Koronavirüsünün aynı familyasına ait 6 yeni türü daha keşfedildi

Küresel bir salgın olan yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgının ana kaynağı olarak yarasalar olduğu tahmin edilirken bilim insanlarından bununla ilgili henüz bir kanıt sağlamadılar. PREDICT Projesi kapsamında yarasalar üzerinde araştırma yapmaya karar veren bir bilim ekibi Myanmar'da vahşi hayvanları incelemeye aldılar.
Her ne kadar kanıtlanmasada bilim insanları yarasalarda muhtemelen binlerce koronaVirüs türü olduğunu görüşünü savunuyorlar.
Diğer taraftan araştırma ekibi yeni keşfedilen koronavirüs türlerinin diğer hayvanlara ya da insanlara geçip geçemeyeceği sorusuna yanıt bulmak için daha detaylı bir araştırma yapılması gerektiğinin söylüyorlar.