sosyal mesafenin korunması, ağzımızda maske olması halinde dahi gözden bulaşmasını önlemek adına son derece önemli ve dikkat edilmesi gereken bir husus olduğuna dikkat çeken uzmanlar gözlük kullanımının bu riski ortadan kaldırmaya yardımcı olabileceğini belirtiyorlar. Gözlük hem bir bariyer vasıtası göreceğni hem de gözlerimize dokunmamızı azaltarak ellerimizle gözümüze virüsü bulaştırma şansımızı azaltacağını söyleyen uzmanlar özellikle kontakt lens kullanan kişilerin bu dönemde mutlaka gözlük kullanmalı gerektiğini söylüyorlar.


 

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