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Koronavirüsünün aynı familyasına ait 6 yeni türü daha keşfedildi

Bilim insanları Myanmar’da buluna yarasalar üzerine araştırmalar yaparken koronavirüsünün aynı familyasından olan 6 yeni türünün daha keşfettiklerini duyurdular.

15 Nisan 2020 Çarşamba 20:37
Koronavirüsünün aynı familyasına ait 6 yeni türü daha keşfedildi

Küresel bir salgın olan yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgının ana kaynağı olarak yarasalar olduğu tahmin edilirken bilim insanlarından bununla ilgili henüz bir kanıt sağlamadılar. PREDICT Projesi kapsamında yarasalar üzerinde araştırma yapmaya karar veren bir bilim ekibi Myanmar'da vahşi hayvanları incelemeye aldılar.

Yapılan araştırmalar ile birlikte bilim ekibi 6 yeni koronavirüs türü keşfettiklerini açıkladılar ve bu virüs türlerinin Kovid-19 ile aynı familyaya ait olduğu bilgisi verildi. Araştırma raporlarında bu virüsler SARS, MERS veya Kovid-19'a sebep olan türler ile yakından ilişkili olmadığına da dikkat çelkildi.

Her ne kadar kanıtlanmasada bilim insanları yarasalarda muhtemelen binlerce koronaVirüs türü olduğunu görüşünü savunuyorlar. 

Diğer taraftan araştırma ekibi yeni keşfedilen koronavirüs türlerinin diğer hayvanlara ya da insanlara geçip geçemeyeceği sorusuna yanıt bulmak için daha detaylı bir araştırma yapılması gerektiğinin söylüyorlar.

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