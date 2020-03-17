betgram betgram setrabet

interbahis perabet asyabahis piabet
İstanbul
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
85776
ALTIN
307.906
DOLAR
6.4475
STERLİN
7.8850
EURO
7.1731

Koronavirüsünün belirtileri, nasıl bulaşır, korunma yolları nelerdir?

Dünyanın tüm ülkelerine yayılan ve yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını ülkemizde de görüldükten sonra birçok tedbirler alındı. Vatandaşlar ise Sağlık Bakanlığı ve diğer Bakanlıkların uyarıları kapsamında koronavirüsüne karşı önlemlerini daha da sıklaştırdı. En çok merak edilen ise koronavirüsünün belirtilerinin neler olduğu oldu. Peki koornavirüsünün belirtileri nelerdir? Nasıl bulaşır? Koronavirüsünden nasıl korunmalıyız?

17 Mart 2020 Salı 10:57
Koronavirüsünün belirtileri, nasıl bulaşır, korunma yolları nelerdir?

Çin'de ortaya çıkan ve sonrasında tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını ülkemizde de görülmeye başladıktan sonra devlet tarafından tedbir ve önlemler bir üst seviyeye çıkarılara arttırılmaya balşlandı. Okullar, organizayonlar gibi bir çok şeyin ertelendiği tedbirler kapsamında Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm Bakanlık yetkilileri vatandaşlara salgına karşı tedbirli olmaları karşı sürekli uraılarda bulundular.

Koronavirüs salgınının ülkemizde görülmesi üzerine vatandaşlar en çok "koronavirüsü belirtileri nelerdir?" sorusunu araştırmaya başladılar. Kovid-19 ismiyle de bilinen bu salgının insan vücudundaki etkilerini bilmenin oldukça önemli olduğu söyleyen uzmanlar insanların ateş, kuru öksürük ve nefes darlığı gibi semptomlara mutlaka dikkat edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan koronavirüs danışma hattı kendisinde bu salgını taşıdığına dair şüphelenen kişilerin bilgi alabilmesini sağlıyor.

KORONAVİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çoğu kişide burun akıntısı, baş ağrısı, kuru öksürük, boğaz ağrısı gibi birçok semptomlar gösteren virüs vücuda yerleştikten hemen sonra 14 günlük bir kuluçka döneminden geçiyor ve sonrasında insan vücudunda bazı semptomlar ortaya çıkıyor.

Koronavirüsü belirtileri burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemel baş ağrısı ve bazen de birkaç gün süren ateş olarak uzmanlar tarafından bildirilirken en yüksek risk grubunun bağışıklık istemi zayıf olan ve 60 yaşının üzerinde bireyler olduğunu unutmamak gerektiği bildirilmiştir.

Uzmanlar ayrıca, insanlarda ölümcül sonuçlar doğurabilecek derecede ciddi olan bu salgından korunabilmek için en önemli detayın hijyen olduğunu belirtiyorlar.

Solunum yollarına yerleşen bu virüsün semptomlarından biri de nefes darlığına neden olmasıdır.

KORONAVİRÜSÜNÜN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Hastalardan alınan örneklerin laboratuvarlarda test edilmesi sonucu Çinli yetkililer ve WHO, enfeksiyonun Koronavirüs (Corona Virus) olduğu sonucuna vardı. Koronavirüs, büyük bir virüs ailesinin bir alt türü. Ancak yeni virüs dahil sadece yedi tanesi insanlara bulaşabiliyor.

WHO'ya göre yeni virüsün "kuluçka dönemi", yani enfeksiyonun kapıldığı andan belirtilerin görüldüğü zamana kadar olan dönem yaklaşık 14 gün. Fakat bazı araştırmacılar bu sürenin 24 güne kadar çıkabileceğini söylüyor.7

KORONAVİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

koronavirüsü hayvanlarla temas yoluyla yayılabildiği gibi insandan insane genellikle enfekte bir kişinin vücut salgıları ile temasından yayıldığı biliniyor. Virüs hasta insanlarda, öksürme, hapşırma şeklinde septomlara neden olduğundan bu durumlarda ortaya saçılan damlacıklar ile sağlıklı kişinin temas etmesi virüsün yayılmasına neden olur.

Bu durumları ortadan kaldırmak asına gün içerisinde çokça kez el yıkamak, kolonya kullanmak, el dezenfektanı ile elleri dezenfekte etmek çok fazla önem taşıyor. 

KORONAVİRÜSÜNDEN NASIL KORUNULUR?

WHO koronavirüsünden nasıl korunmak gerektiği şöyle açıklıyor:

-Ellerinizi yıkayın - sabun veya el temizlik jelleri virüsü öldürebilir,

-Öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu mendille kapatın ve sonrasında virüsün yayılmasına engel olmak için ellerinizi yıkayın

-Gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunmaktan kaçının - elleriniz virüsün değdiği bir yere dokunursa virüs vücudunuza bulaşabilir

-Öksüren, hapşıran veya ateşi yüksek kişilerden uzak durun - 1 metre uzak durmak havaya bulaşabilecek virüsten korunmanızı sağlar

Anahtar Kelimeler:
Nasıl BulaşırKoronavirüsü BelirtileriSemptomlarıVirüsün özellikleriKorunma Yolalrı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Selçuk'tan önemli duyuru! Rapor süreleri uzatıldı
Bakan Selçuk'tan önemli duyuru! Rapor süreleri uzatıldı
Çorum'da yurt dışından gelen vatandaşta koronavirüsü şüphesi!
Çorum'da yurt dışından gelen vatandaşta koronavirüsü şüphesi!
İtalya'daki Türk akademisyenden dehşet verici açıklamalar
İtalya'daki Türk akademisyenden dehşet verici açıklamalar
Umreden gelen 10 bin 330 kişi Ankara ve Konya'da karantinaya alındı
Umreden gelen 10 bin 330 kişi Ankara ve Konya'da karantinaya alındı
Tehlike kapıda! Yarın 21 bin kişi umreden dönüyor! korona-virüs için alarm verildi! İşte önlemler
Tehlike kapıda! Yarın 21 bin kişi umreden dönüyor! korona-virüs için alarm verildi! İşte önlemler
Almanya'da koronavirüs tedavisinde bulunan Türk hemşireden önemli uyarı!
Almanya'da koronavirüs tedavisinde bulunan Türk hemşireden önemli uyarı!

Popüler Haberler

Burun estetiği fiyatları ortalama ne kadardır? Burun estetiği zor mudur?
Ssk emeklilik sorgulama Tc kimlik numarası ile sorgu ve e devlet şifresi ile giriş
Yolcu ve servis taşımacılığı yetki belge türleri nelerdir? Yolcu Ve Servis yaşımacılığı belgesi nasıl nereden alınır?
Çok Güzel Hareketler bilet fiyatları ne kadar? ÇGHB biletleri nereden alınıyor?
17 Mart 2020 Salı Kanal D, Atv, TV8, FOX TV, TRT1, Star TV ve Show TV yayın akışı içerisinde yer alan programlar belli oldu! İşte 17 Mart Salı yayın akışlarındaki yapımlar
İş göremezlik raporu rapor parası sorgulama işlemleri! Rapor parası ne zaman yatar?
Hekimoğlu dizisi Ateş ne doktoru?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar öldü mü? Diziden ayrıldı mı? Edho Nihan Büyükağaç diziden neden ayrıldı?
Fındık fiyatları ne kadar? 17 Mart Salı il il güncel fındık fiyatları
18 Mart Çanakkale Şiirleri 2-3-4 Kıtalık Kısa ve Uzun Şiirler
Günlük burç yorumları 15 Mart 2020 Pazar - Burç yorumunuza göre günlük yaşamınızda sizi neler bekliyor?
11 Mart 2020 Fındık kaç para oldu? İl İl TMO ve Ticaret Borsası güncel fındık fiyatları listesi
Bilinmeyen numaraları sorgulayabileceğiniz siteler listesi
Corona virüs kaç derecede ölüyor? Corona virüs bitecek mi? Nereden nasıl yayıldı?
Mucize Doktor Damla gerçek adı ve yaşı nedir? Merve Dizdar’ın rol aldığı filmler
Sefirin Kızı Kahraman Boz kimdir? Gerçek adı ne? Bülent Şakrak Yer aldığı yapımlar
Çukur Sevda kimdir? Gerçek adı nedir? Özlem Türay rol aldığı yapımlar ve bilgiler
2020 yılında park cezası ne kadar oldu? Park cezası güncel ücreti
16 Mart Pazartesi kanalların güncel yayın akışları belli oldu. KANAL D, FOX TV, ATV, Star TV, TV8, Show TV ve Star TV yayın akışları!
Trafik cezası erken ödeme indirimi ne kadardır? Kaç gün içinde ödenirse indirim alınır?
Çukur Arık Böke Erdenet'in elindeki işaretin anlamı ve sırrı ne?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.