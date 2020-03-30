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Koronavirüsüne karşı tüketilen greyfurta dikkat! Zehirleyebilir

Koronavirüs salgınından korunmak için son zamanlarda oldukça fazla tüketilmesi özellikle ilaç kullananlar üzerinde tehlikeli durumlar oluşturabiliyor. Akdeniz Üniversitesinden Prof. Dr. Coşkun Usta, greyfurtun gereğinden fazla tüketiminin kişilerde zehirlenmeye neden olabileceğini söylüyor.

30 Mart 2020 Pazartesi 18:33
Koronavirüsüne karşı tüketilen greyfurta dikkat! Zehirleyebilir

Yeni tip koronavirüsü salgınından korunmak için alınan kişisel önlemlerin yanı sıra besin tüketimine özen gösterilmeye başlandı. Özellikle C vitamini alımına dikkat ederek bağışıklık sistemini güçlendirmek isterken bazı besinlerin fazla tüketiminden kaçınmak gerekir.

Son dönemlerde virüse karşı vücut direncini artırmak için kullanılan C vitamini açısında oldukça zengin olan greyfurtta tüketimi artan meyvelerin başında geliyor. C vitamininden zengin beslenmek her ne kadar bağışıklık sistemini güçlendirsede bazen istenmeyen sağlık problemlerinin ortaya çıkmasına yol açabiliyor. Akdeniz Üniversitesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Usta, bu konuyla ilgili çnemli bilgiler paylaştı.

C Vitamini açısından zengin olan ve yine greyfurtta bulunan 'furanokumarin' maddesinin tehlikeli olabileceğine dikkati çeken Prof. Dr. Usta, bu madde nedeniyle greyfurtun fazla tüketiminin, ilaç kullanan insanların zehirlenmesine hatta bu durumun ölümle bile sonuçlanmasına neden olabileceğini söyledi. Koronavirüs salgını nedeniyle herkesin ilaç kullanmak zorunda olduğunu söyleyen Usta, bu dönemde greyfurt suyu tüketmeninfaydana çok zarar verebileceğini kaydetti.

Fazla greyfurt tüketimenin özellikle ilaç kullananlarda yan etkilere yol açabileceğini söyleyen Prof. Dr. Usta, "Son zamanlarda koronavirüse iyi gelecek ürünler arasında, C vitamini bulunan ürünler ön plana çıkarılıyor. Halkımız da bundan dolayı haklı olarak çok fazla portakal ve greyfurt tüketmeye yöneliyor. Yalnız greyfurtta diğer C vitamini içeren ürünlerden ayrı olarak furanokumarin maddesi var. Fazla greyfurt tüketilirse ilaç kullanımıyla birlikte yan etkiyi ortaya çıkarır. Üst üste 2-3 gün tüketmek bile karaciğerdeki fonksiyonları baskılayacaktır" ifadelerini kullandı.

İlaçların karaciğere ulaşması durumunda fazla greyfurt tüketimi bunu yok edilemeyeceği için zararlı ve toksik asit salgılanması yaratabileceğini aktaran Prof. Dr. Usta, "Yapılan çalışmalar sonucunda greyfurt suyu içen ve ilaç kullanan hastaların yüzde 80'inde bu sorun ortaya çıkmıştır. Yani ilaç normalinden 40 kat daha fazla kana karışıyor ve kanda zehirlenme yapabiliyor. Potansiyel olarak bu virüsü kapma riskimiz var ve bu yüzden ilaç kullanma potansiyeli de taşıyoruz. Bu nedenle özellikle bu dönemde greyfurt suyu tüketmek doğru değil." diye konuştu.
 

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsGreyfurtZararları
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