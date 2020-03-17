Koronavirüsünün belirtileri, nasıl bulaşır, korunma yolları nelerdir?

Çin'de ortaya çıkan ve sonrasında tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını ülkemizde de görülmeye başladıktan sonra devlet tarafından tedbir ve önlemler bir üst seviyeye çıkarılara arttırılmaya balşlandı. Okullar, organizayonlar gibi bir çok şeyin ertelendiği tedbirler kapsamında Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm Bakanlık yetkilileri vatandaşlara salgına karşı tedbirli olmaları karşı sürekli uraılarda bulundular.

Koronavirüs salgınının ülkemizde görülmesi üzerine vatandaşlar en çok "koronavirüsü belirtileri nelerdir?" sorusunu araştırmaya başladılar. Kovid-19 ismiyle de bilinen bu salgının insan vücudundaki etkilerini bilmenin oldukça önemli olduğu söyleyen uzmanlar insanların ateş, kuru öksürük ve nefes darlığı gibi semptomlara mutlaka dikkat edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan koronavirüs danışma hattı kendisinde bu salgını taşıdığına dair şüphelenen kişilerin bilgi alabilmesini sağlıyor.

KORONAVİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çoğu kişide burun akıntısı, baş ağrısı, kuru öksürük, boğaz ağrısı gibi birçok semptomlar gösteren virüs vücuda yerleştikten hemen sonra 14 günlük bir kuluçka döneminden geçiyor ve sonrasında insan vücudunda bazı semptomlar ortaya çıkıyor.

Koronavirüsü belirtileri burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemel baş ağrısı ve bazen de birkaç gün süren ateş olarak uzmanlar tarafından bildirilirken en yüksek risk grubunun bağışıklık istemi zayıf olan ve 60 yaşının üzerinde bireyler olduğunu unutmamak gerektiği bildirilmiştir.

Uzmanlar ayrıca, insanlarda ölümcül sonuçlar doğurabilecek derecede ciddi olan bu salgından korunabilmek için en önemli detayın hijyen olduğunu belirtiyorlar.

Solunum yollarına yerleşen bu virüsün semptomlarından biri de nefes darlığına neden olmasıdır.

KORONAVİRÜSÜNÜN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Hastalardan alınan örneklerin laboratuvarlarda test edilmesi sonucu Çinli yetkililer ve WHO, enfeksiyonun Koronavirüs (Corona Virus) olduğu sonucuna vardı. Koronavirüs, büyük bir virüs ailesinin bir alt türü. Ancak yeni virüs dahil sadece yedi tanesi insanlara bulaşabiliyor.

WHO'ya göre yeni virüsün "kuluçka dönemi", yani enfeksiyonun kapıldığı andan belirtilerin görüldüğü zamana kadar olan dönem yaklaşık 14 gün. Fakat bazı araştırmacılar bu sürenin 24 güne kadar çıkabileceğini söylüyor.7

KORONAVİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

koronavirüsü hayvanlarla temas yoluyla yayılabildiği gibi insandan insane genellikle enfekte bir kişinin vücut salgıları ile temasından yayıldığı biliniyor. Virüs hasta insanlarda, öksürme, hapşırma şeklinde septomlara neden olduğundan bu durumlarda ortaya saçılan damlacıklar ile sağlıklı kişinin temas etmesi virüsün yayılmasına neden olur.

Bu durumları ortadan kaldırmak asına gün içerisinde çokça kez el yıkamak, kolonya kullanmak, el dezenfektanı ile elleri dezenfekte etmek çok fazla önem taşıyor.

KORONAVİRÜSÜNDEN NASIL KORUNULUR?

WHO koronavirüsünden nasıl korunmak gerektiği şöyle açıklıyor:

-Ellerinizi yıkayın - sabun veya el temizlik jelleri virüsü öldürebilir,

-Öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu mendille kapatın ve sonrasında virüsün yayılmasına engel olmak için ellerinizi yıkayın

-Gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunmaktan kaçının - elleriniz virüsün değdiği bir yere dokunursa virüs vücudunuza bulaşabilir

-Öksüren, hapşıran veya ateşi yüksek kişilerden uzak durun - 1 metre uzak durmak havaya bulaşabilecek virüsten korunmanızı sağlar