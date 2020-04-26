Koronavirüsüne karşı zafer kazandı! Şimdi sıra lösemide

Eskişehir'de Necdet Çelen isimli bir kişi koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine gittiği hastanede yapılan yest sonucu Kovid-19'a yakalandığını öğrendi. Fakat Çelen aynı gün yapılan diğer testlerde lösemi hastası olduğu da ortaya çıktı.

Hastaneye yatırılan ve tedavi altına alınan 37 yaşında, 1 çocuk babası Necdet Çelen, 2 günü yoğun bakımda diğer 17 günü de servis odasında olmak üzere tedaviye alındı. Başarılı geçen tedavi sürec,nin ardından koronavirüsü yenen Çelen, taburcu edilerek evine gönderildi.

Koronavirüsünü yenerek sağlığına kavuşan Necdet Çelen şimdi lösemiyle mücadele edecek. Hastaneden taburcu olduktan sonra evinde ailesiyle birlikte karantinada olmaya devam eden Necdet Çelen, aynı gün koronavirüsü ve lösemi olduğunu öğrendiğinde hayatının bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçtiğini söylerken koronavirüsünden kurtulmayı başardığını sıranın lösemi hastalığına geldiğini belirterek şöyle konuştu:

"Mart'ın son günlerinde özellikle akşamları ateşim yükselmeye başladı. Daha öncesinde de halsizlik ve kilo kaybım vardı. Ateşim yükseldiği için eşimle birlikte şüphelendik. Eşimin de baskısıyla Yunus Emre Devlet Hastanesi Acil Servis'ine gittim. Orada kan alındı, akciğer röntgeni çekildi. Ateşim yüksek olduğu için serum taktılar. Aradan 2- 3 saat geçtikten sonra kan değerlerimde bir sıkıntı olduğundan dolayı tekrar kan aldılar. Acil doktoru yanıma gelip, 'sizin kan değerlerinde bir sıkıntı var. Lösemi olabilirsiniz' dedi. O anda başımdan kaynar sular indi. Hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Aynı zamanda ciğerlerimde leke olduğu için Kovid-19’dan şüphelendiler.

Sağlık çalışanlarımız bana çok destek oldu, moral verdi. Kendi evimde gibi hissettim. Bu hastalığı yenmekte moral çok önemli. Ümidimi hiçbir zaman yitirmedim. Eşim, arkadaşlarım, akrabalarım çok destek oldular bu süreçte. Yatarken hiçbir sıkıntı yaşamadım, ama ayağa kalktığım zaman nefes darlığı ve çok öksürüğüm oluyordu. İki gün de yoğun bakımda kaldım. Değerlerim normale dönünce beni tekrar servise aldılar. 17 gün hastanede tedavim sürdü. İyileştim ve taburcu oldum. Lösemi tedavim için doktor kontrolü altındayım. İnşallah onu da yüksek moralle atlatıp, hayatıma sağlıklı mutlu ve huzurlu bir şekilde devam edeceğim. Covid-19'u yendim, lösemiyi de yeneceğim. Diğer hastalar da kesinlikle ümitlerini yitirmesinler. Her zaman moralli, umutlu olsunlar. Hayata bağlı kalsınlar. Çünkü bu hastalığı yenmenin en büyük desteği moral. Umudumuzu yitirmeyelim. Sağlığımız için kurallara uyalım. Temizliğe, hijyene dikkat edelim. En önemlisi evimizde kalalım"