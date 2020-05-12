Koronavirüsünün bıraktığı kalıcı izler ve uzun vadeli etkileri

Dünyayı kasıp kavurna koronavirüsü (Kovid-19) salgınında bu güne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 280 bin, vaka sayısı da 4 milyon 100 bini aşarken, koronavirüsüne yakalanıp iyileşenlerinde uzun süre komplikasyonlarla karşı karşıya olduğu ortaya çıktı.

Alaska Üniversitesinde görevli bilim insanları bir araştırma yaptılar ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) insan vücudundaki kalıcı etkilerini, muhtemel hasarları belirlediler. Bu hasaralrı üzerine hazırlanan raporları konu alan makaleye göre ise kalp, böbrekler, beyin ve hatta kan damarları da dâhil olmak üzere birçok ana organa nüfuz edebileceği ve bu organlar üzerinde kalıcı hasara sebebiyet verebilecekleri aktarıldı.

Araştırmaya katılan bilim insanları Kovid-19 salgının halde hazırda yeni bir hastalık olduğundan, uzun süren bir çalışma olmadığına dikkat çektiler ve virüsle ilgili her gün yeni birçok bilinmeyen ile karşılaştıklarını belirttiler. Bilim insanlarının araştırmadan çıkardıkları ortak görüş ise yeni koronavirüs insan vücudunun birçok yerinde hücrelere yapışabilir olduğu yönünde oldu.

Bilim insanları, Kovid-19 hastalarında ortaya çıkan en önemli semtompları ve uzun vade oluşan etkilerden bazıları şöyle sıraladılar:

"AKCİĞER SKARLAŞMASI"

Yale Tıp Fakültesinden kardiyolog Joseph Brennan, Kovid-19 salgına yakalanan hastaların iki ay sonra bile akciğerlerinde yanma ve kuru öksürük de dâhil olmak üzere açık ve kapalı semptomların ortaya çıktığını söyledi ve “BT taramalarında, Covid-19 hastalarının akciğerlerinde sıklıkla görülen 'zemin cam opasiteleri' adı verilen daha açık gri lekeler iyileşmeyebilir" diye konuştu. Çin'de yapılan iki ayrı çalışma da benzer sonuçları ortaya koyarken Güney Kaliforniya Üniversitesi Keck Tıp Fakültesinden radyolog Ali Gholamrezanezhad “Bu tür doku değişiklikleri kalıcı hasara neden olabilir” dedi.

Koronavirüsü testi pozitif çıkarak hastaneye yatırılan birçok hasta, muhtemelen enfeksiyona inflamatuar yanıtlar sebebiyle beklenmedik derecede yüksek kan pıhtısı yaşamak zorunda kalıyor. Bu kan pıhtısının ise; akciğer tıkanıklığı, felç, kalp krizi, ciddi ve kalıcı etkilere sahip diğer komplikasyonlara sebep olabileceğini belirten uzmanlar, bu durumun akciğer embolizmi olarak bilinen ve ölümcül olabilen bir durum olan akciğerlerin bir kısmına dolaşımı kesebileceğini belirtiyor. Böbrek yetmezliği birçok ciddi Covid-19 hastasında ortak şikâyet olarak dikkat çekiyor.



"KALP TEHLİKEYE GİREBİLİYOR"

Özellikle düşük oksijen seviyeleri kalbe ek stres getirdiği bilinirken uzmanlar Kovid-19 hastalarında viral partiküllerin de özellikle kalp kasını iltihaplayabilme olasılığının yüksek olduğunu söylüyorlar. Columbia Üniversitesinden nöroloji ve epidemiyoloji profesörü Mitchell Elkind, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında "Çin'de doktorlar göğüs ağrısı ile gelen bazı insanları belirledi. Bu insanlar kalp krizi geçirdiler ve sonra Covid-19 belirtileri geliştirdiler veya daha sonra testleri pozitif çıktı” ifadelerine yer verirken, Çin'de mart ayında yapılan bir çalışmada hastaneye yatırılan 416 Kovid-19 hastası incelendiği ve yüzde 19'unun kalp hasarı belirtileri görüldüğü belirtildi.

Koronavirüsünün ayrıca merkezi sinir sistemini de etkilediğinin belirlendiği bir çalışmada, Kovid-19 ile hastaneye yatırılan 214 kişinin üçte birinden fazlasında baş dönmesi, baş ağrısı, bilinç bozukluğu, görme, tat/koku bozukluğu ve hastalığın sinir ağrısı gibi nörolojik semptomlar görüldü. Fransa'da yapılan bir çalışmada da durumu kritik olan 64 Covid-19 hastasının 58'inde nörolojik özellikler bulundu.

"KAWASAKI"Yİ Mİ TETİKLİYOR?

Kısa bir süre önce ABD, İngiltere, İtalya ve İspanya'da döküntü, yüksek ateş ve kalp iltihabı gibi şikâyetlerle doktora götürülen küçük yaştaki çocukların sayısının arttığı görüldü. Bu vakalar, kan damarlarının sızmaya başlayabileceği ve akciğerlerde ve diğer büyük organlarda sıvı biriktiği "Kawasaki" hastalığı adı verilen ciddi bir bağışıklık hastalığı gibi ortaya çıktı. Pediatri ve Çocuk Sağlığı Royal College Başkanı Russell Viner, sadece bazı çocukların testi pozitif olmasına rağmen, hastalığın Kovid ile ilgili olduğunu söyledi.

KISIRLIK YAPIYOR

Kovid-19'un en çok erkekleri etkilediği ve ölümlerine neden olduğu kaydedilirken belirli sorunlara da sebep olabileceğini öne sürüldü. Dünya Üroloji dergisine konuşan Ali Raba "Kovid-19'un erkek kısırlığına sebep olma potansiyeline sahip olduğu konusunda teorik bir ihtimal var” diye konuşurkan kısa bir süre önce yapılan çalışmada ise, Kovid-19'lu 81 erkekte, erkeklik hormon oranlarının azaldığını ve bu durumun doğurganlık problemine işaret edebileceği ortaya çıktı.